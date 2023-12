Últimos semana del 2023: cómo cierra el año, predicciones signo por signo

HORÓSCOPO DEL MARTES 26

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Inicias semana con dudas dentro de tu entorno laboral. Ten confianza en ti mismo y lograrás alcanzar todos los objetivos que tienes en mente. En el ámbito sentimental, espera un poco antes de tomar la iniciativa en tus relaciones de pareja.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Verás que todos los esfuerzos y sacrificios de los últimos días darán, por fin, sus frutos. Tus logros te proporcionarán una gran satisfacción personal. Pero no te confíes, sigue trabajando y toma buena nota de cómo has conseguido llegar hasta aquí.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Buena jornada para comenzar a cerrar asuntos o a dar por finalizadas ciertas actividades. Después, deberás valorar resultados y comparar con épocas anteriores. El análisis puede extenderse también al terreno del amor, si crees que has caído en la rutina.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

La creatividad vuelve a ti hoy después del descanso del fin de semana. Si trabajas en contacto con ella, tienes por delante una jornada muy fructífera. En cualquier caso, te ayudará tanto en tareas domésticas como en la solución de problemas.

LEO (23 julio-22 agosto).

La discreción y la prudencia serán tus mejores aliados en estos días, sobre todo en las cuestiones relacionadas con el dinero. No arriesgues la paga mensual en aventuras de dudoso éxito; mejor, juega sobre seguro y saldrás ganando.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Notarás espontaneidad en tus relaciones íntimas, pero evita cualquier comentario o decisión precipitada, porque hoy sólo conseguirás con ello estropearte parte del día. Las tensiones desaparecerán por completo para llegar al estado de felicidad que buscabas.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Si no quieres perder buenas oportunidades debes prestar más atención a tu entorno, sobre todo en el ámbito sentimental, del que te has despreocupado en los últimos días. Aprovecha tu buena bonanza económica para darte algún capricho.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

El estudio puede darte muchos datos para comprender cosas que pasan en tu entorno y en tu tiempo. Tendrás suerte a la hora de contestar una pregunta clave en una situación determinada. Buen momento para crear emoción con respecto a tu vida personal.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Si te precipitas en tus afirmaciones puedes causar un daño innecesario en las personas que te rodean. En un día como el de hoy deberás ser más condescendiente con los fallos de los demás, y pensar dos veces lo que vas a decir.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Estás especialmente sensible en estos días, para bien y para mal. Te encontrarás con tu pareja mucho más cerca por ese sentimiento que demuestras, pero a la vez vas a sufrir demasiado por pequeñas cosas que en otro momento no tendrían importancia.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Las molestias relacionadas con tu organismo seguramente mejorarían si te esforzases un poco en llevar una alimentación más sana y equilibrada, respetando la variedad y la calidad de los alimentos y sobre todo los horarios. Prueba unos días.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tendrás que trabajar en equipo para conseguir los resultados que esperas. Ese espíritu de grupo que es tan común en la sociedad oriental se convierte en la clave de un trabajo determinado. Tendrás que olvidar tu individualismo y dejarte llevar por las ideas de otros.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 27

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Te presentarás a los más una sonrisa de oreja a oreja. Te sentirás feliz y tu día se desarrollará en esos términos. La economía del hogar va a ser el único punto que no te haga poner una buena cara; gastos demasiado extremos van a romper el equilibrio que habías logrado mantener desde principio del mes.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Comenzarás a gestar en estos días casi festivos el salto profesional o personal que necesitas dar para alcanzar estados cercanos a la felicidad. Contarás con el apoyo de gente cercana, pero no todos los que imaginabas: algunos prefieren lo previsible.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Si no puedes establecer un diálogo constructivo con alguien que te reprocha algo fuera de lugar, es mejor pasar página: no darle crédito a la crítica, para evitar que te limite el campo de acción e incluso el otro se pueda sentir culpable.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Ármate de paciencia, porque tendrás que hablar seriamente con tu pareja de un asunto que a ti seguramente te parecerá ridículo. Trata de buscar puntos de unión, materias en las que estéis de acuerdo, o la cuestión podría deslizarse por una agria polémica que no te beneficia.

LEO (23 julio-22 agosto).

