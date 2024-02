El sector terciario dinamizó el empleo en los últimos meses

Los principales resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) indican que la fuerza de trabajo (antes población económicamente activa-PEA) en el cuarto trimestre de 2023 se encontraba conformada por un total de 3.101.607 personas, 71,1% de la población de 15 y más años de edad. De esa población, el 5,2% estuvo en la franja del desempleo abierto en el cuarto trimestre de 2023, o sea 162.275 personas.

Por situación en el empleo (categoría de ocupación) y en comparación con el cuarto trimestre del 2022, el informe oficial destaca que el aumento del número de ocupados se dio principalmente en los asalariados, en alrededor de 93.626 personas ocupadas, producto del aumento del empleado/obrero privado de aproximadamente 85.008 personas. Respecto al tercer trimestre del 2023, el aumento en alrededor de 39.340 ocupados se dio principalmente por el incremento de los trabajadores independientes, grupo poblacional que registró una diferencia positiva de 23.566 personas.

Aumento de ocupados no agropecuarios

En cuanto a la población ocupada no agropecuaria, formal e informal, por trimestre y año, y en comparación con el cuarto trimestre de 2022, la población ocupada en actividades no agropecuarias aumentó alrededor de 142.092 personas, de las cuales 90.858 son ocupados formales (asalariados que aportan a algún sistema de jubilación en su ocupación principal o independientes que cuentan con RUC por la actividad económica declarada como principal). Entre el tercer trimestre del 2023 y el cuarto trimestre de 2023, se registró el aumento de los ocupados informales no agropecuarios de 77.594 personas, aproximadamente.

En cuanto a la población fuera de la fuerza de trabajo, conocida anteriormente como “inactivos económicamente”, que incluye a aquellas personas que pueden estar disponibles o no para trabajar y no buscaron activamente trabajo por diferentes razones, durante el cuarto trimestre de 2023, el total aproximado fue de 1.261.070 personas. Con relación al cuarto trimestre de 2022, mostró una caída de 1,9 pp (30,8% a 28,9%), lo que en valores absolutos significó una diferencia negativa de alrededor de 73.149 personas.