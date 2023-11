Marta Escurra y Magdalena Benítez, tres años llevando adelante Entre Gallos y Medianoche

El escuchado programa Entre Gallos y Medianoche, de ABC Cardinal y ABC TV, está de aniversario. El espacio que llevan adelante Marta Escurra y Magdalena Benítez cumple tres años de amenizar todas las madrugadas de domingo y la ocasión fue más que propicia para conversar con ambas periodistas sobre la labor que desempeñan en las primeras horas dominicales.

¿Cómo nació este espacio en plena pandemia?, fue nuestro primera pregunta y Marta Escurra explicó: “Fue un nacimiento sorpresivo, la verdad no lo esperábamos. Recibimos, cada una a su turno, la llamada de la jefa de prensa de ABC Cardinal, Sara Moreno, hablándonos del proyecto; de una aceptamos y no pasó mucho tiempo para que comenzara esta gran aventura llamada Entre Gallos y Medianoche por la 730 AM ABC Cardinal y ABC TV. A decir verdad, hemos seguido la impronta dejada por otros colegas que nos precedieron en la conducción de la madrugada quienes en su momento pusieron su alma en ese espacio. En cuanto a la experiencia en sí en el contexto de la pandemia el programa se inició como un espacio que vino a llenar la madrugada de esperanza en un contexto en el que el mundo entero vivía en la incertidumbre, al igual que nosotras, por el covid-19. Así que fue un gran desafío ser la compañía de la audiencia y tener que brindar informaciones lo más veraces y chequeadas posible sobre lo que estaba sucediendo. El tiempo pasó y la pandemia también y se sumaron otros desafíos y otras formas de encarar el programa, siempre teniendo en mente nuestro lema: ‘Contacto con la audiencia y buena música paraguaya’ y por supuesto, noticias”.

Y tras la consulta, ¿Cómo se sienten al llevar adelante el programa que va por ABC Cardinal y ABC TV?, Marta Escurra aseguró: “La verdad es un desafío constante. Pese a que tenemos una estructura, cada madrugada de domingo tiene su propia dinámica y sus sorpresas. Con la audiencia nos hacemos compañía mutua y como en toda relación pasamos por todo tipo de sentimientos. Reímos, informamos, nos emocionamos con la audiencia. Aprendimos también que hay un Paraguay que no duerme y que lo entrega todo por salir adelante: personal de salud (camilleros, conductores de ambulancia, enfermeras y enfermeros, médicos, etc), guardias de seguridad, policías, militares, conductores de camiones, personas que vuelven a casa de sus puestos de trabajo o de las fiestas, personas que viajan, trabajadores de estancia, personas convalecientes, estudiantes, incluso colegas de otros medios y noctámbulos en general. También constatamos que hay otro Paraguay más allá de las fronteras físicas con los compatriotas que nos acompañan desde la Argentina, Chile, Estados Unidos, países de Europa el medio y lejano Oriente… en los rincones menos imaginados tenemos a un paraguayo que nos escucha y nos lo hace saber. Eso es emocionante”.

La audiencia, la fiel compañera de Marta y Magdalena

La fiel audiencia siempre se conecta a través de llamadas y mensajes. ¿Cómo se sienten al saber que Entre Gallos y Medianoche llega a todos los rincones del país y del exterior?, interrogamos a la dupla de los domingos de madrugada.

“Hay momentos en los que conversamos Marta y yo de esa ‘magia’ que nos impresiona, emociona, motiva y nos compromete a dar lo mejor de nosotras en cada programa. Ella a veces me hace sus ‘preguntas filosóficas’: ‘¿Qué es lo estamos haciendo Magdalena? ¿Mba’e la jajapóva ñaina?’. Y le digo, vivir, compartir, disfrutar y lo mejor es que lo estamos haciendo en un espacio que nos gusta a nosotras y a la gente que nos sigue, que nos acompaña, y que son cada vez más y más variada; el guardia, el enfermero, el médico, el noctámbulo, el enfermo, el chofer de camión, el conductor taxi y de aplicaciones; niños, jóvenes, adultos, los que tiene mucha juventud acumulada y dicen que también el karai pyhare amigo del Don Delvalle”, expresó entre risas Magdalena Benítez.

