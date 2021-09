“Vida de gatos”, arte y poesía de la mano de Lucy Yegros

“Antes era más perruna que gatuna. Ahora soy totalmente gatuna”, comentó a ABC la artista Lucy Yegros, al hablar de este nuevo libro que se presentará mañana, a partir de una iniciativa de la nueva editorial Búhos y Gatos.

Con un formato pequeño y coloridas páginas, algunas de ellas desplegables, se presenta este libro que recoge el amor y el interés de la artista por los felinos, a quienes aprendió a querer con el tiempo. “Cuando yo le conocí a mi marido, yo le amaba a los perros y él amaba a los gatos. Siempre me decía ‘se ama lo que se conoce y vos no le conocés a los gatos por eso no les amás. Tenía miedo a que me arañen”, comentó.

“Un día, hablando con él, me dijo ‘cuando yo me vaya, voy a venir en forma de gato. Le vas a conocer al gato y vas a amarlo. Y así fue. Apenas él se murió, aparecieron gatos en mi vida. Fue increíble”, añadió.

Parte de esta anécdota, también está plasmada en los textos poéticos del libro, la mayoría de ellos basados en los haikus japoneses. Recordó que su aproximación a este género se dio durante un viaje a Japón donde conoció “a un maestro muy interesante” que le dio las bases para escribir este tipo de poesía, que hoy inculca a los niños y niñas que asisten al taller Kunumi Arete en Areguá.

El libro reúne obras creadas por Lucy Yegros en distintas etapas de su carrera. La artista detalló que anteriormente trabajaba más con óleo, pero luego comenzó a combinar la pintura acrílica con los lápices neocolor de Caran D´Ache. “Algunos podés hacerlos con agua. Y otros es como un pastel al óleo que queda fijo. Es lo que estoy usando últimamente”, comentó acerca de su técnica.

En cuanto a los gatos de su vida, señaló que hoy cuenta con uno totalmente blanco al que había encontrado cuando era chiquitito en Barrio Jara. “Ahora está grande, duerme conmigo, es mi compañero. Yo aprendí muchísimas cosas de los gatos”, afirmó.

Por su parte, el editor Fernando Amengual detalló que los textos de Lucy incluídos en este libro “están escritos de su puño y letra a semblanza de decenas de sus apuntes en libretas y papeles valiosamente conservados”. Los interesados en adquirir el material pueden escribir al (0993) 530-100.