Revolucionando el retail farmacéutico

Con 550 sucursales, repartidas en 121 localidades y 3.200 colaboradores directos, un centro logístico farmacéutico automatizado único en el país, dos locales robotizados en la dispensación de medicamentos, también únicos, un centro de enseñanza y formación para futuros idóneos farmacéuticos y el delivery más famoso del país: 6161-000, después de iniciar las actividades en un local de 64 m² hace 22 años, hoy Punto Farma festeja un año más de trayectoria.

“Vivir la experiencia de ser el fundador, siendo parte en el día a día del desarrollo y crecimiento de la empresa desde sus inicios, es algo que produce una emoción indescriptible que no muchas personas tienen la oportunidad de experimentar, porque no se puede comprar, hay que vivirlo y el único camino es construir desde la nada, iniciando con una idea, un plan, pasando a la acción, para luego enfrentarse a la primera dificultad que tienen las pequeñas empresas: sobrevivir los primeros años, donde se presentan momentos en los cuales fácilmente se pone en dudas el proyecto, analizando la figura de abandonarlo, seducido por los resultados desalentadores que reflejan los indicadores, momento donde la confianza o no en el proyecto y sobre todo en uno mismo, tienen un peso importante, y está dada en alta medida del coraje que tiene cada emprendedor para tomar la decisión trascendental: se continúa o se desactiva lo hecho hasta ese momento. Sin lugar a duda a esto se enfrenta cada emprendedor en mayor o menor escala, reflejo de lo dicho son las estadísticas que indican que, en los primeros 5 años de vida de las pymes, solo 3 de cada 10 empresas sobreviven”, reflexiona el Lic. Víctor Muñoz, Presidente de Punto Farma.

Los obstáculos fueron superados convirtiendo a esta empresa en referente del sector. “Agradecemos a los clientes que día a día depositan su confianza en nosotros, como también a los proveedores que nos apoyan constantemente, sin olvidar a los aliados estratégicos con los cuales realizamos promociones cada vez más atractivas para los clientes”, manifiesta Muñoz.

“A la vez, deseamos éxito a este nuevo gobierno, y abogamos por que no pierda de vista el cuidado de la economía paraguaya, la cual está en un excelente momento para crecer a un ritmo superior a los países de Latinoamérica, fundamentado esto en los indicadores macroeconómicos del país. En lo que respecta a nuestra participación en la economía del país, nos comprometemos a poner nuestro grano de arena en la generación de mano de obra, buscando ser parte del desafío trazado por el nuevo presidente del Paraguay, de llegar a 500.000 nuevos puestos en su mandato, según lo expuesto en su discurso de asunción”, finaliza el Presidente de Punto Farma.