El trabajo requerirá toda tu atención y es posible que te cause algún problema de nervios, así que procura tomarte las cosas con calma y evita acumular estrés, habrá cosas que tengas que dejar para otro día.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Una mala noticia puede estropearte el día, pero en tu mano está tomártela en su justa medida. Tendrás ayuda anímica en tu pareja, pero lo mejor es que busque en tu interior los motivos que tienes para sentirte moderadamente feliz, pese a la infortunios puntuales.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Jornada muy tranquila en lo laboral y muy positiva en lo personal. Hoy tomarás decisiones muy acertadas en relación a tus finanzas; si andas metido en un préstamo o tienes que solicitarlo, puede ser el mejor momento para gestionarlo.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Tendrás la posibilidad de realizar algún viaje que te proporcionará conocimientos interesantes y novedosos. Puede que al mismo tiempo debas estar pendiente de noticias relevantes sobre alguien cercano. Debes preocuparte por eso cuando llegue el momento, mientras tanto, disfruta.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy no estarás muy pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, vivirás en un estado de introspección que necesitas para ordenar las cosas en tu cabeza y desde ahí poder avanzar en los temas que más te interesan.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

La locuacidad y brillantez dialéctica de la que harás gala en el día de hoy te situará en el centro de todas las reuniones, por eso mismo tendrás que guardarte muy bien las espaldas ante comentarios malintencionados.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Puedes verte en estos momentos en la disyuntiva de tener que decidirte por aquello que verdaderamente te ha apetecido hacer desde siempre. Deberás dejar ciertas seguridades alcanzadas en tu vida y comenzar casi desde cero. Se impone un tiempo de reflexión.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

No te subestimes en el trabajo; cuentas con el apoyo de tus superiores y muchos de tus compañeros. De momento, no existen motivos para un cambio profesional, aunque si quisieras no tendrías ningún problema en encontrar algo similar e incluso mejor.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 28

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Te llegarán datos e informaciones muy útiles para tu trabajo o tu ocupación habitual. No dejes pasar el tiempo, porque aprovecharse del factor sorpresa de esas novedades será muy interesante y productivo para el éxito a corto plazo.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Buen momento para la comunicación social y familiar. Sientes que has recuperado la confianza con tu familia y que tienes necesidad de ver a tus amigos para demostrarles que estaréis juntos en los momentos importantes de la vida.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Los problemas de salud o de estado de ánimo te impedirán hacer tu vida normal en el día de hoy. Necesitará un período de reposo, tal vez un día metido en la cama. Contarás con los amigos para entretenerte, pero seguro que no te apetecen visitas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Las buenas palabras y la paciencia servirán para que aguantes una situación tensa de la mejor manera posible. Tu disponibilidad hará que algún que otro amigo cuente contigo para realizar unas compras, ordenar la casa o llevar a cabo un traslado.

LEO (23 julio-22 agosto).

Alguien de tu entorno social o familiar necesita consuelo y compañía. Olvida por un día tu trabajo y abraza la fraternidad y la generosidad que tanto necesita una persona querida. No te vendría mal una escapada para relajarte y meditar.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

La rutina está cercando tu relación de pareja, y será motivo de que lo sentimental pase a ser una prioridad, porque sabes muy bien que si no estás a cien por cien en esta faceta de tu vida, todas las demás pueden venirse abajo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El trabajo parece que se estabiliza y tienes más tiempo para ti mismo. Disfruta de todo aquello que te gusta antes de que se recupere el endiablado ritmo habitual. No abandones la dieta ahora que has recobrado tu peso ideal.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Problemas aparentes en todos los ámbitos de tu vida, pero más bien debido a tu obcecación con determinados temas. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga: encontrarás así el modo de frenar los ímpetus de una persona que intenta controlarte demasiado.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Recuperarás tu ilusión y te arreglarás con tus mejores prendas. El resultado será evidente y notorio. No por ello conseguirás nada que no habrías conseguido de otra manera. Lograrás recuperar tu peso en unos días; tras ello, no dejes de hacer ejercicio para mantenerlo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tendrás que echar mano hoy de tu fuerza interior para solucionar temas personales en un momento en el que sobre todo necesitas tiempo para los asuntos profesionales. Sin embargo, tendrás muy claro tu orden de prioridades.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Estás pasando por una etapa muy novedosa en el terreno de los sentimientos, tendrás que tener cuidado si tienes ya una relación, porque puedes acabar en una encrucijada en la que no te será fácil dar marcha atrás.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El amor puede sorprenderte cuando menos te lo esperas. Si llevas tiempo buscando a alguien, esa persona llegará en cualquier momento, aunque tendrás que estar muy pendiente de los detalles para descubrir cuál es esa persona entre varias.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 29

