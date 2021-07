Al ritmo de zumba con instructor brasileño

La presentación será en el marco un evento denominado “Athletica Masterclass”, organizado por la instructora local Janette Toledo. La actividad contará con la participación de instructores paraguayos que acompañarán a Alves durante el show. “Habrá muchas sorpresas durante la presentación”, adelantó Alves en una visita hecha a nuestro medio este viernes.

Las entradas están a la venta en puestos de Ticketea y cuestan G. 110.000 (incluyen una remera) pero también podrán adquirirse mañana en el lugar. Los portones se habilitarán a partir de las 16:00.

Marlon Alves nació el 13 de junio de 1988 en la ciudad de Vacaría, un municipio brasileño ubicado al nordeste del estado de Río Grande del Sur. Actualmente reside en la ciudad de Itapema, en Santa Catarina.

Si bien se formó en Educación Física en la Universidade de Caxias do Sul (UCS), Alves se dedica a zumba desde el 2012 y es reconocido -sobre todo por su carisma y sensualidad- en las redes sociales, como Instagram (@marlonalvs), Facebook (Marlon Alves) y Youtube (Marlon Alves) donde comparte sus coreografías y cuenta con miles de seguidores. “Empecé a trabajar con Youtube, pero sin pretensiones. Luego de alzar el primer video, lo revisé como una semana después y me sorprendió la cantidad de gente”, cuenta.

En otro momento cuenta que sus temas preferidos son los ritmos urbanos, como ser reggaetón y cumbia especialmente. “La verdad me gustaba la música. El baile ya fue después, escuhaba la música latina y me gustaba, sentía que la música latina me hacía bien, porque tiene mucha facilidad para bailar. No soy un bailarín (de formación)”, confiesa.

Por este motivo, señala que busca más que nada “que la gente disfrute de bailar”, con pasos fáciles de seguir. “Yo viajo por todo el mundo y veo coreos que no se pueden bailar. Hay que hacer cosas simples, no importa que se usen los mismos pasos con tal que la gente disfrute”, remarca durante la entrevista.

Otros países que visitó fueron Bolivia, Argentina, Uruguay, México, Venezuela y Singapur.