Critican que intendente franqueño destine G. 300 millones más a combustible

La finales de de octubre último el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), había remitido a la Junta Municipal un pedido de aprobación a la adenda al convenio con Petropar para la provisión de combustibles. Refiere que el propósito es cubrir el consumo de los últimos meses de este año y los primeros días del 2023, específicamente hasta renovar el acuerdo con la empresa estatal.

Se detalla que la adenda es por G. 300 millones y que sumados al monto inicialmente establecido, el convenio totaliza G. 1.211 millones. En el estudio de la rendición de cuentas del 2021, el rubro de “Combustibles y Lubricantes” había sido bastante cuestionado por presentar un gasto excesivo.

A solicitud de adenda fue estudiada por las comisiones asesoras de Legislación y Hacienda y Presupuesto, que dieron un dictamen favorable, poniendo a consideración del pleno en sesión de la Junta Municipal de este martes.

El concejal de la bancada opositora Hugo Mendoza (ANR) hizo constar su disidencia recordando que en abril pasado se había solicitado a la intendencia informes relacionados al parque automotor de la comuna y copias de las órdenes de trabajos y servicios que realizaron los vehículos.

“No tenemos informe del uso que se le está dando al parque automotor, habida cuenta de que el año pasado ya habíamos cuestionado porque tuvimos un importe de G. 1.363 millones en uso de combustibles. Como cuerpo colegiado es hora que nos hagamos respetar, no podemos seguir solicitando informes y que no se nos concedan”, dijo.

Insistió que se están otorgando recursos y que no se sabe en qué están siendo utilizados. Criticó que haya dinero para combustible y no para el pago de salarios, al mencionar que hay funcionarios municipales que están con tres meses de haberes atrasados.

Pedido de más combustible coincide con campaña electoral

A su turno, el también opositor Mauricio Torres (ANR) dijo que se destinan unos 700 litros diarios de combustible, a pesar de que en el patio de la comuna hay camiones varados que sirven de aguantadero de basura.

Indicó que le causa sospechas que en plena campaña electoral se solicite esta ampliación de G. 300 millones, más aún considerando que la esposa del intendente, la diputada Roya Torres (PLRA) está en busca de su reelección como parlamentaria en representación del Alto Paraná.

En tanto, el edil Luis Fernando Vargas (PLRA), uno de los firmantes del dictamen favorable, manifestó que “todos los días vemos a los tractores y tumbas trabajando” y que, teniendo en cuenta que el costo del combustible “subió casi el triple”, consideró la aprobación.

Se necesitan documentos que respalden el uso de combustible

Posteriormente intervino nuevamente Mendoza en el debate, quien dio a sus colegas una cátedra de administración pública al sostener que lo que dice su colega no se puede comprobar mientras no existan documentos que respalden los servicios en el uso del combustible.

“Vivimos en un estado de derecho y tenemos que someternos a lo que dice la ley, si queremos realmente darle respuesta a la gente y no manejarnos de manera kachiãi (sin seriedad). (Diciendo) oho la tractor, ohasa la camión. ¿Por qué no envían los informes que les solicitamos si no tienen nada que esconder?”, cuestionó el colorado.

Intendente ya había advertido que el monto no era suficiente

El intendente Roque Godoy ya había respondido a la prensa este tipo de cuestionamientos, diciendo que la institución municipal cuenta con trece vehículos, de los cuales cinco son camiones grandes. Además posee diez motocicletas y unas treinta desmalezadoras que salen diariamente a realizar servicios.

También que el presupuesto promedio diario de este rubro es de unos G. 4 millones y que, aparte de dar uso al parque automotor, la comuna responde pedidos de ayuda para movilidad de patrulleras de la Policía Nacional y ambulancias. El jefe comunal había asegurado que ese monto no es suficiente para dar abasto a la demanda.