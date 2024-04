Crédito inmobiliario mueve más de US$ 200 millones al año

La financiación de viviendas a largo plazo era impensable hace 20 años en el Paraguay; luego, con el crecimiento de la clase media y la necesidad de cubrir el déficit habitacional, surgieron políticas públicas como la fomentada por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para dar ese puntapié inicial al crédito inmobiliario de largo plazo.

Actualmente, el préstamo para el sector inmobiliario representa cerca del 8% de la cartera de los bancos y aunque al principio solo recurrían a los fondos de la AFD para satisfacer la demanda, hoy una gran parte es financiada con recursos propios de las intermediarias.

Según cifras del Banco Central del Paraguay (BCP), a diciembre del último año, el saldo de la cartera de financiamiento de viviendas alcanzó G. 6,77 billones (US$ 928 millones), que representan un aumento interanual del 20% con respecto a diciembre del año 2022, cuando la cartera alcanzó G. 5,65 billones (US$ 774 millones). Estas cifras revelan que en el lapso de un año los desembolsos para financiar viviendas, tanto con fondos propios y de la AFD, fueron alrededor de US$ 154 millones.

Por otra parte, de un informe de la agencia de crédito estatal se desprende que la AFD desembolsó en el último año US$ 126 millones para la financiación de los productos de “Primera vivienda” y “Mi casa”. Es decir, que gran parte de los recursos para créditos de la vivienda en el 2023, fueron con fondos de la AFD.

A pesar de la incertidumbre internacional y local, hay mucho interés por parte de los ciudadanos que están interesados en conocer las opciones de financiamiento para la casa propia, según se puede evidenciar en eventos como foros para la vivienda, donde se reciben consultas de miles de ciudadanos con referencia a las opciones para adquirir la casa propia.

Cabe señalar que el déficit habitacional en el país llega a casi 1 millón de hogares, entre las cuales también se consideran aquellas unidades habitacionales que no reúnen las características cualitativas que hacen a una vivienda digna.

Persisten dificultades

Sin embargo, aún persisten las dificultades en el proceso de gestión y aprobación de los préstamos AFD, por la burocracia instalada en las dependencias estatales, como en Catastro y Registros Públicos, que terminan trabando el acceso y una mayor dinámica en este rubro. Aunque este proceso mejoró con respecto a años anteriores, aún sigue siendo un motivo de queja por parte de los interesados y freno para la dinámica de estos créditos que mueven la economía nacional.

Por otro lado, el año pasado la AFD había ajustado sus tasas al alza dentro del proceso de normalización de las políticas de flexibilización de medidas económicas que mantuvieron durante la pandemia. Este ajuste incidió en las líneas de financiamiento para estos créditos.

No obstante, con las rebajas en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), también generan un espacio para flexibilizar de nuevo las tasas de interés. Desde la AFD indicaron que no se descarta una rebaja en la tasa de interés en el transcurso del año para los productos, lo cual incluye también a las viviendas.

Además han lanzado algunos programas de incentivos como “Che róga porã”.

Crédito a construcciones también avanzan

En lo que respecta a préstamos para construcciones de mayor envergadura o corporativos, a diciembre del año 2023, los bancos acumularon un saldo en cartera de G. 4,80 billones, cerca de US$ 659 millones, frente a G. 4,17 billones (US$ 571 millones) de créditos activos que tenían en este rubro en diciembre del año 2022. O sea, los desembolsos para construcciones en el lapso de un año fueron de US$ 87 millones aproximadamente.

Entre construcción y viviendas, el monto financiado por los bancos orilla los US$ 240 millones en el período de un año, mientras que el saldo de estos rubros en cartera llegó a US$ 1.587 millones, representando casi el 8,2% del total de la cartera de préstamos global de los bancos (US$ 19.319 millones).

Sobre los recursos dotados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para construcción y compra de casas en el 2023, ellos fueron de US$ 126 millones, canalizados mayormente a través de bancos (90%), financieras y cooperativas, de acuerdo con los datos de esa institución.

Luque y Capiatá lideran aprobación para la primera vivienda

Según los datos de la agencia de crédito, en el año 2023 fueron aprobados un total de 2.923 créditos para el rubro de viviendas por un total de US$ 126 millones. De esta cantidad, US$ 70 millones fueron para el producto de “Primera vivienda” que alcanzó a 1.925 beneficiarios.

De acuerdo con el reporte oficial, por zona geográfica las adjudicaciones del producto “Primera vivienda” fueron mayormente para casas localizadas en la ciudad de Luque, que llegó a un total de 412 beneficiarios; en segundo lugar de preferencia se ubicó la ciudad de Capiatá, donde fueron adjudicadas a unos 254 beneficiarios.

En lo que respecta al producto de “Mi casa”, la agencia reportó que fueron aprobadas unas 998 solicitudes de crédito. De esta cantidad, 185 unidades fueron para Asunción y 133 en la ciudad de Luque.

El créditos inmobiliario genera una dinámica importante en la economía nacional. Solo estas aprobaciones de la AFD han generado un impacto de alrededor de 34.850 empleos directos.

Bancos

Los bancos desembolsaron más de US$ 240 millones en el último año para el financiamiento de operaciones del sector inmobiliario.

AFD

La Agencia Financiera de Desarrollo desembolsó en 2023 US$ 126 millones para financiar los productos “Primera vivienda” y “Mi casa”.

Zona

Las adjudicaciones de “Primera vivienda” fueron mayormente para casas localizadas en la ciudad de Luque, que llegó a un total de 412 beneficiarios.