¿Cuánto afectaría no vender soja a UE?

¿Cuál es el alcance que el mismo tiene y cuánto podría ser el impacto que tendría en la cadena de valor de la soja y el país la eventual pérdida del mercado del viejo continente para la soja en conjunto?

En el debate multisectorial notamos que hay discrepancias en el abordaje, una suerte de posicionamiento, con dos grupos que no están totalmente en contra entre sí, pero que tampoco están del todo de acuerdo con respecto al reglamento N° 1115 de la UE. Se destaca que dicha norma es una ley que regirá desde enero 2025 para los 27 países que conforman la UE, y establece condiciones para ciertos productos que se quieran introducir y comercializar dentro de la UE. Los productos alcanzados por el reglamento son: soja, carne bovina, madera, cacao, aceite de palma, café, caucho y sus productos derivados.

Una de las posturas respecto a la reglamentación de la UE es que “no modifica leyes de los países, solo establece requisitos que los importadores europeos deben cumplir”. Destacan que dicha norma no aplica específicamente para Paraguay, ya que es una disposición que tiene que cumplir el importador de los países de la UE, cualquiera sea el país de origen de los productos que se importen. Por lo tanto, en ningún momento se enfoca específicamente en la soberanía de nuestro país. Esta es una de las opiniones que es encabezada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

En Paraguay son tres los productos alcanzados por el reglamento Nº 1115: soja, carne bovina y madera, y sus productos derivados. En el caso de la soja, sus productos derivados son harina, aceite y cascarilla de soja.

La ley europea establece que no se introducirán y/o comercializarán en el mercado europeo dichos productos, ni se podrán exportar desde la UE, si no cumplen todas las condiciones siguientes:

Primero, que estén libres de deforestación a partir del 31 de diciembre de 2020; a su vez, que hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción; y que estén amparados por una declaración de diligencia debida.

Esta reglamentación de la UE entró en vigor el 29 de junio de 2023 y su aplicación está prevista para las exportaciones que se realicen a la UE a partir del 1 de enero de 2025.

Para dar una perspectiva se puede mencionar que el sector soja es uno de los más importantes para nuestra economía, porque representa el 42% del total de las exportaciones del país.

Los que quieren perder el mercado

Desde uno de los sectores, para dimensionar el mercado de la UE para la soja paraguaya, se mencionan las “exportaciones directas e indirectas” como un todo; y el año pasado el volumen de soja paraguaya alcanzado por el reglamento Nº 1115/ 23 lo estimó en 7,1 millones de toneladas.

El mismo sector enfatiza que la UE es el principal comprador de harina de soja de Paraguay; compra directamente alrededor de 500.000 toneladas de harina de soja por año, siendo el principal remitente Paraguay en ese subproducto y que representa una tercera parte de la producción nacional en ese ítem.

Pero en realidad el principal mercado de la soja paraguaya en granos es actualmente la Argentina, las industrias aceiteras, que el año 2022 compraron 5,78 millones de toneladas de las 6,25 millones que exportó Paraguay en total a los diferentes mercados.

Las fábricas argentinas mezclan nuestra soja en estado natural con las que se producen en su país, la procesan y exportan los derivados, y, al igual que en el caso de Paraguay, su principal comprador de harina de soja es la Unión Europea, con una participación de alrededor del 30%.

Entonces, una de las partes opina que la cifra que representa las ventas directas e indirectas a la UE para Paraguay se hace sumando los envíos de soja en estado natural a la Argentina, con las exportaciones de harina de soja a la UE, que en términos de ingresos de divisas representan más de US$ 3.600 millones. Según la misma postura, la Unión Europea no es solo importante en términos de volumen, sino además es uno de los mercados más confiables y de referencia que abre puertas de otros mercados, con mejor precio.

Los que no quieren que se frene el desarrollo

Desde otro punto de vista, si Paraguay dejara de vender soja a la Unión Europea en los silos de nuestro país sobraría la oleaginosa y el impacto no sería grande como algunos estiman, ya que se trata de un commodity y simplemente se buscarán otros destinos, aunque se negociarían otros precios como una cuestión de mercado, pero se debe considerar que la soja paraguaya es muy demandada por la mayor calidad proteica que tiene con relación a la de otros países.

Asimismo, también se afirma que el hecho de mezclar como un todo lo vendido directamente a Argentina como granos de soja más lo comercializado directamente a países integrantes de la Unión Europea es un argumento que sale en favor de los exportadores de harina de la Argentina, antes que de la producción paraguaya.

En la comparación, el peso de las exportaciones de harina de soja representan apenas un 8,3%, mientras los granos de soja implican más del 91%.

Según el mismo análisis, los actuales precios internacionales de la harina de soja son los más bajos desde diciembre de 2021. Se trata del principal producto de exportación de la Argentina. En poco más de medio año, el valor de este subproducto retrocedió un 23% y dicha merma preocupa al sector oleaginoso de Argentina, ya que por ello se proyecta la pérdida de exportaciones por un valor de US$ 3.300 millones. Además, la balanza comercial entre Paraguay y la UE es deficitaria en US$ 656 millones. Durante el 2023 les vendimos por US$ 492.051 y ellos nos vendieron por US$ 1.121.117. Por ejemplo, en carne bovina, Europa compró solamente 2% del volumen de la proteína roja nacional durante el 2023, según datos del Senacsa. El ministro de Industria, Javier Giménez, dijo que él está en contra de la norma N° 1115, pero aclaró que no se trata de estar a favor o no, sino de querer o no vender a ese mercado y de ser así, estar dispuesto a cumplir la norma N° 1115.

94,5%

El Infona demostró que en la región Oriental 94,5% de la superficie de soja al 2022 fue sembrada en áreas no deforestadas en los últimos 20 años.

Déficit

La balanza comercial entre Paraguay y la UE es deficitaria para nuestro país en US$ 656 millones, según el intercambio del año 2023.

