Adiós a Daniel Dennett (1942-2024), “el cuarto jinete del ateísmo”

Ha fallecido hoy, 19 de abril de 2024, el filósofo estadounidense Daniel Dennett, profesor emérito de filosofía de la Universidad Tufts, conocido principalmente por sus trabajos sobre cuestiones de filosofía de la mente y filosofía de la ciencia –en particular las relacionadas con la biología evolutiva y las ciencias cognitivas–, por sus contribuciones al concepto de intencionalidad y a los debates sobre el libre albedrío y por su defensa del darwinismo.

El profesor Dennett se licenció en filosofía en la Universidad de Harvard en 1963 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en 1965; enseñó en la Universidad de California, Irvine, de 1965 a 1971, y fue también profesor visitante en las universidades de Oxford, Harvard y Pittsburgh. Recibió importantes reconocimientos, como el Premio Jean Nicod, el Premio Mind & Brain y el Premio Erasmus, entre otros.

Ateo declarado, Dennett fue conocido con el sobrenombre de “el cuarto jinete del ateísmo”. Los otros tres serían el biólogo británico Richard Dawkins, el escritor y periodista inglés Christopher Hitchens y el ensayista estadounidense Sam Harris. O, más exactamente, el “cuarto jinete del nuevo ateísmo”, para utilizar el término popularizado en 2006 por la revista Wired, con el se designa desde entonces la actual “militancia atea” de algunos académicos e intelectuales, como los ya citados “cuatro jinetes del no-Apocalipsis” y varios otros, entre ellos el físico teórico Lawrence Maxwell y el psicólogo experimental Steven Pinker.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A Dennett le correspondió la inclusión en el cuarteto principal del nuevo ateísmo por ser autor de uno de los cuatro best-sellers publicados entre 2004 y 2007 que difundieron masivamente esta corriente de pensamiento: Breaking the Spell. Los otros tres fueron The God Delusion, de Richard Dawkins, God is not Great, de Christopher Hitchens, y The End of Faith, de Sam Harris.

En Breaking the Spell, Dennett mezcla psicología, neurociencia, genética y etnografía y toma prestada de Dawkins la noción biológico-social de meme para tratar de explicar el origen de la religión como el de cualquier fenómeno natural y así “quebrar el hechizo” (to break the spell) que la vuelve incuestionable y que se esparce tanto desde los medios de comunicación masiva como desde los ámbitos académicos. Para Dennett, términos como “inteligencia”, “libre albedrío”, “conciencia”, “justicia” o “alma” describen fenómenos que pueden explicarse en términos de procesos físicos. Cómo operan tales procesos fue para Dennet una pregunta empírica, que debía responderse examinando la neuroanatomía, la ingeniería del cerebro.

Recientemente, en una entrevista concedida a EFE en febrero, Dennett volvió a ocupar el primer plano de la atención pública –que nunca dejó del todo– al denunciar los que considera los peligros de la Inteligencia Artificial (IA), que declaró capaz de convertirse en un “arma de engaño masivo”. Hoy, después de una fecunda y larga vida, el viejo profesor Dennett ha partido para siempre, con su memorable barba blanca y su hermoso bastón de pino –que, según contaba, encontró en un bosque de Massachussets–.