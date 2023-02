¿Qué pasará si Nadia y Marc se divorcian? Esto dice el presunto acuerdo prenupcial

Nadia Ferreira y Marc Anthony dijeron en “sí” el fin de semana pasado ante el inmenso amor que se tienen, pero ¿qué pasará si el enamoramiento termina y esta pareja decide romper relaciones? El cantante estadounidense va por su cuarto matrimonio y se habla de un supuesto acuerdo prenupcial que pudo haber tenido este famoso con la modelo paraguaya antes de su boda.

De acuerdo a Univisión, Marc Anthony está tan enamorado y seguro que este matrimonio será para toda la vida que no quería gestionar este papeleo; sin embargo, sus asesores y familiares insistieron con la documentación días antes del matrimonio con la paraguaya.

El medio estadounidense resalta que aparentemente Marc y Nadia acordaron de que si se divorcian, él le dará al menos US$ 25.000 al mes hasta que ella esté en una relación formal o contraiga matrimonio nuevamente.

En el caso de que Nadia y Marc tengan hijos, esta cifra acordada será determinada por la Corte.

Esta no sería la primera vez que el cantante firma un acuerdo prenupcial; ya lo hizo con las tres mujeres con las que se casó.

Lea más: Los detalles de la exclusiva boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony contados por su amiga

Estos son los acuerdos de Marc en sus matrimonios

Primeramente el salsero dijo el “sí” a Dayanara Torres con quien se casó y acordaron que si se divorciaban, él le daría US$ 13.000 al mes. Ella luego de unos año demandó a Marc y solicitó a la Corte US$ 100.000 de manutención.

Lea más: Mirá la foto de Marito y Silvana con los recién casados Nadia Ferreira y Marc Anthony

En ese entonces, Marc demostró que él le daba US$ 28.000 al mes en manutención para ella y para sus hijos, más de lo que habían acordado, según detalla Univisión. Finalmente, un juez un ordenó que Marc le diera US$ 26.000 y US$ 12.000 para viajes.

La otra boda que celebró Anthony fue con Jennifer López. Según Univisión, el acuerdo entre ellos fue más fácil porque impuso más Jlo que él bajo la idea de “lo tuyo es tuyo y lo mío es mío”.

Lea más: Video: el arpa paraguaya le puso alma guaraní a la boda de Nadia Ferreira y Marc Anthony

A pesar de ese acuerdo, el salsero otorga una manutención de US$ 18.000 por sus dos hijos.

El tercer matrimonio fue con la modelo Shannon de Lima, que dos años y también se firmó un acuerdo prenupcial. El cantante pagó por tres años la suma de US$ 10.000 mensuales. También le entregó dos lujosos apartamentos en Miami.