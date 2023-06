Itaipú 2023, la respuesta pendiente

«En los números se encuentra la explicación a todos los misterios». Leo Da Vinci.

Llegado el hito 2023 (agosto), empiezan a salir a flote diversas publicaciones de la maior obra do mundo, que también ostenta el Récord Guinness por ser la obra terrícola de mayor costo, aunque los binacionales indivisos crean que está en la galaxia exterior, solo visible para algunos privilegiados (vía James Webb), por eso intentan blindarlo, recurriendo a leguleyos, irmaos, C$J, o a Dios (no Pipo) si así fuere.

Así transcurre el día a día no Paraguai, desperdiciando el Bono Energético que debería dar trabajo, salud y educación al Bono Demográfico; por ello despertó mi curiosidad el lanzamiento del libro (homónimo) del (ex) presidente JC Wasmosy, con la colaboración de colegas, quienes no pueden desconocer que fueron arte y parte del Récord Guinness. Por ese motivo, suspendí la birra y adquirí el libro para ilustrarme, ya que NI arroyo desvié, pero todo es relativo en Paraguay, cementerio de las teorías.

No haré juicio de valor alguno al respecto, así como sobre su libro anterior (Memorias y Documentos), los cuales contienen mucha información documental, válida, y también, como autor/lector, sé que todo libro representa un esfuerzo sobrehumano para una sociedad “sui generis ab ovo = Zombiedumb”, que casi no lee y a sabiendas de que cada 10 que lo hacen, siete ni comprenden (educacidio). “moopio che aikuaapáta”.

De antemano debo aclarar que me llamó la atención el cuadro resumen publicado en la Pág. 137 – Capítulo XXIV – Beneficios Económicos (recibidos) directos por el Paraguay – Periodo 1974 – 2022. Cuadro que presentó al 8% de jóvenes que aprobaron el examen PISA (1), para los cuales deseo realizar mi humilde aporte, ya que «siempre he preferido los números a las opiniones». T Tao.

El propósito es simple, actuando como abogado del diablo comparé las cifras citadas por el libro con las de otras fuentes (oficiales) de forma sinóptica, de modo a que autores y/o lectores sapiens puedan tener un plus adicional, en caso de que llegasen a revisarlo y ampliarlo, para propios y extraños, ya que algo conozco del tema, por ser autor (sin pena, ni gloria) de otro libro “Cuentas Claras conservan la Amistad” - Editorial El Lector -, entre otros. Por el limitado espacio que dispongo, trataré que todo redunde en mayores beneficios-país, pero estaré atento a cualquier descargo públicamente realizado.

1) Se solucionó pacíficamente un diferendo de límites con el Brasil, constructivamente y con beneficios de alto impacto en la economía nacional.

Obs.: Como yo entiendo, el diferendo de límites NO fue solucionado, simplemente fue sumergido (dilatado). No se puede negar que hubo beneficios económicos para algunos (white bears), pero no todo lo que brilla es oro. Hay muchos otros libros en mi biblioteca que dicen lo contrario y que abarcan otras aristas -apuá's- de la binacional indivisa, que también merecen ser valorizados desde una visión más holística. Así, tenemos desde lo social (B. Meliá), lo ambiental (ecocidio), la soberanía (E. Cardozo, Gral. Juan A. Pozzo), navegación (E. Enríquez G.), la deuda (M. Carter), resarcimientos (Saltos del Guairá), entre otros.

2) Se garantizó la seguridad de generación de EE para el abastecimiento al Paraguay por mucho tiempo, en base a la energía hidroeléctrica (verde).

Obs.: Los resultados (de)muestran que la (única) locomotora insignia (a pedal) país de la electrificación -ANDE- , a la fecha, ha retirado de IB el 9% de la producción histórica de la binacional (cediendo el 41% restante); pero aún a la fecha no pudo completar las obras estratégicas de EAT/AT, para la integración energética plena con la región, de modo que la “soberanía–verde- sea una realidá, heí correlí's”, a pesar del shake del apagao en la próxima década. Hoy, 2023, aún somos un país en categoría social, ya que el consumo promedio de EE por hogar ronda los 300 KWh mes. (BEU 2021).

El problema nunca fue la oferta, siempre fue la demanda.

3) Se desarrollaron la industria nacional, los servicios y la tecnología, en las diversas áreas de aplicación.

