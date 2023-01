Mingueros buscan frenar ola de inseguridad

Un violento hecho de abuso sexual y asalto domiciliario ocurrido en el distrito de Minga Guazú la semana pasada, hizo que los pobladores se levantaran ante la ola de inseguridad que azota a la zona. Primeramente se reunieron con autoridades municipales, ocasión en que debatieron sobre la falta de seguridad.

Los ciudadanos pactaron una mesa diálogo este martes, a las 18:00, en la terminal de ómnibus del ex-Km 30, donde cada participante debe presentar una alternativa para combatir la delincuencia y a partir de ahí proyectar un trabajo conjunto entre la policía y la comunidad.

Los mingueros expusieron situaciones de zozobra que viven a causa de adictos a las drogas y los microtraficantes. También se hicieron eco de hechos de hurtos, asaltos y abusos sexuales, mencionado el último caso denunciado, que tiene como víctima a una joven de 21 años y su familia.

Por su parte, el intendente Diego Ríos (Indep) comentó que en el presupuesto 2023 previeron destinar recursos para la seguridad, específicamente para dar apoyo a la comisarías y subcomisarías del municipio.

“Por el impuesto que hoy se paga se está destinando G. 10.000 a una comisión de apoyo a la seguridad. Ahora se está empezando a recaudar esa plata, a fin de mes se va a hacer el corte y se va a saber qué monto ingresó”, comentó.

Agregó que los integrantes de esa comisión, que se había conformado el año pasado justamente a causa de la inseguridad y los sucesivos hechos de hurto, visitarán las sedes policiales de la ciudad para realizar un relevamiento de datos de qué es lo que se necesita para apoyar a los agentes policiales en su labor”.

La falta de recursos no va a ser excusa para no mover las cosas, si necesitamos de más patrulleras y no conseguimos (que nos envíen) vamos a comprar nomás, pero no podemos dejar que estas situaciones sigan ocurriendo en nuestro municipio”, dijo el jefe comunal.