Y el verbo se hizo divas

María Elena Sachero, Margarita Irún y Hedy González Frutos, indiscutiblemente las tres más grandes del teatro paraguayo actual, nos traen Verbo, en estreno presencial el viernes 13 de agosto, a las 20:30, en la Sala Molière de la Alianza Francesa. Dirigidas por Diego Mongelós, la obra se trata de una pieza testimonial, que se desarrolla a partir de anécdotas y referencias del repertorio poético y teatral de estas tres mujeres, pilares de la escena nacional, y conjuga en distintos pasajes, humor, drama y tragedia. Son tres mujeres, tres actrices, que se han encontrado de repente, frente al público, actuando a ser ellas, pero después de un largo tiempo de inactividad en los escenarios debido a la pandemia.

Para María Elena Sachero, el regreso a las tablas después del “encierro” es algo muy emocionante: “Primero, por reencontrarme con mis compañeritas –Irún y González Frutos–. Nos volvemos a juntar y estamos haciendo un teatro muy natural; la vida, lo que nos pasa. Me siento muy feliz con Margarita y Hedy con las que hace rato no trabajo y, además, me divierto muchísimo”.

Su promesa es que el público se reirá y emocionará con ellas y de sus anécdotas y recuerdos de las obras que interpretaron juntas, como los poemas, La casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, de Lorca, entre otras, que es de lo que trata la puesta. Cada velada estará acompañada de música en vivo, a cargo del renombrado guitarrista Alejo Jiménez. “Brindaremos lo mejor con el público”, asegura Sachero.

Sorpresa y placer

Por su parte, Hedy González Frutos, revela que esta participación significa una gran sorpresa y un enorme placer esta fabulosa idea del director Diego Mongelós, dado que ella ya se había retirado de los escenarios. “No pensaba, para nada, absolutamente, volver. Incluso dejé el teatro como público. Abandoné el teatro. Volver este rato con María Elena, una figura tan importante del teatro, lo mismo que Margarita, con quien hemos trabajado tantas veces. Las tres hemos compartido grandes obras y recrearlas con ellas es fabuloso”. Confiesa que siempre necesitó de los espectadores mucho amor, “porque eso es lo que doy en el escenario y siempre espero que sea recíproco”.

De las tres, Margarita Irún fue la que estuvo menos inactiva, dado que trabajó dirigida por su hija. “Fue un regalo de la vida”. Por ello, participar en esta pieza junto a Hedy significa el regreso a sus raíces: la poesía, la palabra. “Hedy y yo le dimos mucha participación a la poesía en nuestras vidas. Luego, ya fue el teatro, porque yo necesitaba otro acercamiento con el público. Este es el encuentro con la tragedia lorquiana, que María Elena y yo hemos transitado por todas. Mis inicios en el teatro fueron con María Elena y Mario Prono”, hace un recuento.

Promete para el público talento, fuerza, entrega y amor. “Sin el amor, este reencuentro no hubiera sido posible. Y sé que hay una gran expectativa por vernos a las tres en el escenario, como muy pocas veces sucede”. El escenario mostrará “nuestras vidas de artista y como seres humanos”.

A decir de Diego Mongelós, dirigir a estas grandiosas actrices es una satisfacción, un honor y un privilegio enorme y un aprendizaje constante. “Trabajar con ellas es, simplemente, encaminar su enorme talento que ellas derrochan. Es algo maravilloso que se ve todos los días: la predisposición al trabajo, la verdad con que actúan, el aporte creativo, la experiencia y el consejo de las tres. Esta obra es un viaje maravilloso en el cual nos embarcamos”.

La obra surgió conversando, contando anécdotas con las que fueron construyendo ellas mismas lo que está en el texto de la obra. “Trabajé muy de la mano de Andrés Ovelar, quien realizó la coordinación dramatúrgica. A partir de la experiencia y anecdotario se fue entretejiendo. Fue realmente un trabajo maravilloso en conjunto”.

Para agendar

El proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). Las funciones de Verbo se realizarán los viernes 13, sábado 14 y domingo 15, miércoles 18, jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de agosto, a las 20:30, en la en la Sala Molière de la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia 1039 e/ Brasil y Estados Unidos).

Para más información se puede acceder a las redes sociales en Facebook e Instagram como Verbo Teatro Py.

mpalacios@abc.com.py