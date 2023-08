Neurociencias (28)

Todo educador o pedagogo sabe que el cerebro es el órgano del aprendizaje, por esta razón debemos conocer cómo aprende.

Se sabe que debido a los procesos de neurogénesis estamos en constante aprendizaje. Según estudios neurológicos, la capacidad de aprender se basa en la plasticidad del cerebro, que puede estimularse con su uso.

«Nunca dejes de aprender, la vida nunca te dejará de enseñar»

¿Cuáles son las etapas o fases del aprendizaje?

Al encontrarnos ante un nuevo aprendizaje nuestro cerebro transita cuatro fases para poder aprender. Ellas son:

Fase 1. Incompetencia inconsciente: no sé que no sé es la fase previa para empezar a aprender. Pensemos, por ejemplo, en un niño que va a aprender a andar en bicicleta, pero todavía no ha empezado. En este momento no es consciente de todo lo que va a tener que manejar: pedales, manubrio, frenos, etc. Ignora lo que va a significar aprender a andar en bicicleta.

Fase 2. Incompetencia consciente: sé que no sé, ya se ha sentado en el asiento de la bicicleta y le han explicado lo que debe hacer. Ahora, el niño sabe lo que hay que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. En esta fase y, según la dificultad del aprendizaje y de su personalidad, es habitual sentir la sensación de no ser capaz, de que es demasiado complicado.

Fase 3. Competencia consciente: sé que sé, nuestro protagonista, pese a sentirse torpe e inseguro, sigue practicando y llega un momento en el que ya sabe manejar una bicicleta. Ahora, con atención plena en el proceso ya es capaz de poner en marcha su bicicleta y no caerse. Maneja con una cierta soltura.

Fase 4. Competencia inconsciente: no sé que sé, lleva tiempo conduciendo su bicicleta y ha automatizado las acciones que debe realizar. Al llegar a esta fase ya no necesita poner toda su atención en cada acción. El pie «sabe» cuándo pisar el pedal, la mano cómo «sabe» conducir el manubrio, etc. Ha automatizado las acciones que se han convertido en un hábito, ni siquiera se da cuenta de todo lo que hace simultáneamente para conducir su bicicleta.

El proceso de aprendizaje ha terminado. Ha integrado la experiencia en su vida. Es importante resaltar que durante las fases 2 y 3 se pueden sentir sensaciones negativas en el aprendizaje. La situación puede llegar incluso a desbordarnos; por este motivo, la función de quien enseña es muy importante dado que debe permitir la posibilidad de sensación de estos sentimientos fomentando un clima de superación y posibilidad de errores alentando el aprendizaje para arribar a la fase 4, donde el aprendizaje se hace automático.

EJERCITARIO 28

Completa el siguiente cuadro, con un ejemplo según las fases del aprendizaje.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

