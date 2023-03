Informe de inversiones: descripción y análisis del comportamiento en Paraguay

El mismo reporte contempla un análisis del panorama regional donde se destaca que la Inversión Extranjera Directa (IED) en Brasil alcanzó el mayor pico de los últimos cinco años. Así, la IED totalizó US$ 6.900 millones en enero de este año, considerada la cifra más alta desde el 2018, cuando se ubicó en US$ 8.300 millones, de acuerdo con datos más recientes del Banco Central de Brasil.

En tanto que, en Argentina, el comportamiento ha sido adverso. Es decir, el país registra la cifra de IED más baja de los últimos 20 años. De acuerdo con la consultora Econviews, en el 2022, las inversiones netas en el país totalizaron US$ 570 millones, considerado como el menor registro desde que el Banco Central de Argentina (BCRA) inició la serie estadística del llamado Mercado Libre y Único de Cambios (MULC) en 2002, tras la implosión de la convertibilidad.

El crecimiento negativo o lento de muchas economías, el deterioro de las condiciones de financiación, la incertidumbre de los inversores frente a múltiples crisis, especialmente en países en desarrollo, y el alza de los riesgos asociados con los niveles de deuda, ejercerá una presión significativa a la baja sobre la IED.

Dinámica de las inversiones

El informe de Inversiones de MF Economía también presenta la dinámica de las inversiones extranjeras en Paraguay. Así, al cierre del tercer trimestre de 2022 arrojó un resultado negativo.

Al respecto, las estadísticas de la balanza de pagos del Banco Central del Paraguay (BCP) evidencian que la inversión directa neta alcanzó US$ -81,1 millones. Esto es, las inversiones realizadas por personas que no residen en Paraguay (US$ 88,7 millones) superaron las efectuadas por residentes del país en el resto del mundo (US$ 7,5 millones). En otras palabras, el resultado arrojado por la inversión directa neta resultó de la diferencia entre la inversión que realizaron residentes del país en el exterior (US$ 7,5 millones) y la de no residentes en nuestro país (US$ 88,7 millones).

¿Qué dicen las últimas calificaciones de Paraguay?

La imagen país es clave para la atracción de capitales. Paraguay ha logrado sostener la buena percepción incluso durante el periodo más crítico de la pandemia.

En línea con lo anterior, el 22 de noviembre de 2022, Fitch Ratings publicó el informe de evaluación del riesgo soberano de Paraguay, donde se mantuvo la calificación a BB+ con perspectiva estable.

Por su parte, Standard & Poor’s y Moody’s en mayo y agosto de 2022, respectivamente, también confirmaron sus calificaciones a estable y positiva.

Choques externos

Estos resultados se dieron en medio de tres años de contexto internacional y nacional sacudidos por choques externos e internos, como caída de precios de las materias primas, pandemia y sequía, según informó el Ministerio de Hacienda.

En su reporte, Fitch sustenta la calificación de Paraguay por políticas macroeconómicas prudentes y consistentes, deuda pública baja y una robusta liquidez externa en relación con sus pares de igual calificación.

Adicionalmente destaca grandes proyectos de inversión como la planta de celulosa Paracel, que respaldará el crecimiento en los años 2023 y 2024. De igual manera, resalta que el sector maquila podría presentar un crecimiento de 25% anual, apoyando a la diversificación de la economía.

En materias de política, Fitch espera que luego de las elecciones de 2023 se mantenga la continuidad de políticas, así como la prudencia fiscal.

Es de mencionar que en Paraguay existen varias herramientas de incentivos fiscales para inversiones nacionales y extranjeras como el Régimen de Maquila. De acuerdo con información del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (Cnime), se estima que en el 2022 las exportaciones realizadas bajo el mencionado incentivo se incrementaron un 20% en comparación con las informaciones del periodo anterior (US$ 1.036 millones en 2022 versus US$ 865 millones en 2021).

Principales rubros exportados en maquila

Entre los principales productos exportados, los hilos y cables (autopartes) mantienen su liderazgo respecto a todas las categorías. Seguido de los artículos textiles, botellas y frascos de plásticos, medicamentos y telas sin tejer.

Conforme con el reporte de Inversiones de la Consultora MF Economía e Inversiones, a diciembre de 2022, se han registrado un total de 21.600 puestos de trabajo directos, 11% más que el año anterior. Mientras que, a inicios del presente año, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) estima que estos valores resulten en 22.304 empleos directos, como consecuencia de las inversiones aprobadas recientemente.

El informe, que contempla el análisis de nuevas inversiones y condiciones para la instalación de empresas extranjeras, así como de las que se dedican a maquila, consigna los principales destinos de exportación bajo el Régimen de Maquila, la dinámica de las inversiones bajo otros incentivos como la Ley N° 60/90 de promoción de inversiones y de política automotriz nacional. Así también, en el reporte se presenta el comportamiento de la importación de materias primas y las perspectivas del sector desde una mirada global y nacional.

Balanza

Al cierre del tercer trimestre de 2022 la dinámica de inversiones extranjeras en Paraguay arrojó un resultado negativo. La balanza de pagos evidencia que la inversión directa neta alcanzó US$ -81,1 millones.