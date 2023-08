¿Qué es explicar?

Cuando queremos saber algo más acerca de un tema, generalmente buscamos a alguien o una fuente que sepa más que nosotros. Esas fuentes suelen ser documentos, libros, manuales escolares, videos, investigaciones, etc. que nos informan y explican acerca de los temas que nos interesan estudiar o aprender más. Este tipo de organización textual se llama expositiva- explicativa, y es empleada por la mayoría de los textos académicos.

Leer e interpretar adecuadamente textos expositivos es, por lo tanto, una competencia clave para cualquier alumno del nivel académico que fuere.

Lea más: La comunicación oral (2)

1. El texto expositivo

Es un tipo de texto cuyo propósito principal es presentar conocimientos y explicar conceptos de manera organizada y comprensible para el lector. Este tipo de texto es llamado también explicativo y se caracteriza porque tiende a hacer saber/conocer algo a su destinatario y tiene la finalidad de que este comprenda las razones, motivos o causas de un fenómeno. Ejemplos: las entradas de enciclopedias, los textos que aparecen en periódicos y revistas (noticias, artículos, reportajes), libros escolares y manuales.

2. ¿Cómo se puede organizar un texto expositivo?

Formas organizativas del texto explicativo- expositivo

Algunas de las superestructuras con mayor capacidad para organizar la actividad de los usuarios son las siguientes:

- Estructura problema/solución: el contenido del texto se articula en torno a la descripción de un problema y a la solución para resolverlo.

- Estructura causal: organiza los contenidos en torno a una trama causal cuyas categorías básicas son antecedente y consecuente.

- Estructura descriptiva: articula los contenidos como rasgos, propiedades o características de un determinado tema.

- Estructura comparativa: organiza los contenidos a través de las diferencias y semejanzas entre manifestaciones de dos entidades o fenómenos.

- Estructura secuencial: las ideas son organizadas a través de un ordenamiento temporal.

- Narración o trama narrativa: se relatan hechos o situaciones sucesivas y se organizan de manera secuencial y temporal.

Recursos de la exposición

- El resumen: se sintetiza la información de las partes más extensas.

- La definición: se aclaran términos, sobre todo, los técnicos.

- La argumentación: en algunas ocasiones se necesita defender ideas que no son del todo evidentes.

- La ejemplificación: se enumeran ejemplos o casos concretos para ilustrar.

Lea más: El texto

3. Actividades

1. Lee bien las formas o estructuras expositivas que existen y los recursos que se pueden utilizar.

2. Lee el siguiente texto expositivo.

Origen de la escritura y el alfabeto

La escritura es un código de símbolos que transmiten un mensaje con sentido, que es descifrado por otras personas posteriormente. Hay controversia sobre su origen. Así, sobre la atribución a los sumerios de la invención de la escritura, existen dos teorías. Una sostiene que la idea de escritura, aunque no los símbolos de un sistema concreto, se habría extendido paulatinamente desde este foco mesopotámico hasta otras culturas cercanas. La otra hipótesis defiende que tuvo más de un origen, ya que al otro lado del Atlántico se han hallado también caligrafías como la zapoteca, la del istmo —ambas en México, en Oaxaca y Tuxtla, respectivamente— o la rongorongo, de la isla de Pascua.

Como prueba material, uno de los hallazgos arqueológicos más antiguos con un lenguaje significativo, del 3100 a. C., procede de ciudad de Uruk, la «Erech biblíca», al sur de Mesopotamia. En él se observa ya la escritura cuneiforme, realizada con una caña afilada que dejaba marca de cuña.

Se cree que los sumerios descubrieron que el material con el que construían sus hogares, ladrillos de arcilla cocida al sol, era perfecto para «escribir» cuando todavía dichos ladrillos estaban húmedos.

Escritura cuneiforme

Las primeras formas de escritura se basaban en elementos pictográficos e ideográficos. No obstante, a mitad del III milenio a. C., los sumerios habían desarrollado un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumerio hablado.

En el caso del antiguo Egipto, este no tomó prestados los símbolos escritos mesopotámicos. En su lugar, utilizaron su propia iconografía artística. Hay muestras de jeroglíficos egipcios arcaicos en la Paleta de Narmer, del 3100 a. C. Incluso vemos escritos con un mayor grado de elaboración en los Textos de las Pirámides del III milenio a. C.

Recuperado de: https://recreacionhistoria.com/origen-de-la-escritura-y-el-alfabeto/

4. Completa los ejercicios de interpretación

1. ¿Con qué recurso comienza el texto? ¿Qué función cumple?

2. Sobre la base de las actuales pruebas arqueológicas, ¿en qué lugares y cuándo aproximadamente apareció, de manera simultánea, la escritura?

3. ¿Qué estructura o forma organizativa presenta el texto?

4. El texto desmiente de manera sutil la teoría de que la escritura haya comenzado en Mesopotamia ¿por qué?

5. Organiza un esquema del texto.