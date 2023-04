“Perdí a mi pareja”: Qué cosas no hacer cuando termina una relación

Cleopatra y Marco Antonio, Napoleón y Josefina, Shah Jahan y Mumtaz Mahal, Eduardo VIII y Wally Simpson, Carlos y Diana de Gales, Frida Khalo y Diego Rivera son solo algunos de los amores célebres que han marcado la historia universal, comenta Alice Riveros, consultora de imagen pública y política.

“Estas historias nos pueden permitir conocer algo más sobre lo que cada época ha entendido por amor y además las formas en que se dan de modo que con algunas de estas nos podamos sentir identificados y dejemos de pensar ´esto solo me pudo haber pasado a mí´”.

El quiebre

Según Alice Riveros “Y ahí es donde se da el quiebre, aclarando que esto no es genérico, ni se da en todos los casos. Hay amores que han permanecido inquebrantables y que con el paso del tiempo se han vuelto mas fuertes, pero acá estamos hablando de lo contrario”.

“Cuando el ser amado decide o siente que ya no pertenece al circulo del amor y se va, es donde empieza la crisis real. Es la etapa donde la situación se percibe como confusa y amenazante. Una situación crítica no se resuelve de la noche a la mañana, sino que implica el tránsito por una serie de pasos antes de llegar a una resolución completa. Lo importante es recuperar el equilibrio. Y el sumun de eso es enfrentar esa crisis. Si cree o se da cuenta que no podrá hacerlo por sus propios medios recurra a un profesional”, recomienda la profesional.

“Lo primero que tiene que hacer es no perder la calma, ni mucho menos los estribos, tranquilícese, necesita pensar para saber qué es lo que va hacer, recuerde que es un guerrero o una guerrera ha pasado por otras situaciones y se ha puesto de pie, piense como tal y ahora le toca hacerlo de nuevo”, señala.

“No convoque una reunión de ex compañeros, amigos, parientes, para hablar del tema en caliente, porque recibirá todo tipo de comentarios y sugerencias que no le van a servir”.

No publique sus desgracias

“No publique sus desgracias en sus grupos de WhatsApp, recuerde que nadie es monedita de oro por lo que siempre hay alguien que no lo quiere y se encargará de publicar su descargo por todos lados, además será objeto de burlas y toda clase de críticas. No lleve este problema al trabajo, ni involucre a sus hijos si los tiene. No publique la situación por la que esta pasando en sus redes sociales, ni borre las fotos en común, porque esto alertara a sus contactos, no ponga pasacalles ofensivos, no llame nunca a la otra persona, deje el acoso y los insultos, deje de estalkear, eso solo muestra su grado de dependencia y eso lo volverá débil ante su oponente”, aconseja Alice Riveros, quién trabaja en el cuidado de la imagen pública.

Tenga dignidad y amor propio

“No se corte el cabello, salga a comer sola o solo, sea independiente, no se entierre en la cama, ni en ningún vicio. No atente nunca contra su vida. Demuestre de que esta hecho usted y póngase en el lugar del otro, cuando haga esto se dará cuenta si fue o no quien se equivocó y asuma las consecuencias con altura. Trabaje en su autoestima urgentemente, y en su imagen interna y externa, vuélvase intolerante a ser común y corriente”, recalca.

Además, según Alice Riveros, es importante trabajar en una misma o uno mismo. “Levántese mas temprano y organice su día, practique un deporte nuevo, el ejercicio produce endorfinas y ellas nos ponen felices, inscríbase a una clase de baile la música ayuda al cerebro, escuche la que le gusta y si quiere súbale el volumen. Baje de peso. Estudie algo. Póngase esa ropa que tiene guardada para una ocasión especial. Use la vajilla y las copas que son para cuando venga la visita”.

“La Reina de Inglaterra no va venir a tomar el té con usted, murió hace un año. Vuélvase espiritual eso lo ayudara con la fe. Desaparezca un tiempo, salga de los grupos, de las redes sociales, no hable de su vida intima con todos, sea misteriosa o misterioso, las personas así son mucho más interesantes, practique el habito de comer mas saludable, deje de fumar eso produce arrugas y mancha los dientes. Debe verse bien. Busque un mentor alguien que tenga discursos motivacionales y escúchelo cada vez que se sienta mal”.

“La otra persona se fue porque no es para usted, entienda que nada es eterno, no es el fin del mundo, vuélvase la persona con quien desearía estar en los próximos meses y prepárese para cuando esta aparezca”, reflexiona Alice Rivero con estas recomendaciones.