Dieta desintoxicante: tips para dejar atrás los kilos de las fiestas

Respetá los horarios y no te saltes ninguna comida ni bebida. No sigas esta terapia si tu peso es inferior al peso ideal, estás en período menstrual, embarazada o en período de lactancia, o te encontrás bajo un estrés extremo, estás tomando una medicación recetada que no debés interrumpir, tenés anemia, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad hepática aguda o sufrís de gota. En todos los casos, consultá a tu médico.

Cómo debe ser una dieta desintoxicante

Se pueden tomar libremente agua o infusiones, preferentemente té de hierbas.

Primer día. Tomar 6 vasos de jugo al día. A las 8, 10, 14, 16, 18 y 22 horas. (Jugo de naranja, piña, melón o mandarina, con edulcorante, bien puro). - A las 12 y a las 20 tomar sopa de verduras (zapallo, zapallito, zanahoria y espinaca) y 1 plato de verduras hervidas (zapallo, zanahoria, zucchini o acelga) condimentado con aceite de oliva y vinagre.

Segundo día. Repetir el plan del primer día y agregar a las 10 y 16 horas un yogur descremado chico.- Además de la sopa de las 12 y las 20 horas, agregar una ensalada de verduras frescas (lechuga, berro, rúcula, tomate, espinaca y repollo).

Tercer día. A las 8 horas, comer 1 fruta sólida fresca. A las 10:00, tomar 1 yogur descremado; a las 12:00, tomar la sopa y 1 porción de verduras hervidas al vapor; a las 14:00, un jugo de frutas; a las 16:00, 1 yogur descremado, a las 18:00, un jugo de frutas; 20:00: tomar la sopa y 1 porción de verduras hervidas al vapor. A las 22:00, 1 fruta sólida fresca.

Cuarto día. A las 8:00, 1 fruta sólida fresca; 10:00: 1 yogur descremado y 2 galletitas de salvado; 12:00: sopa, 1 porción de ensalada fresca, 1 huevo duro, 1 rebanada de pan salvado; 14:00; jugo de frutas; 16:00: 1 yogur descremado, 18:00: jugo de frutas; 20:00: sopa, 1 porción de ensalada fresca con atún, 1 rebanada de pan salvado; 22:00, 1 fruta fresca.

Quinto día. 8:00: 1 fruta sólida fresca; 10:00: 1 yogur descremado y 2 galletitas de salvado; 12:00: sopa, 1 porción de fideos diet con salsa de tomates, 14:00: jugo de frutas: 16:00: 1 taza de té con leche y 2 galletitas de salvado; 18:00: jugo de frutas; 20:00: sopa, 1 porción de ensalada fresca y 1 bife mediano (120 gramos); 22:00: 1 fruta fresca.

Sexto día. 8:00: jugo de frutas.; 10:00: 1 yogur descremado; 12:00: sopa, 1 porción de soufflé de acelga; 14:00 jugo de frutas; 16:00: 1 yogur descremado; 18:00: 1 fruta sólida fresca, 20:00: sopa, 1 porción de ensalada fresca con 1 pechuga al horno sin piel; 22:00: jugo de frutas.

Cuáles son las mejores combinaciones de frutas

Manzana, limón y sandía

Manzana y banana

Manzana y limón

Manzana y frutilla

Kiwi y frutilla

Mango y manzana

Mango y naranja

Melón, durazno y kiwi

Melón y mamón

Pomelo rosado y piña

Mandarina y melón

Sandía, manzana y melón

Cuáles son las mejores combinaciones de verduras

Zanahoria y berro

Apio, zanahoria y remolacha

Pepino, remolacha y tomate

Locote verde, lechuga y zanahoria

Espinaca, tomate y apio

Tomate, albahaca y ajo

Tomate, ajo y perejil

Tomate, pepino y cebolla de verdeo

¿Puedo tomar jugos en una dieta desintoxicante?

Tratá de no preparar más zumo del que necesitás para consumir en una vez. Los jugos frescos comienzan a deteriorarse y a perder color rápidamente (por ejemplo: manzana, kiwi, aguacate, zanahoria) y deben consumirse casi en forma inmediata.

Otros jugos (de naranja, pomelo o mandarina) pueden conservarse fríos en la heladera durante no más de 1 día.

Los jugos de limón, sandía y manzana son los mejores para una dieta de desintoxicación.