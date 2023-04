Rendición de intendente franqueño pasó de ser “un dibujo a un poema contable”, critican

Los concejales municipales de Presidente Franco fueron convocados a una sesión extraordinaria para tratar el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto que estudió la rendición de cuentas del intendente Roque Godoy. La comisión refiere que se constituyó in situ para verificar los trabajos, comprobando de que no existen obras fantasmas y que se ha logrado de manera eficiente la ejecución de las obras.

Según el documento, las diferentes secretarías y departamentos informaron sobre sus respectivas gestiones, sin embargo en el dictamen no se detallan los trabajos específicos. Se habla de forma general, sin especificar datos en cuanto a productividad, como por ejemplo de que “se han llevado a cabo procedimientos muy importantes”, tampoco se argumentan su relevancia.

En el balance general se describe un activo de G. 19.233.846.373, un pasivo de G. 12.524.517.172, un ingreso de G. 27.629.782.821 y un egreso de G. 32.686.982.055. El déficit es de G. 5.057.199.234. La comisión está integrada por Jorge “Toti” Fernández (PLRA), Roberto Brizuela (PLRA), Lucio Vera (PLRA), Amelio Garcete (PLRA) y Blanca Acuña (ANR).

Tras la lectura del dictamen, el edil Hugo Mendoza (ANR) fue el primero en comentar al respecto, refiriendo que la rendición de cuentas del año, a su concepto, fue un dibujo contable en el cual no se tuvieron acceso a los documentos respaldatorios de las operaciones.

“Seguimos con este dibujo contable, pero ahora le agregamos que es un poema contable, acá lo escuchado recién es una poesía, muchísimas palabras, una retórica sin contenido y la comisión asesora sin cumplir con su papel en el sentido de analizar los números. Se hace una transcripción de un relato que nos envían probablemente de la intendencia municipal”, expresó.

Agregó que esta misma comisión asesora había recomendado el año pasado con respecto a una adjudicación de G. 2.189 millones por vía de la excepción. Solicitó que la administración municipal se abstenga de utilizar este tipo de licitaciones porque “se violan los principios de economía y eficiencia, igualdad y libre competencia, transparencia y publicidad, establecidos en la ley de contrataciones públicas”.

En ese contexto, menciona que en julio del año pasado se vuelve a aprobar por esta misma modalidad el monto de G. 2.481.100.774 millones y que esto no consta en el informe de análisis.

“Nadie recuerda que ustedes mismos o los colegas que estuvieron en la comisión el año pasado le decían al intendente que no utilice más esta modalidad porque viola normativas jurídicas y la violación de una ley es un acto ilegal. No hubo ningún cuestionamiento a este poema que mandan desde la comisión asesora”, indicó.

Ampliación por superávit y préstamo por falta de recursos

También se hizo eco del préstamo G. 1.750 millones que en el último tramo del año pasado se había solicitado y que significará más de G. 2.000 millones con los intereses y gastos administrativos. Añadió que en octubre la Intendencia había solicitado una ampliación presupuestaria de G. 1.995 millones alegando superávit.

“En el mes de noviembre nos llega un pedido de préstamo porque la municipalidad no tenía fondos para hacer frente a sus compromisos (pago de salarios y otros gastos corrientes) y se aprueba la ampliación presupuestaria con recursos del préstamo de Banco Continental, entonces ¿dónde está el superávit que había un mes atrás?”, cuestionó.

Siguió refiriendo que en el punto en que figura el pago a jornaleros se encuentra la suma de G. 7.919.326.132, mientras que unos G. 2.698 millones se destinan a sueldos. “No veo un análisis de estos números de parte de esta comisión”, criticó.

El concejal Mendoza también precisó que no se tienen detalles de lo que fueron los aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas, las cuales recibieron casi G. 4.000 millones. Insistió en que no se puede aprobar una rendición de cuentas en esas condiciones.

¿Presionados por el intendente para aprobar rendición?

Por otra parte, se refirió a la falta de documentos respaldatorios o comprobantes que demuestran todo lo que se indica en la rendición de cuentas, una práctica calcada a la del año pasado.

“Disculpenme colegas y lamento mucho por ustedes porque seguramente están siendo muy presionados por su intendente, que es de su mismo signo político y que por eso tienen que aprobar, pero esto es un mamotreto, no tiene absolutamente sustancia, no tiene documentos que nos respalden (...). Es un poema, no tiene nada que ver con un análisis contable, técnico ni mucho menos técnico jurídico, por lo tanto no se puede aprobar bajo ninguna circunstancia”, señaló en otro momento el edil Hugo Mendoza.

El concejal continuó con su exposición refiriéndose a sus colegas oficialistas. Les preguntó si no tendrían vergüenza de aprobar esa rendición, teniendo en cuenta que “la ciudad se está cayendo a pedazos”. “En los papeles como decía, poesía pura, lírica, oimene ovy’aite (Augusto) Roa Bastos, pero les puedo asegurar que un contador no”, ironizó.

La bancada colorada anunció que presentará un dictamen en minoría puntualizando cada punto cuestionado.

Para liberales no existen motivos que ameriten el rechazo

A su turno, el concejal Roberto Brizuela (PLRA), integrante de la comisión asesora, dijo que verificaron los informes de todos los departamentos y constataron que no existen obras fantasmas ni inconsistencias que ameriten el rechazo. Los demás concejales oficialistas defendieron brevemente su postura al adelantar que votarían con la aprobación.

Finalmente se procedió a la votación nominal y se aprobó por siete votos a favor la ejecución presupuestaria 2022 del intendente Godoy. Dieron su visto bueno los ediles leales al jefe comunal: Semión Duarte (PLRA), Lucio Vera (PLRA), Luis Fernando Vargas (PLRA), Amelio Garcete (PLRA), Roberto Brizuela (PLRA), Jorge Fernández (PLRA) y Blanca Acuña (ANR).

Los colorados Hugo Mendoza, Mauricio Torres y Joel Torres votaron por el rechazo, mientras que Luis Gallardo (ANR) se abstuvo y Miguel González (ANR) estuvo ausente.