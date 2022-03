LP, un arcoíris musical tras la tormenta del Asunciónico

En “Rainbow”, una de las canciones de su último álbum “Churches” (2021), la cantautora Laura Pergolizzi habla de las tormentas que hay que atravesar y de que vale la pena sobrevivir a todo, simplemente para poder ver el arcoíris. Si bien esta canción no formó parte del setlist que interpretó, parte de la letra podría reflejar el esperado encuentro entre la artista y el público paraguayo, que se dio tras la pandemia y la tormenta que obligó a cancelar el festival Asunciónico.

Afortunadamente, la artista accedió a encontrarse con su público en un espacio más íntimo y con un set acústico en el que sobresalió su increíble capacidad vocal y su carisma. El público, ávido de disfrutar la música en vivo tras dos años de pandemia, acudió en masa hasta el pub Kilkenny. Las entradas se habían agotado en 40 minutos y muchos fueron al bar de Carmelitas a probar suerte, pero ya no pudieron entrar.

Acompañada por un guitarrista, LP subió al escenario aproximadamente a las 22:00 interpretando “When we touch”. En medio de un mar de teléfonos celulares, que buscaban captar ese momento único, la artista siguió el show con “Goodbye”, que más que una despedida fue el inicio de un encuentro en el que ella y el público se expresaron su amor mutuamente con constantes “rohayhu”.

“Girls go wild” también formó parte del repertorio, con el público enloqueciendo con la poderosa voz de LP, que se luce con unos agudos impresionantes. “Into the wild” resonó además en la noche asuncena, en medio de los sonidos de la armónica ejecutada por LP y sus silbidos.

Sorpresa con “Wrecking ball”

Pero la gran sorpresa de la noche llegó con “Wrecking ball”, uno de los principales éxitos de Miley Cyrus, quien debía encabezar el festival pero no pudo llegar a Asunción por la fuerte tormenta que se abatió sobre la ciudad. Así que LP añadió este hit a su set y el público respondió coreando intensamente.

El repertorio también incluyó temas como “Can’t let you leave”, “The one that you love” y “One last time”, con la gente cantando y disfrutando a pleno del show, mientras la artista recorría pasando la mano a la gente parada sobre las escaleras del local y el público ubicado frente al escenario. Sobre el final llegó la celebrada “Lost of you”, que fue coreada intensamente por los presentes dando el cierre a una noche inesperada, que sirvió como una suerte de catarsis para perderse por un rato en la música y dejar atrás las tormentas.