4) Se logró un fantástico desarrollo de las empresas nacionales de construcciones civiles y electromecánicas y la formación de un gran número de excelentes profesionales de distintas disciplinas.

Obs.: Los resultados-país dicen todo lo contrario, ya que la demanda del SIN ANDE solo creció 57% en la última década y, según la Memoria ANDE 2021 publicada (Pág. 60), la EE facturada INDUSTRIAL solo llega al 2,4% del total. Aún si le incluimos otros clientes (diferencial, AT/EAT, IEI, etc.), agregaría apenas otro 7,9%, por lo que la industria nacional, los servicios y la tecnología citados NO movieron el amperímetro, ya que el promedio INDUSTRIAL facturado de la última década no superó el 16% del total, muy inferior a la EE NO Facturada (27%); por ello, le denominé La Década Pérdida (2 y 5).

5) El Paraguay obtuvo importantes ingresos de divisas, tal como demuestra la planilla presentada por ítems.

Ítem a) Los Ingresos en la etapa de construcción alcanzaron US$ 2.750 millones.

Obs.: Se ve fantástico que el Paraguay haya podido facturar solo el 4,3% de la obra binacional condómina, ya que solo puso el agua y, según el libro, el monto total pagado fue de US$ 63.500 millones -100%- no auditado. No me sorprende, ya que hoy, con la actualización tecnológica IB condómina (US$ 905 millones), la repartición por margen será 30-70, con suerte (3). Pero nos dicen, seremos dueños de un condominio en partes iguales de US$ 80 mil millones, aunque ese patrimonio ni figure en los balances oficiales (Pág. 20). Tampoco sería un valor de mercado 5.700 US$/KW instalados y/o un LCOE (Costo Nivelado) de 26,67 US$/MWh. Una ganga, he’i con$ultor condómino.

Ítem b) Los Ingresos por Gastos de Explotación (incluye Gastos de Responsabilidad Social) alcanzaron 11.700 millones de US$ (mayor).

Obs.: En el portal de la IB solo se pueden descargar sus memorias de 1999 al 2022 existentes (quizás Fabiano D+ sepa algo) y aplicando a Pitágoras se puede obtener la siguiente tabla resumen (Vea los cuadros de arriba).

Como se puede apreciar, la cereza de la torta binacional no estuvo en la construcción, sí en lo financiero (62,9%), quizás por ello el “diretor financiero executivo” siempre fue brasileño, y ni hablemos de lo Técnico (91%), donde siempre fuimos furgón de cola.

Se supone que los Gastos de Explotación se reparten 50-50 por margen, aunque sabemos que no siempre fue así, donde el 50% de US$ 14.452,5 millones = 7.226 millones.

El lector sapiens puede también consultar los documentos GT-E-02, 03 y 09 al respecto, publicados en el portal del MRE, justo debajo de “Helementariedades”. En esos documentos se explican qué son los Gastos de Explotación y cómo a partir del 2005 le incorporaron de facto, los otros Gastos de Responsabilidad Socioambiental (GR$A), aunque no expliquen por qué pasaron de poco más de US$ 200 millones anuales (2002/2003) hasta a US$ 1070,1 millones (2022) con la “tarifa hintermedia de 20,75 US$/KW mes” y deuda no auditada cuasi pagada. Allí figuran los supuestos GR$A anuales de US$ 1.286,9 millones (2007- 2019), a los que hay que sumar otros US$ 441,9 millones (2020-2022) = US$ 1.729 millones, muy superior (35%) a la cifra de referencia de US$ 1.279 millones. Podríamos haber hecho otra IB, he’i Miguel Carter.

Solo Fabiano D+. podría explicar por qué en el 2022 el 66,4% de esos gastos GR$A fueron destinados a ONG y no ONG (9), total la correa (black) sale del mismo cuero (brown), o sea, de la TARIFA – consecuencia y no causa – (10). El tiempo dirá si fue Ju$to.

Ítem c) Ingresos por royalties por 6.608 millones de dólares.

Ítem d) Ingresos por Cesión de Energía por 5.145 millones de dólares.

La suma, según el libro citado como referencia, = US$ 11.753 millones (mayor).

Obs.: De la tabla resumen 1999-2022 (fuente IB), resulta el 50% por US$ 5.423 millones por royalties: pero según la planilla Nº 53 de Entidades Binacionales, ingresos de divisas (portal oficial BCP), la suma de ambos ítems (royalties + cesión) = US$ 10.485,4 millones, con la salvedad de que es periodo 1994 - 2022.

