La competencia lectora: una eficaz comprensión del texto

A- Antes de leer el texto

Revisa tus ideas previas

- ¿Escuchaste hablar de los influencers? ¿Qué piensas de ellos?

- Observa con atención la imagen:

- ¿Cuáles de estas situaciones te resultan familiares?

- ¿Qué promocionan los influencers que conoces?

B- Lee el texto en cinco pasos

1.° Lee el texto lentamente. Coloca una ¿? al lado de ideas o frases que no entiendas muy bien.

2.° Encierra en círculo las palabras que se relacionan y te van dando indicio de cómo seguirá el texto. Muestreo.

3.° Realiza predicciones. ¿Qué pasará después?, ¿qué dirá el autor?

4.° Subraya las ideas principales. Una pregunta que te puede ayudar a identificarlas es ¿cuáles de estas ideas son imprescindibles?

5.° ¿Qué pretende el autor?, ¿cuál es su intención? Eso te dará el tipo de texto.

Aplica en el siguiente texto los pasos que figuran en el cuadro anterior

‘Influencers’: de hobby a profesión (fragmento)

Los jóvenes más influyentes de internet se han convertido en una nueva y poderosa herramienta de marketing

Un oficio tan fácil para algunos, tan complicado para otros y para quienes ni siquiera alcanza esa categoría. Si pudiésemos resumir los últimos tres años en tendencias, la figura del influencer ocuparía las primeras posiciones. Los jóvenes dedicados a esta nueva labor son, hoy en día, herramientas de marketing con potencial para crear tendencia e influir en las decisiones de consumo de sus fans y seguidores. Actores, deportistas, cantantes, bloggers, youtubers, instagramers, etc. Estos últimos, nacidos en internet y centrados en crear contenido sobre un tema en particular, no contaban con un reconocimiento previo.

Sin embargo, han logrado posicionarse dentro del universo de celebrities. Son ellos a los que llamamos, rigurosamente, influencers. Desde que llegaron, se han visto bajo tela de juicio por el desconocimiento acerca de sus tareas, su rutina y sus incalculables beneficios y, aunque la gran parte de la población les ha dado su apoyo, tampoco quedan atrás los que les demonizan.

¿Por qué dice que se los demoniza? ¿A qué se refiere?

Se aparcó la frustración que producían las ingentes cantidades de dinero que se generaban y movían en el mundo del fútbol o en el de la interpretación. Ahora se ha centrado la crítica en los influencers, y es todavía más dura ya que son gente más accesible y no se considera que el suyo sea un trabajo serio. Es imprescindible conocer el trabajo previo a publicar un post, que, en realidad, es nada más que la guinda de su pastel.

¿Qué crees que hacen antes de publicar un post?

Medios de comunicación del siglo XXI

Las marcas suelen emitir anuncios publicitarios artificiales y estudiados que, normalmente, tienen muy poco que ver con la situación real de los posibles clientes. El secreto del influencer es, sobre todo, su característica cercanía gracias a la cual resultan tan eficaces.

Comparten a diario contenido atractivo en sus perfiles e involucran, también, parte de su vida personal. Con esta labor logran atraer a un público que llega a sentirles como un amigo o compañero.

Este lazo emocional conduce al público a seguir sus pasos de manera incondicional. La opinión del influencer adquiere un impacto mayor que los mensajes impersonales y vagos que transmite una marca por medio de otras formas de promoción.

En un estudio publicado por Augure, centrado en las campañas publicitarias de seis empresas, los resultados revelan que las relaciones marca-influencer han aumentado respecto al año anterior. Asimismo, afirman que Instagram es la red social por la que más marcas apuestan para sus campañas con los influencers. (…)

Las marcas han apostado por contratar el valioso apoyo de estas figuras para poder llegar al público de manera mucho más efectiva y directa. Incluso cuando las empresas se enfrentan a una crisis, tienen en cuenta a los influencers como una herramienta de marketing más rápida y económica.

Este nuevo oficio que asoma por el horizonte laboral hace creer que, cualquier persona, de cualquier condición económica y/o social puede triunfar gracias a la poderosa herramienta: Instagram.

C- Después de leer

1- Responde:

a- ¿Qué función cumple el título del artículo?

b- ¿Qué función cumple el resumen después del título?

c- ¿Cuál es el principal rol de los influencers en el mundo actual?

d- ¿Por qué algunos cuestionan las grandes sumas de dinero que ganan los influencers?

e- ¿Cuál es la red social en la que más aparecen las campañas de los influenciadores?

2- Escribe un párrafo argumentativo acerca de los influencers. Puedes elegir la postura para que adoptarás para tus afirmaciones y fundamentar con ejemplos.

3- Si tuvieses que ser influencer, ¿cuál sería tu tema principal o tu tipo de producto promocionado?