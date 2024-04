“Seamos sinceros cada vez la familia pierde su capacidad de ser el primer eslabón de la socialización y es ese toque distinto del procesamiento de las normas culturales de la familia, es lo que nos hace diferentes”, sostiene el psiquiatra Charles Rodas, psicoterapeuta, psicoanalítico y máster en Políticas Públicas.

“No puede ser la familia el espacio de socialización sino hay convivencia, no existe el no como límite y el espera, antes de aproximarse al tiempo de realización. La familia esta dejando de ser el espacio de contención y guía y es hoy un hotel donde uno puede o no comunicarse con quien comparte el espacio físico que ya no es el hogar”, agrega el psiquiatra Charles Rodas.

“La velocidad de los cambios tecnológicos y del mercado de consumo rompe los roles tradicionales de adolescente, adulto, anciano. La tendencia es a hacer adolescente a todos, a vivir el hoy limitando las responsabilidades y con abierta intención a vivir libre de culpas y a culpar o responsabilizar a otros con ausencia absoluta de autocrítica. El padre que menos tiempo dedico a sus hijos será el que mas culpa a los otros, cadena generadora de conflictos, el colegio agravara la situación porque en vez de afrontarlo hace lo que estila hacer el gobierno, lo acalla, lo esconde lo invisibiliza. Los maestros son como los médicos explotados por el sistema publico y privado, se vuelven sacrificados abnegados y les cuesta demasiado admitir que necesitan ayuda o se acostumbran al sufrimiento”, manifiesta el psiquiatra Charles Rodas, psicoterapeuta, psicoanalítico y máster en Políticas Públicas.

La escuela es otro espacio de violencia

“La escuela apaña todo tipo de injusticia, violación, violencia, drogas en la escuela y la justicia salvo honrosas excepciones es la mas corrupta de todos. No puede haber justicia en un estado corrupto y narco, donde la ley es lo que dice el patrón, donde el dinero lo compra todo, donde las voces de protesta con argumentos son acalladas e invisibilizadas. El signo mas claro de amoralidad y de auras dictatoriales es hacer lo que el viejo general no se animó nunca, asaltar a un partido tradicional y expulsar a una senadora”, dice Ee médico psiquiatra Charles Rodas Quiñónez.

“Cuando una sociedad no puede distinguir lo bueno de lo malo no tiene moral, cuando una sociedad cambia deja de estar centrada en la persona o en el ser y se centra en el tener la mercancía, se vuelve una sociedad violenta porque se deja llevar por lo instintivo, lo telúrico sin control alguno”.

“Esta no se retira de la comunicación política ni social, pero se traduce cada vez mas por su dificultad expresiva en los espacios sociales públicos que se reemplaza o canaliza como malestar interno personal o subjetivo. Freud reconoció el origen de la conciencia moral en esa violencia verbal o coerción física que los educadores ejercen y que esta se vuelve más severa cuando más renuncia la persona a la agresión sobre los otros. Mas propios de este tiempo es la violencia simbólicas de los MCM (medios de comunicación masiva) que penetra sin capacidad de procesamiento a edades tempranas como ordenes hipnóticas convirtiéndose en hábitos rígidos y en norma de convivencia”, recala el psiquiatra Charles Rodas Quiñónez.