“La idea de ti”: ¿por qué ver la nueva película de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine?

El reciente estreno de Prime Video, “La idea de ti”, generó revuelo en la audiencia por diversas razones. La cinta, protagonizada por la galardonada Anne Hathaway y el ascendente Nicholas Galitzine, es objeto de elogios y controversias a partes iguales.

Anne Hathaway, conocida por su versatilidad y ricos matices en papeles que van desde “El diablo viste de Prada” hasta su galardonada actuación en “Los Miserables”, regresa a la pantalla para interpretar a Solene, una mujer de 40 años que se encuentra en una encrucijada personal y emocional. Por otra parte, Nicholas Galitzine, cuya carrera ha tomado impulso con títulos como “Cenicienta” y “The Beat Beneath My Feet”, da vida a Hayes, un joven músico lleno de vitalidad y con un encanto irresistible.

“La idea de ti” destaca por la química innegable entre Hathaway y Galitzine, cuya interacción en pantalla es ampliamente celebrada por capturar la esencia de una conexión amorosa trascendente de las barreras de edad. La película se sumerge en la dinámica de una relación no convencional, donde Solene y Hayes se encuentran en Coachella, dando inicio a una intensa y apasionante historia de amor.

Sin embargo, la diferencia de edad entre los personajes encendió debates sobre el edadismo y las percepciones sociales que persisten en torno a las relaciones entre personas de distintas generaciones. A pesar de estos puntos de discusión, la película es cuestionada por la superficialidad en la exploración de sus personajes.

Los críticos señalan que, a pesar de la indudable empatía que generan Hathaway y Galitzine, el guion falla en profundizar en los conflictos internos y las complejidades que definen a cada personaje.

La película también intenta abordar elementos como el machismo y las demandas desiguales sobre las mujeres, especialmente en el contexto de la maternidad y la auto-realización personal. No obstante, la ejecución de estas temas entre tramas románticas y eróticas parece haber diluido su impacto, dejando a los espectadores con una sensación de confusión más que de comprensión.

A pesar de sus limitaciones, “La idea de ti” se presenta como una opción de entretenimiento para aquellos en busca de una comedia romántica ligera, sin pretensiones de incitar a la reflexión profunda sobre los temas que superficialmente toca. Hathaway y Galitzine brillan dentro de sus roles, ofreciendo actuaciones que sostienen la película más allá de sus debilidades narrativas.

Ficha técnica: “La idea de ti”

Puntuación: 2/5

Título original: The Idea of You.

Título en español: “La idea de ti”

Año: 2024.

País: Estados Unidos.

Duración: 115 minutos.

Dirección: Michael Showalter.

Guion: Michael Showalter y Jennifer Westfeldt, basado en la novela The Idea of You, escrita por Robinne Lee.

Reparto: Anne Hathaway, Anne Hathaway, Ella Rubin, Reid Scott y Annie Mumolo.