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Las buenas y viejas amistades sabrán llenar el vacío que ha te ha provocado una pérdida, y hasta es posible que tengas una relación duradera con alguna de ellas. Tendrás que pensar muy bien si quieres dejar de lado parte de tu independencia.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Te mostrarás constante y tenaz. No decaerás en el intento de conseguir conquistar a una persona difícil, que no tiene intención de parecer una presa sencilla. Utilizarás tu sensibilidad para descubrir sus debilidades y acertarás con ello.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Llevas mucho tiempo pensando en un cambio profesional y puede haber llegado ese momento. Atraviesas una etapa de apertura mental y personal que te enriquecerá por dentro y por fuera. No tendrás miedo de nada ni de nadie.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

En un día como hoy se te pueden disparar los gastos extraordinarios si tienes familia, así es que deberás mirar con lupa todas las propuestas. En general, merecerán la pena porque lo pasaréis muy bien.

LEO (23 julio-22 agosto).

Comienzan a abrirse oportunidades para ti en estos momentos de cambios. Intenta captar el momento adecuado para aprovecharte de esta situación, aunque los asuntos familiares te tendrán un tanto liado. Pero tienes capacidad para solventarlos.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Tendrás que asumir ciertos riesgos en el plano profesional que pueden desencadenar un nuevo rumbo a tus proyectos. Procura mostrarte calmado y sereno; tienes grandes posibilidades de acometer cambios muy positivos. Buen momento para iniciar una dieta.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitas liberar las toxinas acumuladas durante toda la semana, y el mejor método será el ejercicio moderado, pero constante. Facilitarás las cosas a los más pequeños de la casa mostrándote comprensivo y cercano, acordándote de ti mismo cuando tenías su edad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

El trabajo no te aportará nada interesante durante estos días. Trata de buscar algo imaginativo fuera de tu entorno laboral. Unas clases de meditación, algún curso atractivo, algo que te saque del mutismo y aburrimiento de las últimas semanas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

No debes preocuparte por nada y sí dedicarte a las actividades diarias. Tu trabajo puede estar pasando por un buen momento y ello puede repercutir positivamente en tu futuro. En el amor puedes tener sorpresas, pero siempre positivas. Ganarás un amigo o un compañero fiel.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Te cuesta mucho decidirte en el terreno amoroso, pues te asaltan temores sobre la personalidad de tu pareja. Procura ser más abierto y trata de dar tiempo al tiempo. En el trabajo practica la paciencia estos días.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Si trabajas por cuenta propia, no te dejes atrapar por el reloj día tras día, planifica la jornada para hacer actividades que realmente te satisfagan. Trabajarás más concentrado y no afectará a tu productividad.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu ánimo mejora notablemente en lo laboral y crece tu autoestima, porque recibirás un espaldarazo importante ante una opinión o una postura que te fue cuestionada. Esto te hará ganar muchos puntos ante tus compañeros y jefes.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 30

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Día lleno de romanticismo junto a tu pareja. Si estás solo, es posible que encuentres a una persona dispuesta a serlo y llena de vitalidad. Encontrarás placer en sueños prohibidos que hoy serás capaz de llevar a la realidad.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

Los problemas familiares te pueden atormentar más de la cuenta si no eres capaz de exteriorizarlos y hablarlos con las personas que pueden orientarte en los temas que menos experiencia tienes. Verás cómo cuando te abras un poco todo te parecerá menos difícil.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Serás el centro de atención en todo tipo de reuniones multitudinarias, lo tuyo serán fiestas y citas sociales o familiares. No te importe mostrarte tal y como eres, porque será eso precisamente lo que los demás valoren.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

Evita en lo posible imponer tu criterio por encima del de los demás y acepta la situación profesional en la que estás inmerso ahora mismo. Si las condiciones no te resultan lo suficientemente buenas, es el momento de irte.

LEO (23 julio-22 agosto).

