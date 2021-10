La pandemia dio una tregua, pero la guerra no ha terminado

Si nos atenemos al padrón electoral habilitado en las elecciones municipales, hay 4.644.536 residentes en Paraguay mayores de 18 años. Al 8 de octubre, solo 2.840.000 de ellos habían sido vacunados contra el covid-19, de los cuales a 840.000 (el 30%) aún les faltaba completar la dosificación. Significa que todavía hay 1.800.000 personas en edad de vacunarse que no han recibido ni una sola dosis, cifra que se amplía a más de 4.500.000 si se considera a los menores de 18. Terminando 2021, seis de cada diez pobladores de Paraguay no tienen ningún tipo de inmunización, lo que constituye un serio peligro potencial si se produce una nueva oleada de contagios, como ha ocurrido en otros países. Si algo no nos podemos permitir en Paraguay después de la trágica experiencia vivida es no aprender la lección. La pandemia nos ha dado una tregua, pero eso no significa, ni mucho menos, que hayamos ganado la guerra.