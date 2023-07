La diseñadora Emma Viedma celebró el primer año de Verona

“Veronita de mi vida, tu primera vuelta al sol mi conejita preciosa”, escribió emocionada Emma Viedma el día en que su hija cumplió un año.

La fiesta de Verona, fruto del amor entre la diseñadora Emma Viedma y Viche Scavone fue en el Club Centenario, donde se congregaron familiares y amigos de la pareja para compartir el primer cumple de la peque.

“Sabés que yo te quiero con toda el alma. Que nada, nadie me hace sentir así. Por eso te cuido tanto, cariñito. No puedo imaginar vivir sin ti. Sabés, a nada quiero como a tu vida y desde que llegaste, florecí. Me diste el regalo más grande de mi vida, nunca me cansaré de repetir”, expresó Emma Viedma en un conmovedor mensaje a Verona.

“¡Gracias mi amor por hacer brillar nuestros días, te amamos! ¡Feliz primer año!”, destacó la orgullosa mamá primeriza.

Los invitados vip de Verona

Verona Scavone Viedma, quien ya da sus primeros pasos, disfrutó de su fiestita y se divirtió con sus primitos y amiguitos.

Entre los invitados al primer cumpleaños de la hija de la diseñadora Emma Viedma estuvieron Jork Aveiro, Javier Saich, Serenella Argaña, Verónica Chaves y Marcelo Toyotoshi. Así también asistieron al festejo Carlitos Ortellado y Gi Lesme con sus hijos Ofelia y Benicio.