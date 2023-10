El turismo se prepara para nuevo auge tras impacto de pandemia

Por eso, el pasado 27 de septiembre que se conmemoró la creación de la Organización Mundial del Turismo (OMT/WTO), y que se ha instituido como el Día Mundial del Turismo, fue un día de homenaje a la resiliencia del sector: ninguno con esta fortaleza y solidez, ni con mayor capacidad de resistencia y adaptación.

Globalmente ya se registra el 80% de los niveles de empleo, visitas e ingresos de 2019, a pesar de la coyuntura económica y geopolítica, inflación, alza en los precios de los combustibles y, por ende, de las tarifas aéreas, y de los efectos del conflicto Rusia-Ucrania; en las Américas estamos en el 87% (El Salvador, Colombia, Honduras y República Dominicana, en cifras positivas) y con todas las expectativas puestas en que nuestra región, al cierre del año, estará recuperada plenamente.

El turismo, motor de desarrollo como ningún otro sector, aporta al PIB de nuestra región el 11%, aunque para nuestros socios del Caribe puede llegar hasta el 50% y, lo más importante, genera igualmente el 11% de empleo, un empleo, en líneas generales, no calificado e incluyente que favorece el de jóvenes (primer empleo), y el de mujeres, género que predomina con el 54%, empleo que no es fácilmente reemplazable por máquinas, con una capacidad de movilizar otros sectores económicos con énfasis en los niveles más vulnerables, y cuyo producto, en un turismo responsable y sostenible –como debe ser– no se agota.

Superada la crisis, nos enfrentamos a nuevos retos con los que la industria está comprometida: lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que harán que el turismo, al 2030, sea una fuerza motriz del crecimiento económico sostenible, ambiental, social y cultural e inclusivo, como lo ha planteado la OMT.

Ante las evidencias demostradas por el sector del turismo, en términos de fortaleza, adaptación, y compromiso con el cambio, CAF -banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a partir de su decisión de convertirse en el banco verde y el banco del crecimiento sostenible e inclusivo, ha determinado poner a disposición de los países, de sus subnacionales y del sector privado, recursos para proyectos de inversión y cooperación técnica.

Sumado a lo anterior, las tendencias, marcadas por un nomadismo digital, colateral de la pandemia, que ayuda a romper la brecha entre la baja y la alta temporada y por los cambios de comportamiento del turista que busca ahora lo natural y lo autóctono, resultan propicias para la región. En efecto, una reciente encuesta citada por OMT, entre “millenials” y “centennials”, dio como resultado que el 80% prefería gastar en un viaje antes que adquirir un bien y que sus destinos prioritarios eran los de naturaleza y los que permitían interactuar con las comunidades.

Oportunidad única para América Latina y El Caribe, y ahí está CAF para apoyarla.

¡Feliz Día del Turismo!

Por Óscar Rueda García, director de Turismo en CAF

Visiones del Desarrollo es una sección promovida por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– que analiza los principales temas del desarrollo de la región. Los artículos que contiene se publican simultáneamente en los principales medios de América Latina.

Reactivación

Ya se registra el 80% de los niveles de empleo, visitas e ingresos de 2019, a pesar de la coyuntura económica y geopolítica, inflación, alza en combustibles.

11%

Aporta al PIB de nuestra región el 11%, aunque en el Caribe puede llegar hasta el 50% y, lo más importante, genera igualmente el 11% de empleo.