Inversiones en obras: situación y perspectivas

El déficit de infraestructura en Paraguay sigue siendo considerable. Estimaciones de varios organismos internacionales dan cuenta de que ronda entre los US$ 25.000 millones y US$ 36.000 millones. Esto, pese al esfuerzo realizado en la última década, especialmente desde el 2019 cuando dos eventos golpearon a la economía del país y el Gobierno impulsó una política contracíclica que se vio reflejada con un ambicioso plan de inversiones de US$ 1.003,7 millones, tras niveles de inversión en torno a US$ 600 millones. La fuerte apuesta continuó en los años de la pandemia (2020-2022).