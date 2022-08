Giuliana Tewes, el rostro femenino de Peligro de Gol de ABC TV

Todos los lunes, de 21:00 a 23:00, Giuliana Tewes está en la pantalla de ABC TV con los periodistas Bruno Pont, Federico Arias, Daniel Chung, Ariel Marecos y Fabio Martín, llevando adelante el programa Peligro de Gol.

La asuncena de 25 años, que estudia el segundo año de periodismo deportivo y es licenciada en Radiología e Imagenología por la UNA, nos contó sobre sus inicios en el mundo de la comunicación. “Cómo me inicié es un poco extraño, porque desde que tenía 13 años escuchaba las trasmisiones de partidos en la radio cuando viajaba con mi padre. Además, escuchaba mucho el bloque deportivo de otras emisoras y desde allí me empezó a gustar”, dijo Giuliana Tewes con una gran sonrisa.

Luego, siguió relatando: “Por cosas de la vida no me animé a estudiar, porque necesitaba una carrera que me dé trabajo un poco más rápido, y me gustó también siempre la rama de Medicina, que por cuestiones económicas no estudié. Sabemos que es difícil y más en la UNA (Universidad Nacional de Asunción), entonces busqué alternativas, apareció Radiología, que por cuestiones de manejo de la facultad ya te da la posibilidad de trabajar al segundo año y así lo hice. No obstante, siempre miré de reojo el periodismo, es como que siempre estaba esa opción para mí luego de terminar la carrera de Radiología, que seguí en la UNA y en el 2019 me recibí”.

Comenzó en las redes y ahora está en ABC TV

Giuliana Tewes dio sus primeros pasos comentando partidos en las redes y desde hace más de un año forma parte de Peligro de Gol.

“Siempre me gustó escribir, hacer comentarios de fútbol, utilizaba Facebook, luego descubrí Twitter por medio de un amigo, quien me ayudó a crear una cuenta, entonces creé un perfil y comencé a escribir sobre fútbol, comentando partidos y algunas opiniones en particular. Rápidamente tuve muchos seguidores. Allí llamé la atención de una persona, a la cual agradezco mucho todos los días, y me recomendó a una radio y me contrataron. Era una mesa de debate. A la par hacía cursos de radio de 3 y 6 meses, también cursos de relato y comentario. Puedo decir que me capacité, no quería perder la oportunidad de ser mejor. Más adelante, ya me dieron espacio en otra radio con las mismas personas y llegué a comentar partidos. De allí me contactaron para Peligro de Gol, donde actualmente estoy desde abril del 2021″, expresó orgullosa.

Giuliana Tewes también reveló sin vueltas: “Los primeros días fueron difíciles porque nunca había estado en tevé, pero para ser mi primera vez creo que me fui acomodando poco a poco, es lo que me gusta, así que trato de dar lo mejor de mí cada lunes”.

“Estoy al lado de los mejores periodistas”

Al consultarle cómo se lleva con los integrantes de Peligro de Gol, la joven comunicadora aseguró: “Con mis compañeros me llevo muy bien, me dan mi lugar y espacio, lo cual para mí es un privilegio. Estoy al lado de los mejores periodistas, y no lo digo solo porque sean mis compañeros, sino porque siempre los admiré, y hoy día me veo allí con ellos y es una sensación de plenitud personal”.

También quisimos saber si Giuliana Tewes va a la cancha a hacer coberturas y nos dijo: “Es algo que no tuve aún la oportunidad de hacer, pero lo quiero hacer”.

“Ya no hay profesión por género”

Antes de despedirnos, pedimos a Giuliana Tewes que deje un mensaje a las mujeres que desean empezar en el mundo del periodismo deportivo. Ella expresó: “Mi mensaje a las mujeres es que no tengan miedo, de nada, ni de opinar, ni de querer meterse en este mundo del fútbol, donde sí anteriormente era más de hombres, pero hoy en día el mundo fue evolucionando y ya no hay profesión por género”.

“A la juventud en general, que persigan sus sueños, que cuando uno tanto quiere o busca algo, el universo tarde o temprano te lo da. No hay que perder la esperanza y siempre buscar hacer lo que a uno le gusta, y si no se puede, un poco de paciencia”, finalizó Giuliana Tewes.