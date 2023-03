La adicción a las drogas “está creciendo a velocidad incontrolable” en Minga Guazú, según concejales

La problemática de la adicción a las drogas fue el principal tema de debate en la sesión de la Junta Municipal de Minga Guazú. Los ediles trataron sobre las situaciones con que se enfrentan los ciudadanos a causa de la expansión de este flagelo y plantearon propuestas para frenar su avance. Refirieron que se trata de un problema complejo y complicado.

El presidente del pleno, Víctor Lugo, refirió que junto a otros colegas estuvo visitando varios barrios que tienen una queja en común, la inseguridad provocada por la drogadicción. Sostuvo que los vecinos sufren constantemente con robos y amenazas.

“Ellos le tienen plenamente identificadas a estas personas que entran a sus casas, le roban sus gallinas, sillones, championes y todo lo que encuentran a su paso”, dijo sobre la gente que comete estos robos, a fin de obtener dinero para la compra de las sustancias.

En cada reunión vecinal, los pobladores reclaman esta situación y cuentan que saben en donde se comercializan las drogas, pero que hay temor en denunciar por amenazas a represalias. Lugo refirió que los afectados le mencionaron que se sienten solos porque no confían en la policía.

“Me parece que debemos abordar de otra forma este problema, (propongo) trabajar en la concienciación en los colegios y hacer un pacto con los padres de familia para que se detenga porque esto está creciendo a una velocidad incontrolable”, señaló.

Proponer desarrollar proyectos con otras instituciones

A su turno, el concejal José Silguero (ANR) propuso involucrar a la Fiscalía y al Ministerio del Interior para que se haga un trabajo en conjunto. Cuestionó que un “grupo de 10 a 15 personas” tenga en zozobra al distrito y que es necesario que se realicen gestiones.

”No podemos dejar que los trabajadores vivan así, urge que la fiscalía tome medidas, nosotros también tenemos que tomar medidas porque la gente no puede siquiera ir tranquila a su trabajo”, dijo.

Posteriormente, su colega Alex Dos Santos (ANR) habló de la necesidad de desarrollar un proyecto entre el municipio y otras instituciones, para que estas puedan brindar soporte en la prevención, trayendo a personas con experiencia y conocimiento en este trabajo.

Añadió que el municipio en la actualidad no cuenta con un lugar donde las personas adictas se puedan tratar y rehabilitar y que en eso también se debería trabajar. “Propongo conformar mesas de trabajo para buscar una alternativa que sea viable y que se pueda construir para cambiar esta situación”, explicó.

Policías cobran coimas de vendedores de drogas, refiere concejal

Mientras que la concejal Laura Barreto (ANR) manifestó que en más de una ocasión se reunieron con los jefes policiales para tratar sobre cómo se puede solucionar esta problemática, pero que la situación se fue agravando y que en esta ocasión el debate no debe quedar “aquí nomás”.

”Voy a decir algo que me puede complicar, pero soy responsable de lo que digo: ellos mismos (policías) en la patrullera se van y agarran la coima de los vendedores de drogas, a mi no me dice nadie, me consta, (porque) me pasan los videos”, detalló al agregar que según fuentes policiales mayormente se venden en las bodegas.

Los ediles siguieron con el debate hasta que el tema fue puesto a consideración, logrando la aprobación para impulsar una campaña de concienciación y remitir notas a la fiscalía y al Ministerio del Interior, a fin de que estas instituciones refuercen su labor en el combate a las drogas.