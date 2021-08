“Verbo” reunirá en escena a tres grandes damas del teatro

Entre anécdotas y fragmentos de obras que interpretaron a lo largo de sus carreras, Sachero, Irún y González Frutos vuelven a reunirse en el escenario para compartir con el público pasajes de humor, drama y tragedia.

“Fuimos compañeras de tantas aventuras en las tablas. Se le ocurrió esta locura a Diego y nos embarcamos en su nave loca. Estamos ensayando a todo dar”, comentó Hedy González Frutos, quién retornará al escenario luego de ocho años.

Por su parte, Sachero expresó su alegría por volver a encontrarse con el público tras tantos meses de encierro a causa de la pandemia.- “Estoy tan contenta y tan feliz, volver al escenario, trabajar y sobre todo estar con Margarita y con Hedy”, remarcó la actriz, definiendo entre risas al trío como “las chiquilinas gagá”.

Irún destacó que, desde el principio, el director Diego Mongelós les indicó que la intención de la obra es rendir un homenaje a sus carreras actorales. “Él va libretando a partir de lo que hablamos, de las respuestas. Vinieron muchas preguntas y en función de nuestras respuestas él fue armando todo”, agregó Irún, en relación al trabajo de dramaturgia, desarrollado con la coordinación de Andrés Ovelar.

La puesta contará además con un acompañamiento musical en vivo, a cargo del guitarrista Alejo Jiménez.

Unidas por Lorca

Además de la pasión por el teatro, algo que vincula a estas tres actrices es su amor por la obra del dramaturgo y poeta español Federico García Lorca, cuyo aniversario de fallecimiento se recordará el próximo 18 de agosto.

“Yo volví de Buenos Aires embebida en Lorca”, recordó González Frutos, con relación a sus años de formación en un conservatorio de la capital argentina, en la década del ‘60.

“García Lorca ha sido para nosotras un dramaturgo y poeta maravilloso, que estudia a fondo del alma”, añadió Sachero, destacando la fuerza de los personajes femeninos de sus obras.

A su vez, Irún subrayó que fue casi una “premonición” que el año pasado comenzó a dictar talleres de interpretación de la obra de Lorca. También recordó los recitales poéticos que han compartido con Hedy y las obras dramáticas y trágicas que interpretó junto a Sachero.

Las tres actrices formaron parte del elenco de “La Casa Bernarda Alba”, que el Arlequín Teatro estrenó en Paraguay en 1983 bajo la dirección de Carlos Aguilera. Ese mismo año, volvieron a reunirse para protagonizar “Las criadas” de Jean Genet, como parte de la compañía del Ateneo Paraguayo bajo la dirección de Mario Prono. El trío interpretativo también participó de la película “Felipe Canasto” (2011), de Darío Cardona, y de la obra teatral “Lasánimas”, estrenada por el Arlequín Teatro en 2012, bajo la dirección de Jorge Báez.

A diferencia de estos trabajos, en “Verbo” asumirán el reto de no escudarse tras un personaje, sino ser ellas mismas en escena. En este aspecto, destacaron el trabajo del director Diego Mongelós. “Ya con Paola (Irún) fue el ‘mamá no actúes’ y acá lo mismo con Diego, tratamos de ser lo más natural posible cuando hablamos de nuestras cosas, de la vida que nos ha tocado, partidas que nos han tocado y que lo hacemos desde la alegría, no desde el llanto o la angustia”, detalló Margarita Irún.

González Frutos afirmó que se embarcó en este proyecto justamente “porque la propuesta vino de Diego”. “Me gusta mucho como director y me atrevo a decir que está entre los mejores directores, siendo él tan joven”, añadió la actriz.

“Es un director muy minucioso, estudia todos los detalles, nos estudia a nosotras mismas y nos dirige como debe ser”, acotó Sachero.

Funciones y entradas

La obra se presentará del viernes 13 al domingo 15 y del miércoles 18 al domingo 22 de agosto a las 20:00 en la Sala Molière de la Alianza Francesa. Las entradas se pueden adquirir en forma anticipada a través del WhatsApp (0992) 306-010. Para el sector “Ver” cuestan G. 120.000, por compra anticipada hasta el día previo a la función, y G. 150.000 en días de función y en boletería. Para el sector “Bo” cuestan G. 90.000, anticipadas, y G. 120.000 en boletería. En “Plateas” y “Sillas perimetrales” cuestan G. 70.000, anticipadas, y G. 85.000.

“Me doy cuenta en las redes que hay mucha expectativa y eso hace que la entrega sea más comprometida aún”, expresó González Frutos, mientras Irún anticipó que se tratará de una “clase magistral”. “Yo espero que los actores y las actrices de la nueva generación emergente asistan porque van a asistir a una escuela de teatro”, concluyó.