Envidio que los autores del libro tengan en guarda documentos oficiales desde 1974 y que puedan sumarle + US$ 1.267,5 millones de US$ adicionales (11%) de otras fuentes, a los futuros reclamos nacionales aún no registrados, conforme a las fuentes consultadas.

Ítem e) Ingresos por resarcimiento ANDE por 514 millones de dólares.

Ítem f) Ingresos por Utilidades de capital ANDE por 595 millones de dólares.

La suma según el libro citado como referencia = 1.109 millones de dólares (mayor).

Obs.: De la tabla resumen 1999-2022 (fuente IB), las utilidades de capital y resarcimientos también se suponen 50-50, aunque sabemos que no siempre fue así, pero el 50% de US$ 1.022,5 + 802, 6 millones = US$ 912,5 millones.

También el lector sapiens puede consultar al respecto los documentos GT-E-06 y 07 de la misma fuente citada (MRE). De esas planillas resultan una cifra total de US$ 935,5 millones para ANDE, periodo 1989 - 2019, que actualizados al 2022 debería rondar los 1.060 millones de dólares (La Memoria ANDE 2022 aún no fue publicada).

Obs.: Según IB (13 - oficial), al cumplirse el HITO, “desde 1985 hasta el 2022, la empresa transfirió al Estado paraguayo más de US$ 12.449,7 millones en concepto de royalties, cesión de energía y utilidad de capital” (2.900.832 GWh producidos) Vs, el libro que señala US$ 12.862 millones = US$ 11.753 + 1.109 millones (+3,3%).

Ítem g) Ingresos por EE de prueba ANDE por 190 millones de dólares.

Ítem h) Ingresos por EE de transición ANDE por 88 millones de dólares.

La suma según el libro citado como referencia = 278 millones de dólares (¿?).

Obs.: Lamentablemente no he podido encontrar cifras en documento oficial alguno, ni la cuantía, ni los montos publicados, de referencia, pero quizás ANDE las tenga bien documentadas, por lo que NO puedo hacer una valoración objetiva al respecto. El libro cita (pág. 31) unas cifras evidentemente erróneas, pero no RDE (Resolución Directorio Ejecutivo) y RCA (Resolución Consejo de Administración) al respecto.

Ítem i) Ingresos por Ahorro Acuerdo Operativo ANDE - ITAIPÚ por 3.500 millones de dólares (mayor).

Obs.: Se desconocen mayores datos del periodo 1984-2002, pero cambiadas las reglas de juego 2003 se obtiene más información útil de las memorias (Vea los cuadros de arriba).

Resumiendo, desde 1984 al 2022, la ANDE retiró solo el 8,9% de la producción histórica de IB; por ende, CEDIÓ el 41,1% restante.

El Costo medioponderado real que pagó ANDE entre 2003 y 2022 fue de 27,1 US$/MWh, totalizando la suma de US$ 5.594 millones, donde notamos que el ahorro por Energía (prueba y transición) pudo llegar al 4,9%.

Pero, a esta cifra hay que sumarle el costo del otro +20% por la energía retirada (52.626 GWh, sin datos tarifa), periodo 1984-2002, que podría sumar fácilmente otros US$ 800 millones, considerando un costo medio fijo 2003/4 (15,7 US$/MWh), totalizando unos US$ 6.400 millones, cifra que, aunque le restemos cualquier otro beneficio extra, supera ampliamente en +50% el costo de referencia (US$ 4 mil millones en 38 años).

Este supuesto ahorro ANDE de 3.500 millones de US$ debido al Acuerdo Operativo NO pude encontrarlo fundamentado en todo el libro, así que supuse que fue “estimado grosso modo” y luego repetido por boca de ganso, a pesar de ser el ítem de mayor peso relativo nacional, ya que todos los otros (supongo) fueron bien calculados por la contraparte, conforme Notas Reversales válidas. Por ello procedí a calcularlo prima facie, simplemente multiplicando la energía anual retirada por ANDE por su respectivo costo medio Itaipú, cuya suma 2003-2022 totaliza unos hipotéticos US$ 7.815 millones (costo medio 37,9 US$/MWh), monto que habría que sumarle el otro 20% citado del periodo 1984-2002, del que desconozco los datos oficiales, pero por simplicidad pitagórica supuse ahorro cero, pero evidentemente hay que desviar mucho más.

