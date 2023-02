Giuliana Tewes se sumó a Ensiestados por unos meses

Giuliana Tewes lleva casi dos años formando parte del programa Peligro de Gol, de ABC TV. Y desde hace unas semanas también se sumó al espacio vespertino Ensiestados, que va de lunes a viernes, de 14.00 a 16.00. Sobre su incorporación al programa conducido por Rubén Darío Orué, más conocido como Benru, y Denise Hutter, la joven comunicadora contó: “Comencé cubriendo las vacaciones de Benru y luego me propusieron cubrir la maternidad de Denise. Estaré por cinco meses aproximadamente”.

Hace ya casi un mes que la joven hace dupla con Benru. ¿Cómo se llevan?, consultamos a Giuliana Tewes, quien rápidamente respondió: “Con Benru me llevo muy bien, yo lo sigo desde sus trabajos de estadísticas en Cardinal y admiro lo que hace. Ensiestados me dio la oportunidad de comprobar de que no solo es buen profesional sino buena persona, además”.

Giuliana Tewes: “¡Sí que fue un desafío!”

¿Cómo te sentís ante este nuevo desafío laboral?, fue nuestro siguiente requerimiento y Giuliana Tewes contestó sin rodeos: “¡Sí que fue un desafío!, porque como soy reemplazo de Denise, tengo que cubrir su área, sabemos que ella maneja todo sobre espectáculos y cine, y con Benru los dos somos más de deportes. Ahí sí fue un desafío para mí, porque era adentrarme a explorar en otra área. Pero con el pasar de los programas se fue haciendo más liviano y ya me es natural hacerlo”.

Y sobre cómo la recibieron los televidentes de Ensiestados, Giuliana Tewes aseguró: “La teleaudiencia me recibió bien, me envían mensajes lindos siempre al WhatsApp y también en las redes sociales”.

“Muy contenta y agradecida”

Por último quisimos saber cómo coordina sus tiempos entre Ensiestados y Peligro de Gol. “Tengo que estar en el canal cerca del mediodía para ponerme al día con lo que es el contenido del programa. Los lunes hago un ida y vuelta porque salgo y de noche debo volver para Peligro de Gol”, nos explicó Giuliana Tewes, quien además destacó con una gran sonrisa: “Me siento muy contenta y agradecida por la oportunidad y el espacio. Estoy haciendo lo que me gusta y apasiona”.