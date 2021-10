Obras de drama y danza se suman a variada cartelera

A partir de la exitosa experiencia de “La desgracia”, Patricia Reyna vuelve a presentar distintas historias de mujeres en el libreto de “La reina de la novena”, la obra que presentará en escena a Olga Vallejos, Ino Fernández, Sifri Sanabria, Mafe Mieres y Gaby Cañete, bajo la dirección de Silvio Rodas, Pablo Ardissone, Juan Carlos Cañete, Luis Troche y Ronald Von Knobloch.

Según explicó a ABC, la obra está planteada como diversos monólogos acerca de las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres, pero que de alguna manera están vinculadas entre sí.

“Yo no soy de ir a las marchas. Mi lugar de lucha es desde otro lugar. Es el de mostrar estas realidades que no siempre son de mi inventiva. Mi inventiva, digamos, es darle forma a una historia que me fue contada, que la escuché, que la vi en las noticias”, detalló.

Comentó que esta vez se produjo una “rotación” entre las actrices y los directores, al tiempo de buscar sorprender al público desde la propuesta visual. También anticipó que la cantante Fátima Báez acompañará en vivo algunos tramos de la puesta.

La obra se presentará en la sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant). Las funciones serán los viernes, sábados y domingos a las 20:30, hasta el próximo 24 de octubre.

Las entradas cuestan G. 80.000 y se pueden reservar al (0991) 322-213. La puesta cuenta con el apoyo del Fondo Municipal de Fomento para las Artes Escénicas.

Toda la sal de este cuerpo

En la sala La Correa (Gral. Díaz 1163 c/ Don Bosco) sube a escena “Toda la sal de este cuerpo”, una obra basada en textos de Andrés Ovelar, adaptados al movimiento por Natalia Aldana e interpretados por Gerardo Báez, Fabio Esteche y Magín Pereira.

“Tres cuerpos varones. Tres cuerpos varones en la noche del trazo. Dos voces, hermanos quizás; hablan de una historia que no es aquella que se ve en escena y que sólo les pertenece a ellos. Son dos tiempos que no se tocan, el de las voces y el de los cuerpos. Un movimiento que es toda respiración, toda escritura. ¿Estarán estos dos tiempos reimaginando el mito de Apolo y Jacinto? Que aquel que no haya maldecido al viento no se atreva a hablar de dolor”, expresa la sinopsis de la obra.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 24 de octubre. Las entradas cuestan G. 70.000 y pueden reservarse al (0971) 196-010.

Premios Edda

En tanto, hoy a las 21:00 se anunciará a los ganadores de la tercera edición de los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción. La ceremonia se podrá seguir en redes sociales, así como en los canales Unicanal y Paraguay TV. Esta edición estará centrada en obras realizadas por streaming, en el marco de la pandemia.

La conducción del evento estará a cargo de la actriz Clotilde Cabral y se entregará el premio de honor a la actriz Graciela Pastor, en reconocimiento a sus seis décadas de labor teatral.