Por lo señalado, el supuesto ahorro lo obtuve restando ambos valores citados precedentemente, resultando solo US$ 2.221 millones (inferior). Como corolario, el Balance General a diciembre del 22 ANDE (disponible web) indica un Patrimonio Neto = US$ 2.260,2 millones (TC IB 2022 G$ 6.987/US$). Celebro que los autores hayan podido sumarle otros US$ 1.280 millones aproximadamente (+36,5%) de ahorro para llegar a los US$ 3.500 millones citados, de algunas otras fuentes que no puedo precisar, ni estimar, menos opinar, pero seguramente la ANDE lo tiene debidamente documentado.

Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla

Por las noticias de la época-2003 (4,6,7 y 12), la ANDE estaba en quiebra técnica (administración de Ángel M. Recalde) y dependía en demasía su sobrevivencia financiera de energías (cuasi gratis) y de la respectiva subcontratación. IB aprovechó la coyuntura y cambió las reglas de juego (violando Tratado, post racionamiento 2001 Brasil), reglas internas bilaterales poco “tran$parentes”, en las que incluyeron hasta el (ab)uso del Embalse Binacional mediante Acuerdos “Operativos” que nunca vieron la luz, mucho menos sacramentadas por Notas Reversales válidas. El “Acta Bolateral del 24 mayo 2019″ es un buen ejemplo de ello. Nada cambió a la fecha, hoy hasta el Plan Maestro ANDE depende de la contraparte. Jaque Mate Pa$tor.

En el libro mencionado, Memorias (pág. 375) del mismo autor, se cita al consejero Ing. Hans W Krauch (sic) “.. .hubo una etapa en la realización del aprovechamiento hidroeléctrico, que se puede llamar de transición o mixta, que comienza con la operación de la primera unidad generadora –1 marzo 1985– y termina con la puesta en servicio de la décimo octava unidad, celebrada oficialmente el 6 de mayo de 1991…”. El libro cita (pág. 34) el inicio de la operación comercial a partir del 01.01.1999, pero no cita RDE y RCA alguna, todo lo contrario del inicio de la operación experimental (1982) por espacio de dos años (RDE 039 & RCA 009),

Al respecto, me preguntaba, ¿por qué la RCA 06/97 (8) de equilibrio económico-financiero de la IB debió esperar 6 (seis) años de plena operación comercial para ver la luz? considerando que las autoridades paraguayas del Directorio y del Consejo de Administración de la IB eran viejos zorros, machos alfa, de lomo plateado (pág. 53).

Sería bueno que alguna vez los protagonistas cuenten los re$ultados - país (no solo ANDE con RDE y RCA), no solo quién(es) fueron convocados a la $elección indivisa y como le trozaron, porque las promesas de energía gratis para ANDE por canje (¿Ñane Energia Teeté?) empezó allá por el 2003 y NO esta temporada. (Ver 4).

«Las matemáticas no se trata solo de números, ecuaciones o cálculos, se trata de comprensión». William Thurston.

Conclusión: Según el libro, el consumidor paraguayo (no la ANDE) pagó solo 4 mil millones de dólares por la EE retirada (8,9%, aunque mencionen 6,3%) periodo 1984-2022 y en contrapartida, el Paraguay, por ceder el resto de su 50%, que le corresponde por derecho, solo recibió 5.145 millones de dólares. O sea, el consumidor paraguayo pagó unos 15,5 US$/MWh retirados de IB y fue compensado (un decir) solo con 4,3 US$/MWh cedido (-3,6 veces). (Ver 11).

Pero, según la Memoria 2021 ANDE (web), la Tarifa media nacional (Pág. 79 al 81) fue de 373 G$/KWh = 55 US$/MWh. O sea, el consumidor nacional pagó (+12,7 veces) mucho más que lo recibido por cesión. Es Pitagórico, he’i Trato Apuá.

Todo lo expresado y fundamentado contradicen suficientemente la hipótesis (axioma) del libro, de que el consumidor paraguayo (SIC) pagó solo 4 mil millones de dólares (1984 a 2022), por el total de EE retirada por ANDE de IB, pero como dijo Thomas Carlyle «Con números se puede demostrar cualquier cosa».

La soberanía NO se pide, Se ejerce. Los esclavos modernos no están encadenados, sino desinformados, adoctrinados y, por ende, manipulados.

(*) (4x3l C1D 1nd1v15o)

Junio 2023

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

