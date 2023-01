Cinco recetas de helados caseros para hacer esta semana

Cómo hacer helados caseros

Verano es sinónimo de helados, y si estos son caseros, mejor, como este helado casero de limón que te va a encantar y no vas a parar de hacerlo en las vacaciones. El limón es súper fresco y combina muy bien con otros sabores, como el chocolate.

Lea más: Para los días de calor: helado casero de limón

Otro helado que no puede faltar en tu recetario es el helado de dulce de leche, una bomba de sabor que permanece siempre entre los favoritos de todos. Es uno de los más conocidos y con él no podés fallar en cualquier reunión que hagas en casa.

Lea más: ¡Facilísimo! Helado casero de dulce de leche para darse un gustito a mitad de semana

¿No podés dejar de tomar café a la tarde? Mejor prepará este delicioso helado de café y refrescate con una delicia casera. Decorá con chispitas de chocolate o galletitas trituradas, coco o alguna mermelada de naranja, combinan muy bien.

Lea más: Receta de helado casero de café, un postre fácil para saborear

Si lo tuyo son los sabores más suaves te traemos la opción perfecta: helado de vainilla cremoso y sabroso, una caricia en el paladar. El helado de vainilla es una buena opción para los niños y queda muy bien con un brownie, un volcán de chocolate o galletitas suaves. Bañalo con mermelada, una delicia.

Lea más: ¿No pensó en el postre? No se alarme, prepare este helado casero de vainilla

Si estás a dieta luego de las fiestas no te preocupes, también te mostramos una forma fácil de hacer un helado bajo en calorías, como este helado diet de frutillas que te hará olvidar que estás cuidando la silueta. Es tan delicioso que no notarás que no tiene azúcar. ¡A disfrutar!

Lea más: Helado de frutillas casero y bajas calorías