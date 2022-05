Cuestionan que rendición de cuentas es “un dibujo contable, desordenado e incompleto”

La rendición de cuentas del periodo 2021 de la Municipalidad de Presidente Franco ingresó en la Junta a fines de marzo pasado para su estudio, dictamen y posterior consideración ante el pleno. El plazo para su tratamiento es de 40 días y vence la próxima semana.

El concejal opositor Hugo Mendoza (ANR), quien no forma parte de la Comisión de Hacienda, pero que paralelamente se encuentra analizando el balance, cuestionó que la Intendencia no haya remitido los documentos repaldatorios. En sesión ordinaria pidió el acompañamiento de sus colegas.

“Quiero exteriorizar mi preocupación en relación a nuestra rendición de cuentas, considerando que debe estar acompañada de los documentos legales formales que respaldan las operaciones y me refiero a todo aquel comprobante que certifique los ingresos y egresos. Acá nosotros recibimos la rendición de cuentas y yo le llamo un dibujo contable y además de eso le agregó que está desordenado e incompleto”, dijo.

El edil refirió que es necesario contar con todos los documentos a la vista, caso contrario sería imposible su aprobación. “Solamente nos envían los números y no los documentos que respaldan las operaciones”.

En cuanto a los números, el balance expone un ingreso de G. 29.852.488.512 y un egreso de G. 41.025.992.348, resultando como déficit G. 11.173.503.836. “Si hoy tenemos déficit es porque se están utilizando fondos que ya estaban comprometidos para otras adjudicaciones”, expresó el edil.

Dijo también que es bueno resaltar la importancia de verificar minuciosamente los ingresos, ya que normalmente sólo se pone énfasis en los egresos, “pero los ingresos distorsionados, no registrados, o bicicleteados, también son tipificados como malversación de fondos o lesión de confianza”.

Por otra parte, comentó acerca de inventario de rodados, que según el informe presupuestario todos los rodados se encuentran en “estado de conservación bueno”, siendo que el parque automotor posee vehículos sin ruedas que no se encuentran operativos.

Finalmente la solicitud fue aprobada por los concejales y se envió a la intendencia el pedido de remisión de los documentos respaldatorios a ser respondidos en un plazo perentorio de 48 años.

Detalle de los documentos solicitados

Los documentos solicitados se detallan a continuación: actas de medición y certificación de obras; actas de recepción de obras; movimientos diarios de cajas (ingresos y egresos); y fotocopias de cheques emitidos con sus respectivas facturas conforme a certificación de obras.

También se exige fotocopias boletas de depósitos bancarios en cuentas corrientes de ingresos genuinos y no genuinos; planilla de jornaleros por origen de financiamiento; liquidación de ingresos tributarios y no tributarios; multas y otros derechos no tributarios; y recibos o facturas por pagos o transferencias a proveedores, a comisiones.

Asimismo la lista continua con: timbrados de comprobantes de ingresos emitidos a contribuyentes; fotocopias de cheques devueltos en cuentas corrientes de Ingresos Genuinos y no Genuinos; órdenes de trabajos para uso de rodados, maquinarias y Herramientas; órdenes de pagos emitidos conforme a certificaciones y actas de entregas de obras y planilla de recaudación diaria de caja (arqueo de cajas).

Intentamos obtener la versión de jefe comunal Roque Godoy sobre los cuestionamientos, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuestas.