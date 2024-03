El tema de la semana

Por ajuste estadístico y mediante subsidios se redujo la pobreza monetaria en 2023. Según los indicadores difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), disminuyó la cantidad de pobres en Paraguay en el último año, pasando de un 25,5% de la población en 2022, que afectó a 1.488.236 personas, a un 22,7% en 2023, que incidió en 1.330.892 personas (pobres extremos y no extremos) en hogares cuyos ingresos per cápita fueron inferiores al costo de una canasta básica de consumo (que incluyen alimentos y otros bienes). La diferencia es que 157.344 personas dejaron de ser pobres, según los datos oficiales. No obstante, estos indicadores de pobreza monetaria tienen un ajuste en su presentación, explicando el INE que por primera vez los datos están basados en los resultados anuales de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2022 y 2023. Anteriormente, la institución tomaba los datos de la encuesta del último trimestre de cada año.