Personalidad y deporte: “Una íntima relación”

“El error mas grande es hacerlo porque los padres, los amigos o alguna persona con quien nos relacionamos lo hace o nos presiona a hacerlo. Nunca jamás debemos sucumbir a algo con lo que no estamos a gusto o no nos sentimos cómodos porque estaríamos destinados al fracaso”, aconseja Alice Riveros, consultora de imagen pública, política y corporativa, etiqueta y protocolo.

Además señala que “Tampoco hacerlo porque está de moda. Entendamos que el deporte es el ejercicio de carácter físico que se realiza acorde a las normas determinadas en cada modalidad. Si no existe competición, tendemos a hablar de una práctica que se realiza por ocio y salud ya que cuenta con importantes beneficios a nivel físico y mental”.

La consultora de imagen Alice Riveros dice que hay que tener presente que deberíamos ser un canalizador de emociones, un catalizador y una forma de crecer como seres humanos y si en ellos podemos destacarnos entonces mucho mejor. Y explica algunas cuestiones a tener en cuenta de nuestra personalidad y de lo que nos gusta a la hora de elegir un deporte que nos haga sentir bien.

¿Pero cómo sé que deportes puedo practicar?

Las personas que buscan constantemente emociones, liberar endorfinas y disfrutan estar en contacto con la naturaleza, además de estar dispuestas a probar nuevas cosas y experimentar nuevas sensaciones. Aquellas que les gusta tomar riesgos que son valientes y aventureras son más aptas para los “deportes extremos”.

Este tipo de actividades pueden incluir velocidad, altitud, un esfuerzo físico intenso y equipamiento especializado, con una dosis de riesgo o peligro. Por ejemplo, practicar paracaidismo, motocross, rappel, ciclismo, skate, crossfit.

Para los y las independientes

Para las personas que son independientes en todos los aspectos, aquellas que no necesitan “al grupo” para realizar alguna actividad, las que aman la libertad, aprecian sus momentos a solas, no buscan tanto un contrincante sino más bien compiten consigo mismo, este tipo de persona son las ideales para los “deportes individuales” se concentran en sus objetivos y no buscan apoyarse en sus compañeros. se basan en la autoconfianza. Son muy exigentes consigo mismos y se presionan para alcanzar el siguiente objetivo.

Pueden optar por disciplinas como:

El tenis.

La natación.

Spinning.

Spinning acuático.

Levantamiento de pesas.

Atletismo.

Triatlón.

Golf.

Cuando se tiene cierta timidez

Para personas con cierta timidez no son recomendables los deportes colectivos ya que se puede volver en su contra y por su timidez y poca habilidad sean excluidos del grupo. Para ellos son mejores los “deportes individuales”-

El gimnasio.

Atletismo.

Pilates.

Aero yoga.

Ajedrez.

Caminata.

Las personas con mucha energía y sociables

Para las personas con mucha energía y más sociables es aconsejable los “deportes colectivos” en grupo como el fútbol, baloncesto, voleibol, paddle ya que pueden conocer más personas. Las personas en esta categoría disfrutan de la interacción social y desarrollan fuertes lazos con sus compañeros, con quienes coopera para alcanzar la meta deseada.

Tienden a ser más extrovertidos, competitivos, solidarios y con una excelente capacidad para la toma de decisiones.

A personalidad un poco impulsiva, los “deportes de combate”

De acuerdo a las recomendaciones de Alice Riveros, consultora de imagen pública, las personas con una personalidad un poco más impulsiva es recomendable los deportes de combate. Como son:

De lucha.

Cuerpo a cuerpo o de contacto como el boxeo.

Karate .

El judo.

La lucha u otras artes marciales pueden ayudarlos a aprender normas de autocontrol y disciplina e incluso puede bajar sus niveles de agresividad con el paso del tiempo.

El rugby también es una opción. La idea es que puedan canalizar esa gran cantidad de fuerza y energía que tienen pero aprendiendo a autogestionarla con deportes adecuados.

“Los rasgos de la personalidad son innatos, pero algunos de ellos se refuerzan o se desarrollan con la práctica deportiva. Tanto los atletas profesionales como los deportistas aficionados presentan diversos tipos de personalidad y, como vimos, hay un gran abanico de posibilidades para optar por una o varias disciplinas”, puntualiza Alice Riveros.