Gaby Ovelar, la paraguaya que entrevistó a Antonio Banderas

Gaby Ovelar viajó hasta España para el lanzamiento de la nueva fragancia femenina de Antonio Banderas. Pero nuestra compatriota no solo asistió a la presentación, ¡también entrevistó al mismísimo Antonio Banderas! Y sobre su reciente experiencia habló en el programa Ensiestados de ABC TV.

Gaby Ovelar estuvo junto a otras influencers y presentadoras de tevé latinas viviendo unos días inolvidables en la Madre Patria, según contó. “No solamente fue la entrevista, sino que nosotras tuvimos por ejemplo una experiencia llamada Metaverso, que era una realidad virtual, estuvo genial. Tuvimos un recorrido por Madrid, nos comentaron muchísimo acerca de la marca, estuvimos haciendo fotos y pasándola súper bien”, dijo Gaby Ovelar en Ensiestados.

Para Gaby fue una sorpresa que la invitaran para entrevistar a Banderas

Sobre cómo se dio su viaje a España para entrevistar a Antonio Banderas, Gaby Ovelar relató: “Hace 4 meses recibí un correo donde me invitaban a un evento de Antonio Banderas. Tengo mi correo corporativo en mi perfil, y yo dije: “¡Esto debe ser mentira!, ¿Por qué me van a querer invitar a mí?”.

“Después de eso, me escribió una modelo de aquí, que fue Miss y es imagen de una de las marcas que representa esta multinacional que está con Antonio Banderas, Paco Rabanne, Carolina Herrera, y me dijo que estaban interesados en que vaya y represente a Paraguay”, explicó Gaby Ovelar.

Luego, la influencer siguió contando: “Me preguntaron si quería hacer una entrevista y yo dije: ‘Bueno, la entrevista seguramente será con alguien que trabaja en la marca’, pero me dijeron que era con Antonio Banderas y con las imágenes de la nueva fragancia. Yo me quedé en schok porque era mi primera entrevista internacional y quedé tan impactada, con un poco de miedo, ¿qué le puedo preguntar a Antonio Banderas?”.

“Es una persona tan simple”

Y al ser consultada por Giuliana Tewes, conductora de Entiestados, cómo es Antonio Banderas, Gaby Ovelar respondió: “Es una persona tan simple, una persona tan humilde, tan amable. Cuando entré a la sala de prensa la primera persona que me saludó fue Antonio y me preguntó de qué país era y le dije: ‘Yo soy de Paraguay’ y me respondió: ‘Ah, Paraguay. Me encanta Paraguay, me encanta cómo hablan’”.

Gaby Ovelar también señaló que tuvo 10 minutos para entrevistar a Antonio Banderas y destacó que “el perfume quiere recalcar y resaltar el empoderamiento femenino, la mujer independiente, la mujer que lucha por sus sueños, que no descansa hasta alcanzarlos”.

Además, Gaby Ovelar dijo sobre la consulta que hizo a Antonio Banderas: “le pregunté qué le transmite este perfume, a qué aspira”.

“Me contó una historia de su mamá, de cómo vivía en una época distinta a la nuestra, donde tenía los derechos más limitados, y también habló de su hija que ya nació en una época distinta. Y que la mujer tiene un peso muy importante en la sociedad, que está ocupando lugares que antes eran imposibles, que la mujer está cada vez más evolucionada”, relató Gaby Ovelar a Ensiestados.