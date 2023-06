Desesperada búsqueda de UTI neonatal: Cuestionan que IPS no dé respuestas

Leonardo Villalba Velázquez es un padre desesperado que busca un lugar en UTI neonatal para su hijo recién nacido. La madre del bebé, Sonia Godoy Caballero, dio a luz ayer a través de un parto cesárea, a las 08:00 en el Hospital Distrital de Presidente Franco.

Contó que poco después del nacimiento le comunicaron que el pequeño requería oxígeno a causa de un problema pulmonar y que a las 20:00 le solicitaron que sea ingresado a una unidad de terapia intensiva.

Considerando que el centro médico no cuenta con ese servicio recurrió el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este, donde le mencionaron que no cuentan con lugar disponible, ya que la sala de UTI neonatal está llena y que debería esperar que se libere un espacio.

Agregó que en nosocomios privados le exigen como mínimo una entrega de G. 20 millones para ingresar, dinero con el cual no cuenta. Detalló que por comodidad habían optado por seguir el tratamiento prenatal y marcado el parto en el hospital franqueño y lamentó que ahora que necesita de los servicios del IPS no pueda acceder.

“Ya he gastado todo lo que tenía y ahora vengo a pedir al IPS para que me puedan ver la terapia y no me está pudiendo ver, yo tengo 28 años de aporte, 370 millones (de guaraníes) en aportes, pero tengo que ver morir a mi bebé de a poco porque ellos no saben solucionar”, lamentó.

Consultamos sobre la situación con el director del IPS de Ciudad del Este, doctor Pablo Ammatuna, quien dijo que efectivamente no hay disponibilidad; mientras que desde el Ministerio de Salud refirieron que el bebé estaría por ingresar al IPS. Entretanto el recién nacido lucha por su vida, pese a que no puede seguir esperando mucho tiempo.