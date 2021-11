Tenis vs. pádel

Antiguos profesores del –en otros tiempos– llamado deporte blanco responden a nuestra consulta y, aprovechando la ocasión, les preguntamos sobre otros asuntos. Una o dos horas de pádel más una refrescante recuperación en las cantinas de los numerosos recintos que se habilitaron últimamente en Asunción y alrededores configuran uno de los pasatiempos en auge de jóvenes y no tanto en al menos los dos últimos años.

Esta “segunda ola” (la primera se remonta a los años 90 hasta su casi desaparición total a principios del presente siglo) de entusiasmo por este deporte (tenis en espacio reducido aunque más intenso) avanza con fuerza y la duda se centra en si ha logrado desplazar al distinguido y tradicional tenis o cada uno ocupa su propio espacio sin molestar al otro.

Nos responden doce profundos conocedores del tenis nacional, ante quienes fue imposible contener la tentación de formularles además otras consultas, conforme el siguiente cuestionario:

1. ¿Sigue siendo rentable enseñar tenis en Paraguay?

2. ¿La pandemia complicó mucho?

3. ¿El pádel es un “enemigo”?

4. ¿Jugaron o pelotearon alguna vez con Víctor Manuel Pecci (*)?

Luis Villalba (instructor en cancha propia)

1- Sigue siendo rentable, con algunos altibajos. 2- No, porque tengo una cancha y pude hacer normalmente mis actividades de lunes a domingo. 3- No creo que sea un enemigo. Hay que esmerarse en cuidar los alumnos, ya que estos traen nuevos practicantes a la escuela de tenis. 4- No tuve la posibilidad de pelotear con él.

Rodrigo Barboza (Yacht y Golf Club Paraguayo)

1- Totalmente rentable. 2- Muchísimo. 3- No es enemigo. 4- En mi caso, fabuloso, porque fui su sparring los últimos 5 años que jugó profesionalmente. Aprendí a su lado en todo sentido.

Carlos Martín (Deportivo Sajonia)

1- Hasta ahora, sí. 2- Complicó muchísimo. 3- El pádel es un enemigo y eso por culpa de la APT. No hay torneos y los pocos que hay son muy pobres. Premios feos, no hay incentivos, sin embargo el pádel es lo contrario... muchos torneos y buenos premios. 4- No.

Juan Rodas (Comité Olímpico Paraguayo)

1- Sí. Al empezar la pandemia todos querían jugar tenis o pádel por ser deportes sin contacto. 2- Al comienzo, sí. Muchos profes pasaron mal, luego la gente reapareció en masa. 3- No. El pádel es un apoyo. La gente que juega pádel se ve atraída por el tenis y viceversa. Mucha gente que empezó a jugar pádel ve al tenis más completo y se anima a practicarlo. 4. Sí. De hecho estoy trabajando actualmente con él. Su hija entrena conmigo. Nunca pude jugar con él porque nuestras edades son muy distintas, pero siempre estamos en la misma cancha.

Guido Centurión (cancha particular)

1- Sigue siendo. 2- Mucho, no se podían dar clases. 3- El tenista tiene facilidad para adaptarse al pádel por lo que muchos se volcaron hacia ahí, pero el sol sale para todos y sigue habiendo mucha gente interesada en jugar tenis. 4- No.

Celso Rejala (Yacht y Golf Club Paraguayo)

1- Sí, por lo menos en los clubes. 2- Al principio, luego el tenis fue el deporte que más rápido se habilitó por la distancia entre los jugadores. 3- De ninguna manera. El tenis tiene su gente y el pádel la suya. 4- Fui un privilegiado. Me llevó a trabajar a Europa con él. Y peloteé bastante con él.

Gregorio Villalba (cancha particular)

1- Sí. Los padres hacen lo imposible para que sus hijos practiquen tenis en estos tiempos difíciles para evitar las drogas, el alcohol y las malas compañías. 2- La pandemia hizo estragos en los profesores de clubes que cerraron sus puertas por 7 meses. En mi caso no, porque tengo mi cancha hace 35 años y todos conocen. 3- No es ningún enemigo. Tiene su gente y sus reglas. Es muy diferente. 4- Tuve la oportunidad. Participamos de una exhibición en Caaguazú en el 79, después de su final en París. Todo el país quería verlo y su fama ayudó al desarrollo del tenis en Paraguay.

Carlos Bogarín (Club Centenario)

1- Sí, siempre que uno trabaje con responsabilidad y seriedad. 2- Complicó bastante. 3- No lo considero enemigo, pero debo admitir que mucha gente del tenis optó por el pádel. 4- Pude charlar con él. Fue muy importante, pues me sirvió para la enseñanza.

Arnaldo Guerrero (Hotel del Paraguay)

1- Creo que sí, me apasiona enseñar. 2- Mucho. 3- No, son 2 deportes diferentes. 4- No, lamentablemente.

Sergio Pineda (Ciudad del Este)

1- Sí, dependiendo dónde y qué calidad de profesor es uno, con trayectoria o no. 2- Complicó bastante. 3- El pádel es un deporte mucho más fácil, limitado, hay menos técnicas, menos situaciones complicadas de juego. Es un deporte bastante social y divertido, más fácil de aprender. 4- No. Lo vi jugar en exhibiciones.

Alberto Dalmagro (Club Internacional de Tenis)

1- Sí. El tenis, con profesionalismo de parte del profesor, sigue siendo rentable. 2- Al contrario, la pandemia redescubrió al tenis al ser uno de los primeros deportes en habilitarse. 3- El pádel en poco tiempo va a levantar el tenis, porque se darán cuenta de que es el deporte madre. 4- Sí, tuve la chance de competir un par de veces contra él... obvio, con derrota ja ja ja...

Lucho Cristaldo (Garden Club)

1- Para mí, sí, no tengo horarios disponibles. 2- Complicó mucho estar meses encerrado y volver a reprogramar clases. 3- En su momento, en los años 90, sí afectó mucho. Hoy en día es cuestión de elección. 4- Nunca tuve la oportunidad de jugar con él, que es un genio.

(*) Víctor Manuel Pecci, ex top ten mundial, finalista de Roland Garrós (París) en 1979; líder durante casi una década del equipo nacional de Copa Davis que compitió en la categoría principal; mejor deportista del Bicentenario, según el Congreso Nacional

Una explosión

Utilizando un lenguaje muy corriente en estos tiempos de pandemia, el pádel experimenta en el país una “segunda ola”, luego de la primera que data de los años 90 del siglo pasado y que al cabo de unos años de furor se disipó casi por completo. El renacer data de 2018 en adelante aproximadamente, lapso en el cual se han construido en el país más de mil canchas nuevas, sin contar la readecuación de muchas de aquellas pioneras que fueron abandonadas o convertidas temporalmente en canchas de fútbol o estacionamientos. Hasta predios deportivos de clubes de fútbol profesional, como el Tacuary de barrio Jara, le han hecho un espacio a canchas de pádel y acaba de inaugurar dos, confiando en su rentabilidad.

gabriel@abc.com.py

@fgcazenave