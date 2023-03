8M, la movilización feminista por todos los derechos de las mujeres

“Si miramos solamente al Paraguay, desde erradicar la violencia machista que arrebata la vida a tantas mujeres, que desaparece a otras, que hace la vida difícil para muchas, decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas sin criminalizaciones injustas, acceder a espacios de poder en paridad, revalorizar y compartir el cuidado de las personas. Todo esto falta, y más, pero lo que no se puede ya desconocer es que la persistencia de las mujeres en la demanda por nuestros derechos ha cambiado y sigue cambiando a sociedades en todo el planeta” manifiesta Clyde Soto, feminista e investigadora social.

“Frente a los derechos de las mujeres y movilización feminista, tenemos una gran amenaza, que es la avanzada antiderechos que pretende llevarse todo esto por delante. Se trata de un campo de organización y acción frontalmente opuesto al feminismo y a otros movimientos sociales democratizadores”, recalca Clyde Soto.

Agrega que “bajo argumentos mentirosos y con mecanismos de presión social, usando incluso la violencia virtual y real, intenta convencer a la sociedad y presionar al Estado para que actúe en contra de la igualdad de género, desbaratando los logros conseguidos tras años de lucha de miles de mujeres”.

Clyde Soto enfatiza además que así, en Paraguay han logrado que se saque la palabra “género” de varias leyes y políticas e impedir cambios que representan más igualdad y más inclusión para todas las personas”, recalcá Clyde Soto.

“La igualdad de género significa que las personas no debemos ser discriminadas”

“La igualdad de género significa no ser consideradas ni más ni menos que nadie, debido a cómo nuestra sociedad y nuestra cultura asigna posiciones y estereotipos basados en las diferencias sexuales. Implica que debemos eliminar las diferencias basadas en el género que históricamente han significado exclusiones y pérdida de derechos para las mujeres, para las personas trans o para quienes no se identifican con el binarismo de género predominante. Hablar de género es necesario, es ineludible para la lucha feminista, porque si no lo hiciéramos, tendríamos que resignarnos ante el lugar de inferioridad y ante la pérdida de derechos basada en el solo hecho de ser mujeres” enfatiza.

“Entonces, hoy 8M vamos a marchar por nuestros derechos una vez más, y vamos a colocar en alto nuestras banderas por la igualdad de género. Es una lucha por todas nosotras, por la sociedad paraguaya, por más y mejor democracia, por toda la humanidad”, finaliza la investigadora social en recordación a este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.