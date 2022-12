La lucha y el dolor de las familias por liberar a sus hijos de las drogas

CAPITULO IV

El dolor de las familias

El dolor y la lucha que llevan las familias de personas adictas a las drogas es una situación que muchas veces no se tiene en cuenta.

“Yo sé que esto le hace mal a mi familia. Demasiado ya sufrió mi mamá por mí. Quiero recuperarme para reivindicarme por ella” dice Silvio (nombre ficticio) sentado en una de las habitaciones del Centro Nacional de Tratamiento y Prevención de Adicciones, donde hace dos semanas está con su proceso de desintoxicación.

En el Centro Nacional no hay un programa de rehabilitación, pero sí se puede seguir un proceso para que la persona adicta pueda “limpiarse”, es decir, estar al menos entre 15 a 20 días sin consumir. Luego, debe regresar a su casa.

Silvio está en ese proceso actualmente. Dice que no es fácil dejar las drogas, sobre todo cuando se llega a un nivel total de dependencia.

El dolor de un hijo en las drogas

Dentro de este reportaje, hemos hablado con los protagonistas directos de la venta de drogas, como son los vendedores, traficantes y también los consumidores.

Pero detrás de cada una de estas personas, hay una familia. Y en la mayoría de los casos, son los que sufren las consecuencias.

Esta pareja accedió a hablar con ABC Color sobre la situación de su hijo porque considera que es un tema del que se tiene que informar. Poner a consideración y debatir la cuestión.

“El tema drogas es algo que se tiene que hablar. No se va a solucionar nada tapando lo que nos pasa. Solamente hablando y sabiendo lo que pasa, uno puede salir adelante de esto” dice el papá.

La historia con el hijo, arranca así; “Él empezó a drogarse a los 13 años más o menos. Todo fue por liga. Nosotros no sabíamos, nos enteramos dos años más tarde. En ese momento, parecía que no era una cuestión para desbordarse, pero todo cambió unos años después” cuenta el padre.

A los 18 años, el hijo encontró trabajo, tenía un ingreso de dinero y empezó a frecuentar a otras amistades que le trajeron otras sustancias.

De un día para el otro, el hijo empezó a mostrar comportamientos extraños. No aparecía por la casa. Casi ya no iba al trabajo. En cuestión de meses, toda la vida que tenían, cambió por completo.

“A mí me da vergüenza lo que te voy a decir, pero hasta renegué de él por todo lo que nos hacía pasar. Y llegar a ese punto por tu hijo ya es demasiado” dice a su vez, el papá.

Ambos coinciden en que su hijo empezó con la cocaína posiblemente cuando estaba dejando el colegio y en coincidencia con su inicio laboral.

Destrucción

La mamá habla de que su hijo pasó por un proceso que ella misma describe como destrucción.

“Gastaba todo lo que tenía solamente para comprar cocaína, pero hubo un tiempo que ya no le alcanzaba. Entonces qué le quedaba?, consumir crack. Y ahí fue que empezó a caer en un bajón total. Eso fue en febrero de este año y en dos meses más o menos él estuvo totalmente destruido. Era piel y hueso, totalmente flaco. Ya no iba a trabajar” cuenta la mamá.

Ese proceso duró unos meses. Salía de la casa, desaparecía un par de días y volvía solamente para comer.

“Yo le decía, vos no sos mi hijo, porque no era él. Había momentos de pequeña lucidez que él tenía. Una vez se vio en el espejo, y vio lo deteriorado que estaba y se tiró al piso a llorar. No te imaginás lo que es eso. Me eché al suelo a llorar con él. Ya no podíamos más” dice la madre.

“Como papá, muchas veces no querés creer. Porque es tu hijo, porque le conocés, y sabés que es un buen chico. Pero pasa. Y la droga hoy está en todos lados. En las escuelas, en el trabajo, en el barrio, en todos lados. Y es algo de lo que se tiene que hablar” dice el papá.

Recuerda que hubo momentos de mucha angustia cuando su hijo no llegaba a la casa.

“Pasábamos noches enteras sin dormir. O de repente iba al trabajo y cuando llegaba, mi señora me llamaba porque él llegó y teníamos que tratar de que se quede, que no vuelva a salir” cuenta el padre.

Hoy, el hijo está en el exterior, en una institución rehabilitación para personas adictas.

Si bien el papá dice que lo que pasa en la familia, y que tiene que ver con la falta de sueño, la preocupación, y demás, todo ese desgaste, nada se compara con ver la humillación que sufre el hijo con su propia situación.

“Verle a tu hijo llorar frente al espejo, porque prácticamente no se reconoce, es muy fuerte” dice el papá. “Para mí, lo peor de esto de la droga es que le arrastra a la persona que vos querés hacia la humillación total, eso es lo más triste de todo” señala.

Estos padres aseguran que les resulta más barato pagar el tratamiento afuera que en algún instituto privado de nuestro país. “En el sector público no hay sistema de rehabilitación” aseguran.

Estado ausente o mediocre

El papá tuvo que recurrir a un país del extranjero para que su hijo pueda seguir un proceso de rehabilitación contra la adicción, ya que no encontró opciones desde el Estado en Paraguay. “Lastimosamente tenemos un Estado ausente o mediocre. Todo lo que te ofrece son 17 días de desintoxicación que no es una rehabilitación” afirma.

Dice además, que su familia, a través de gran esfuerzo, tiene la posibilidad de que su hijo siga este tratamiento en el extranjero, pero lanza una pregunta crucial; “¿pero las familias que no pueden, qué hacen?”

Una expansión increíble

La venta de drogas al menudeo se volvió una constante en Asunción y en las ciudades del Departamento Central.

Los datos que maneja la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) son alarmantes en cuanto a la penetración que ha tenido este negocio en la vida de los barrios de la capital y en varias ciudades del departamento Central.

Además, en las principales ciudades cabeceras de los departamentos del interior del país, el flujo de venta de drogas aumentó considerablemente.

Según la SENAD, en los 63 barrios de Asunción hay consumo y vendedores.

En el marco de este reportaje, ABC Color contactó con varios vendedores y adictos que están en el corazón de un negocio que va creciendo pero que tiene su desventaja; siempre están al límite.

Una respuesta integral

El fiscal adjunto de la Unidad de lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz, asume que la problemática va mucho más allá de las medidas que se pueden tomar a nivel penal.

Alcaraz afirma que se tiene que trabajar de manera conjunta con otras instituciones del Estado.

En esa misma línea se expresa la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, que también habló sobre este problema. Para la Ministra, lo más preocupante es que cada vez hay más jóvenes que caen en las adicciones.

Desde la SENAD consideran que la cuestión va más allá de los operativos y las incautaciones.

Francisco Ayala, funcionario de la SENAD, conoce el trabajo que hace la institución en los barrios. En ese sentido, afirma que la venta al menudeo es un fenómeno que tiene demasiadas aristas, con una expansión que abarca todas las clases sociales del país.

A su vez, la Ministra de la SENAD, Zully Rolón, dijo a ABC Cardinal que no serán suficientes todos los recursos para enfrentar el problema de la venta de drogas si no se cuenta con el acompañamiento de otras fuerzas del Estado.