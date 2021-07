Colorida jornada de vacunación “teen” en Ciudad del Este

Con dulces, frutas, globos, y superhéroes fueron recibidos los adolescentes entre 12 y 17 años, en el autovac instalado en el parque lineal Manuel Ortiz Guerrero de Ciudad del Este. La vacunación se habilitó a las 00:00 de este viernes, lo que fue festejado por quienes desde ayer a la tarde estaban formando la fila para hoy. Con el adelantamiento de la jornada de vacunación, para esta mañana, la cola de vehículos ya estaba bastante reducida.

Un despliegue de vacunadores, pediatras, voluntarios de la Cruz Roja, trabajadores del Registro Civil se dio durante el recibimiento a los adolescentes. A pesar del cansancio, los vacunadores se ingeniaron para conseguir globos disfraces, y otros objetos decorativos para ambientar el puesto. Ya esta mañana se sumaron jóvenes empresarios del rubro de eventos que ofrecieron refrigerio gratis y animación con superhéroes. Hulk y Optimus Prime se robaron la atención no solo de los chicos, sino también de los padres y hasta de los vacunadores.

Respiro sanitario en el Este: Hospital Regional cierra dos de los tres pabellones covid

El primer inmunizado de la madrugada fue Thiago Nicolás Cardozo, quien confesó que tenía un poco de miedo pero el momento lo superó con facilidad. “La verdad es que tengo fobia a la vacuna pero superé y me puse. Mi mamá me dijo que no iba a doler porque a ella tampoco le dolió cuando se puso. No tengan miedo, no les va a doler y es algo bueno”, expresó. Su madre, Isabel Cardozo, contó que son del barrio San Lucas y a las 16:30 de ayer ya estaban en la fila, lo que les posibilitó ser los primeros vacunados. Manifestó que si bien esperaron algunas horas fue llevadero, “tengamos fe y seamos obedientes. Si no tenés siete millones al día para gastar, vacunate”, expresó.

Expedición de certificado de nacimiento

La coordinadora regional del Registro Civil de las personas, María Magdalena Riveros León, tuvo que instalar una oficina móvil dentro del vacunatorio. Contó que hasta las 23:00 de ayer seguían expidiendo el documento en la oficina, por lo que decidió instalarse en el vacunatorio a fin de facilitar el documento a quienes ya estaban en la fila.

Otros puestos

En los demás puestos de vacunación de esta capital departamental (Polideportivo Municipal Pablo Rojas y la Tercera División de Infantería); los hospitales distritales de Hernandarias, Minga Guazú, Santa Rita, Mallorquín, Itakyry, la costanera de Hernandarias la inmunización fue desde las 07:00. En las primeras horas hubo una concurrencia considerable pero con el correr del día se fueron reduciendo las filas, considerando que se limita a adolescente con enfermedades de base, y la población es menor.

Récord de inmunización

En la jornada de ayer se inmunizaron a un total de 13.593 jóvenes mayores de 20 años, en Alto Paraná. Es un cifra récord que se logró gracias a la ampliación de los horarios en los diversos puestos.

La jornada de este viernes es exclusiva para adolescente con enfermedad de base. Mañana sábado y el domingo, estarán destinados para completar el esquema de vacunación de la población inoculada con AstraZeneca entre el 24 y 30 de abril, así como de otras plataformas con intervalo cumplido de cuatro semanas. No se tendrá en cuenta terminación de CI.

La inmunización a personas de 20 años cumplidos en adelante, con o sin enfermedad de base se reanuda el lunes con terminación de cédula 4 y 5.