Te mostrarás discreto y prudente en todo momento, incluso a la hora de acudir a una fiesta o un evento social que en principio requeriría más sofisticación. No estarás hoy de humor para ello; te preocuparán cosas de otra índole, más importantes para ti.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Aunque tus amigos y tu trabajo parecen importarte más que tus relaciones sentimentales, algo en tu interior pide a gritos un poco de afecto. Hoy puedes encontrar a alguien que está en un punto similar al tuyo, no lo dejes escapar una vez más.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Necesitarás replantearte algunas cuestiones que están suponiendo demasiadas trabas para tus planes más inmediatos. La incertidumbre puede estar frenando tu desarrollo profesional y personal, y no debes dejar que lo uno influya en lo otro. -

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Tu buen humor será contagioso: los que te rodean agradecerán tu presencia y aparecerás con la clarividencia de los que están inspirados. Deberías ser un poco selectivo y prestar tu apoyo a quienes más lo necesitan.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu mejor amigo será hoy el silencio, en especial si tienes que quedar con familia o amigos. Si quieres evitar inconvenientes, cuídate mucho de hablar más de lo necesario. No estás precisamente inspirado, sobre todo a la hora de comunicarte con los demás.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No malgastes tu buen humor enredándote en inútiles y absurdas peleas familiares. Pon tu grano de arena para ser un poco más tolerante, y no seguir con la costumbre de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Buen momento para todo tipo de uniones. No se trata únicamente de uniones amorosas sino que también puede referirse a convenios o acuerdos de tipo comercial o empresarial. Buenas noticias para tu familia que pueden traer cambios en el futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu estado de ánimo mejora, estás de mejor humor y piensas en materializar nuevos proyectos y aspiraciones, en los que hasta hace poco ni siquiera pensabas. Eso sí, delimita claramente los pros y los contras de esas empresas que piensas acometer.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 31

ARIES (21 marzo - 20 abril).

Hoy te arrepentirás de tu habitual predisposición para agradar a los demás pasando por encima de tus propios deseos: tienes que cumplir un plan con el que te has comprometido, pero que no te apetece en absoluto. No seas borde, los demás no tienen la culpa.

TAURO (21 abril - 20 mayo).

En el aspecto amoroso tendrás un día estupendo, sobre todo en relación a las parejas ya establecidas, pueden dar pasos muy importantes de cara al futuro. En otro tipo de campos, no habrá grandes novedades. La unión de toda la familia puede conseguir terminar con los malos entendidos.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

Los más pequeños de la casa te darán hoy bastantes alegrías. En general te hará feliz hoy compartir con los seres queridos las cosas que más te gustan, y tendrás buenas ocasiones para ello si pones de tu parte.

CÁNCER (22 junio - 22 julio).

En un día como hoy se te pueden disparar los gastos extraordinarios si tienes familia, así es que deberás mirar con lupa todas las propuestas. En general, merecerán la pena porque lo pasaréis muy bien.

LEO (23 julio-22 agosto).

No te metas en grandes agobios por cuestiones familiares, porque al final comprobarás que no habrá merecido la pena. Tal vez concedes demasiados caprichos a los tuyos y no reflexionáis suficientemente sobre lo que realmente es necesario.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).

Los astros y las influencias de las personas querida conseguirán que hoy inicies una nueva etapa, tu espíritu se sentirá en alza, abierto a experimentar nuevas emociones. Tus proyectos personales por fin se verán encauzados debidamente.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Te verás obligado a ceder en algún tipo de concesión ante tu pareja. No siempre vas a salirte con la tuya, en especial para disfrutar de una noche como la de hoy. Tu aparente derrota te abrirá la puerta a opciones más originales de lo habitual.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).

Momentos muy buenos en el entorno familiar: relación armoniosa con su pareja y buen entendimiento con los hijos. El hogar le está proporcionando momentos que necesitaba de tranquilidad y disfrutarás plenamente de estos ratos tan especiales.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

El buen humor y la predisposición a disfrutar de todo lo que te rodea será lo que hoy guíe tus actos. Facilidad para sonreír y para hacer que los que te rodean sonrían. Buen momento para probar actividades nuevas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Piensa y medita detenidamente antes de hablar y, sobre todo, de actuar. Una frase tuya muy poco afortunada podría perjudicar a alguien que te quiere bien y ha hecho mucho por ti. Mantén el equilibrio en tus acciones, y no tendrás demasiados problemas

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Que nada ni nadie te ensombrezca el día: evita las discusiones, esquiva a los pelmazos y envidiosos y en general huye de las interferencias ajenas. Esa es tu mejor estrategia para pasarlo hoy como realmente quieres...

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las circunstancias y tu entorno familiar te obligarán a reconocer un grave error que cometiste hace tiempo, y que hasta ahora tú te negabas a admitir. Borrón y cuenta nueva: rectifica, y sigue adelante. No tiene nada de malo hacerlo.

Por Ignacio Teodoro, para EFE-Reportajes.