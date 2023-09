21 de setiembre: Día de la Juventud.

Cada 21 de setiembre en el Paraguay sopla un aire de energía y vitalidad. Es el día que nuestro país eligió para celebrar la juventud y con ella, sus esperanzas y sus temores.

Según el INE, de los 7, 3 millones de habitantes del Paraguay el 27 % son jóvenes (15-29 años), lo que equivale a casi dos millones de personas. Esta cifra puede resultar alentadora y desafiante al mismo tiempo; por un lado, porque se vislumbra un futuro con muchos profesionales y trabajadores; pero, por otro lado, la sociedad debe invertir ahora en la formación de los jóvenes para que estos puedan lograr concretizar esas expectativas, y no quedarse rendidos en el mundo de los problemas.

Educación de calidad, trabajo digno, desarrollo de tecnologías, formación en valores, son algunos de los ejes en los que tendrían que enfocarse las distintas instituciones del Estado para aunar esfuerzos y ofrecer esa formación que necesita nuestra juventud.

¡Feliz día para todos los queridos jóvenes del Paraguay!

1. Analiza el siguiente texto y subraya las ideas más resaltantes.

Juventud y educación: desafíos presentes y futuros (fragmento)

Nuestros jóvenes son el futuro del país, hemos escuchado decir en varias ocasiones, y es una afirmación que tiene parte de verdad porque aportarán al mundo del trabajo y al sector económico. Pero es importante, además de la participación de este colectivo en el desarrollo económico del país, tener en cuenta sus características y necesidades para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. (…)

La garantía del derecho a la educación se hace imperante en estos tiempos, no solo porque es un derecho humano fundamental, sino porque la misma permite que los jóvenes adquieran conocimientos y habilidades para desenvolverse en la sociedad. A continuación, veremos cómo está la situación de este colectivo. (…)

Para la educación media, la tasa neta de escolarización[2] llega tan solo al 46 % a nivel país (2015), visualizándose que en el año 2004 se logró la mayor tasa de escolarización (54 %). Los datos evidencian que la escolarización disminuye a medida que avanzan los años de estudio, sobre todo esto debido a las necesidades de ayuda económica que requieren muchas familias, donde son los jóvenes quienes colaboran con dichas tareas.

En cuanto a la asistencia a una institución educativa de la población de 15 a 17 años, el 16,2 % no asiste, siendo de 12 puntos porcentajes la diferencia si se compara entre área urbana (11,1 %) y el área rural (23,1 %) evidenciándose nuevamente mayor vulnerabilidad cuando hablamos de ruralidad (EPH, 2019).

Motivos de no asistencia a una institución educativa de la población joven que no trabaja ni estudia

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH 2019

Si tomamos en cuenta las variables de estudio y trabajo, del grupo de jóvenes de 15 a 19 años, una parte importante se halla exclusivamente estudiando, 47 %; además el 22 % estudia y trabaja; el 22 % solo trabaja y no estudia, y el 9 % no estudia ni trabaja (EPH, 2019).

Del grupo de jóvenes de 20 a 24 años, más de la mitad (57 %) solo trabaja y no estudia, el 12 % se halla exclusivamente estudiando; el 18 % estudia y trabaja, y el 13 % no estudia ni trabaja. Del grupo de jóvenes de 25 a 29 años, gran parte se dedica exclusivamente a trabajar, 57 %, mientras que el 12 % se halla exclusivamente estudiando, el 18 % estudia y trabaja, y el 13 % no estudia ni trabaja (EPH, 2019).(…)

Los jóvenes requieren de políticas públicas y programas acordes a sus realidades, y, sobre todo, requieren de una educación que les brinde las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse en cada uno de los ámbitos de la sociedad: político, social, económico y educativo. Artículo elaborado por Andrea M. Wehrle Martínez para el Observatorio Educativo Ciudadano (Julio, 2020)

II. Actividades de interpretación

1. ¿Cuáles de los siguientes recursos de exposición emplea el texto?

a. El resumen.

b. La definición.

c. La argumentación.

d. La ejemplificación.

Explica por qué ___________________________________________________________

2. Atendiendo el gráfico, el principal motivo para no asistir a una institución educativa es:

a. El costo elevado.

b. Motivos familiares.

c. Necesidad de trabajar.

3. Abandonan con mayor frecuencia la escuela

a. Los varones.

b. Las mujeres.

c. Ambos.

4. La necesidad de aportar económicamente y, por ende, dejar el estudio conlleva:

a. Dificultades para encontrar trabajo.

b. Un seguro médico acorde.

c. Dificultades para encontrar trabajo en condiciones decentes.

5. Recuerda los nombres de las estructuras del texto expositivo y marca en la sopa de letras.

Estructuras del texto expositivo

- ¿Cuál es la estructura que emplea el texto que acabas de leer? Fundamenta.

6. Reúnete con tu compañero y analiza otras situaciones problemáticas que tiene la juventud de nuestro país, y compartan en plenaria.

7. Escribe frases que contengan una idea o un deseo para este día. Pueden luego hacer un mural con todas ellas.

Respuesta

CAUSAL – DESCRIPTIVA – COMPARATIVA – SECUENCIAL – NARRATIVA - PROBLEMÁTICA