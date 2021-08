Plata de Conmebol iba a cuentas personales

Del 4 de febrero al 2 de julio del 2003 se jugó la Copa Libertadores 2003, donde participaron 34 equipos de 11 países: Ganó esa edición Boca Juniors de Argentina. Fue patrocinador Bridgestone, una de las empresas mencionadas por los fiscales estadounidenses.

Casualidad o coincidencia. En febrero, cuando comenzaba la Copa Libertadores, Nicolás Leoz ordenó transferir en dos oportunidades dinero de la cuenta oficial de la Conmebol a su cuenta personal. El 21 de febrero escribió al Gerente del Banco do Brasil que se movieran US$ 200.000 de la cuenta de la Confederación Sudamericana de Fútbol Número 1280/7 a su cuenta personal en dólares número 1596.

El 24 de febrero, tres días después, ordenó que se movieran otros US$ 350.000 americanos de la cuenta oficial de Conmebol a su cuenta particular. En tres días el total fue de US$ 550.000.

Copa América 2004

La Copa América del 2004 se jugó en Perú entre el 6 y el 25 de julio. Casualidad o coincidencia, el 24 de agosto de ese año, terminada la Copa América, Leoz volvió a ordenar al Banco que le giraran dinero de la cuenta oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), la suma de US$ 100.000 americanos, a su cuenta particular, la número 1596/2.

Copa Libertadores 2000

Del 15 de febrero del 2000 al 21 de junio del mismo año se jugó la Libertadores que ganó el club argentino Boca Juniors de entre 34 participantes. Patrocinador también Bridgestone, una de las empresas mencionadas por el Departamento de Justicia de los EE.UU.

Casualidad o coincidencia, el 17 de mayo del 2000 Nicolás Leoz ordenó al Gerente del Banco Do Brasil que giraran dinero de la cuenta oficial de la Confederación Sudamericana Nº 1280/7 a la cuenta de ahorro en dólares número 1596/2, que era su cuenta personal. ¿La cifra? US$ 424.644,70.

El 5 de setiembre del 2002 Nicolás Leoz pidió la transferencia de US$ 100.000 de la cuenta 1280/7 CSF a su cuenta de ahorro personal en dólares Nº 1596/2.

Los patrocinadores

Los investigadores norteamericanos ponen énfasis en los patrocinadores y los montos pagados para que se les permitiera auspiciar los eventos deportivos: Toyota pagó US$ 35 millones desde 1998 hasta 2007.

Banco Santander pagó US$ 32 millones, a un costo de US$ 8 millones por edición.

Bridgestone pagó por auspiciar desde el 2012 hasta el 2017 por valor de 57 millones de dólares. Sumados dan un total de US$ 124 millones.

Versión de Leoz

ABC Color contactó con los asesores del señor Leoz desde antes de que saliera la primera nota de esta serie.

Con mucha apertura, el Dr. Raúl Barriocanal sugirió esperar la publicación completa de las notas para luego responder en nombre de su cliente. Al Dr. Barriocanal lo acompaña también el Dr. Ricardo Preda, ambos realizan la asesoría jurídica de Nicolás Leoz, quien actualmente guarda prisión domiciliaria con posibilidad de extradición a los EE.UU.

