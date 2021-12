Exconvicto ataca a pedradas la casa de su expareja y quema dos motocicletas

De acuerdo al informe policial, este nuevo episodio de violencia contra la mujer ocurrió este miércoles, a las 00:25 aproximadamente, en una vivienda ubicada en el km 7, lado Monday, fracción 6 de Enero de esta capital departamental.

La víctima, Elisa Ruiz Ramos (25), relató que se encontraba en la vivienda en compañía de su hermana y cuñado, ínterin en que llegó su expareja Miguel Ángel González Camacho (26), acompañado de tres hombres, quienes comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda. Además, destruyeron con un martillo el compresor del aire y el blíndex de una de las ventanas.

Posteriormente, los mismos llevaron del patio una motocicleta de la marca Star, modelo SK 150 cc, color negro, año 2018, chapa 562 HDT, y otra de la marca Kenton, modelo Fusión, 125 cc, color rojo, con chapa 784 AAGV, propiedad de la víctima. Poco tiempo después, los biciclos fueron encontrados totalmente incinerados en una zona despoblada, a un kilómetro de la vivienda de la víctima.

Elisa Ruiz Ramos relató esta mañana que el 24 de diciembre del año pasado su expareja intentó matarla, hecho que denunció ante la Fiscalía. Además, pidió auxilio judicial para solicitar una orden de alejamiento, medida que el joven nunca cumplió debido a la supuesta complicidad de los agentes policiales de la zona.

Contó que el violento hombre fue capturado el 11 de enero de este año en el marco de otra causa y estuvo en la cárcel hasta el 12 de mayo, cuando le beneficiaron con prisión domiciliaria, que la incumple de manera sistemática para amenazarla. “Me seguía hostigando incluso desde la cárcel, tengo varias cuentas bloqueadas de él en el Facebook. Cambió completamente mi vida porque vivo huyendo y eso que no he hecho nada y él se pasa haciendo lo que quiere. Me siento totalmente impotente”, lamentó la mujer.

La joven dijo que en varias ocasiones pidió auxilio al personal del Destacamento Policial Nº 1, pero que nada hacen para detener al agresor y evitar que estos hechos tengan un desenlace trágico.