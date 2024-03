La virtud del fuera de campo

Estrenado hace pocas semanas y aún en cartelera en los cines asuncenos tenemos el filme francés Anatomía de una caída, Anatomie d’une chute en su idioma original, ganador de la Palma de Oro de la última edición del Festival de Cannes y nominado a los Premios Óscar en los rubros de mejor película, mejor dirección, mejor actriz (Sandra Hüller), mejor guión original y mejor montaje. La cinta, dirigida por la realizadora francesa Justine Triet, no oculta sus referencias estéticas y narrativas en dos grandes clásicos del cine: la producción estadounidense Anatomía de un asesinato (1959), de Otto Preminger, protagonizada por James Stewart, Lee Remick y Ben Gazzara, y la francesa La verité, de 1960, dirigida por Henri-Georges Clouzot y protagonizada por Brigitte Bardot y Semi Frey, películas que, al igual que la realización de Triet, exponen en su trama un crimen, el sobreviniente proceso judicial y un leitmotiv donde la mujer, su relación con los hombres y los equívocos y ambigüedades de las convenciones sociales que giran en torno a esa relación se exponen con virtuosismo narrativo.

En Anatomía de una caída está ausente la certeza. La exactitud con que la cineasta selecciona lo que exhibe y lo que oculta a la mirada del espectador, así como el énfasis en mostrar la patente insuficiencia de los medios del aparato jurisdiccional estatal para establecer certezas indudables, dan como resultado una incertidumbre final que es uno de los puntos altos del filme.

Un guión impecable

Coescrito por Justine Triet y el también cineasta y actor Arthur Harari, que en la vida real es pareja de Triet, el guión nos presenta la historia del matrimonio formado por la exitosa escritora de ficción Sandra Voyter (Sandra Hüller) y el también escritor, aunque menos exitoso, Samuel Maleski (Samuel Theis). Ambos viven, junto con su hijo preadolescente, Daniel (Milo Machado-Graner) en un chalet en los Alpes franceses, cerca de Grenoble. Una mañana, Sandra está concediendo una entrevista a una joven estudiante universitaria, pero la entrevista no puede seguir adelante por la música a máximo volumen que retumba por toda la casa (un tema de hip hop del grupo alemán Bacao Thythm & Steel Band, repetido una y otra vez). Sandra le explica a su joven interlocutora que es una costumbre de su esposo poner música a todo volumen mientras trabaja reparando el ático de la vivienda. La entrevista deviene imposible por el ruido ocasionado por Samuel; la joven se despide de Sandra y se marcha. La secuencia concluye con Sandra subiendo por las escaleras.

Las imágenes pasan a mostrarnos a Daniel, quien sufre de discapacidad visual: el niño da un paseo por los alrededores cubiertos de nieve, acompañado por el perro de la familia, un border collie llamado Snoop. A su regreso, Daniel encuentra el cuerpo sin vida de su padre, que ha caído de lo alto de la casa. Sandra afirma que estaba dormida y que la despertaron los gritos de su hijo. ¿Fue un accidente? ¿Un suicido? ¿O un asesinato? La policía y la justicia inician una investigación por homicidio con Sandra como acusada.

A partir de estas premisas iniciales, la directora del filme hace gala de una gran maestría para el relato. El fuera de campo se ajusta a la perfección con la narrativa y el «suspense», de la mano de un montaje de secuencias sobresaliente, al servicio de una trama que en ninguno de los 150 minutos del metraje pierde el interés del espectador. Lo que podríamos señalar como el fragmento central de la película, la puesta en escena de una agria disputa entre Sandra y Samuel apenas unas horas antes de la caída, asoma como epítome de la destreza narrativa de Justine Triet.

En el elenco son descollantes los trabajos actorales de Hüller y Machado-Graner, eficazmente secundados por los demás actores y actrices del reparto: Swann Arlaud, que personifica al abogado defensor Vincent Renzi, Jehnny Beth como Marge, la funcionaria judicial que custodia al niño Daniel, y Antoine Reinartz como el pertinaz fiscal.

Excelente película, cabe recordar que su máximo galardón en Cannes, el pasado mes de mayo, no estuvo exento de polémica: compitió con la brillante Zona de interés, de Jonathan Glazer, quien tuvo que conformarse con el Gran Premio del Jurado y el Fripresci como reconocimientos en el festival de la Riviera francesa.

Anatomía de una caída no otorga certezas sobre la autoría del crimen que cuenta. Propone una resolución que el espectador puede aceptar o no aceptar. No es una película de final abierto en modo alguno: es una aguda reflexión sobre lo extremadamente difícil que resulta establecer eso que suele llamarse verdad.

Una interrogante final; el perro border collie que interpreta en la ficción a Snoop se llama en realidad Messi. ¿Por qué este nombre? ¿Es el resultado de la sincera admiración de un aficionado al número 10 de la selección argentina de fútbol, o de la ofuscada ironía de un decepcionado simpatizante del París Saint-Germain? No lo sabemos. Un misterio más por resolver.

*Gustavo Reinoso es abogado de profesión, con estudios de Filosofía Política en la Universidad de Navarra, España, y cinéfilo de vocación. Publica habitualmente artículos críticos referidos al cine nacional e internacional en El Suplemento Cultural del diario ABC Color y otros medios de prensa.

FICHA TÉCNICA / ANATOMÍA DE UNA CAÍDA

Título original: Anatomie d’une chute

Dirección: Justine Triet

Guión: Justine Triet / Arthur Harari

Producción: Marie-Ange Luciani / David Thion

Edición: Laurent Sénéchal

Fotografía: Simon Beaufils

Elenco: Sandra Hüller / Swann Arlaud / Milo Machado-Graner / Samuel Theis / Antoine Reinartz / Jehnny Beth / Saadia Bentaieb / Camille Rutherford / Anne Rotger / Sophie Fillières

Idiomas: Francés / Inglés / Alemán

Duración: 150 minutos

País: Francia

Año: 2023