“Nos preguntamos a menudo por qué algunos oyentes o televidentes dicen que ‘hetama opuka (mucho ya se rió)’ al escucharnos o que ‘por culpa nuestra no puede dormir los domingos de madrugada’, porque no puede dejar de mirar el programa o escuchar la radio para no perderse la audición. Entonces, creemos que estamos haciendo algo importante que le hace bien a la gente. Como sea, todo eso nos emociona, nos enamora (a mí sí), divierte y nos motiva. Es un acompañamiento mutuo, una compañía mutua mediante la magia de la radio o de la tevé, en este caso ABC Cardinal -la más potente del país- y ABC TV”, destacó Magdalena Benítez.

Entre Gallos y Medianoche, en un sitio privilegiado del rating

¿Imaginaron que Entre Gallos y Medianoche sería el programa líder de las madrugadas de domingo?, fue nuestro siguiente requerimiento y Marta Escurra afirmó sin vueltas: “Siendo sincera, al principio nos preguntábamos con Magdalena si habría gente despierta a esa hora que escuchara nuestro programa. Pero, desde el día uno, la respuesta de la gente nos ha sobrepasado y no tenemos más que palabras de agradecimiento para quienes apuestan por nosotras en cada madrugada de domingo”.

“Lo que decimos sobre el liderazgo está respaldado por la métrica que en los últimos tiempos nos ha puesto en un sitio privilegiado del rating desde hace varios meses con un porcentaje que supera por lejos nuestras expectativas. Esto implica mayor compromiso y responsabilidad con la audiencia y también con nosotras mismas”, aseguró Marta Escurra.

El secreto del éxito de “Las gallas”

Y, por supuesto, quisimos saber cuál es el secreto del éxito de Entre Gallos y Medianoche. “Creo que más que secreto, el tema radica en ser nosotras mismas y el trabajo en equipo. Magdalena y yo somos muy distintas en personalidades, energía, en la manera de ver la vida. Esa oposición está unida por un apasionante hilo común: los años de periodismo que tenemos en la redacción de ABC Color, las vivencias y esos momentos históricos que vivimos y escribimos para el periódico. Por otra parte, un componente no menor para el éxito es el trabajo en equipo, son los pilares invisibles para la audiencia: la calidad profesional del operador Antonio Maluge o “Malu”, a quien bautizamos como ‘El mago de la consola’; también Juan Blas Álvarez o Gallo, quien gobierna el switcher de TV con Adrián Álvarez. No podemos olvidar a otros quienes nos acompañaron en la madrugada en su momento como Miguel Pedrozo, Ramón Cano y Gilberto Fretes. También debemos recordar a quienes compartieron cabina cuando una de nosotras por diversos motivos no estaba en el programa: Higinio Ruiz Díaz, Faustina Agüero, la profesora Felicita Arenas, Luz González, Pedro Gómez, Fernando Ginés y Enrique Escobar (+)”.

Por su parte, Magdalena Benítez aseguró: “En mi opinión el secreto del éxito es hacer lo que nos gusta y apasiona: la comunicación. Hacemos prensa escrita desde hace más de dos décadas y desde hace tres años y pico comenzamos a experimentar en la tevé y la radio que tienen su propia magia, que es vibrante, en especial en la madrugada”.

El programa va en dúplex por ABC TV ¿Quiénes forman parte del gran equipo de Entre Gallos y Medianoche?, seguimos preguntando a las conductoras y Magdalena respondió: “Nosotras, las gallas (así nos bautizaron y a mí, me gusta); el mago de la consola Antonio Yalild Aysmard Maluge (Malu, Makuke, Mamuke, son otras formas que le dieron la audiencia a su apellido), Juan Blas Álvarez y desde las 05:00 Adrián Álvarez, actualmente. En los tres años, como reemplazos pasaron por la consola, Fernando Ginés, José Pedrozo y Kike Alfonso, mientras en la dirección de cámaras Miguel Pedrozo, Gilberto Fretes y Ramón Cano”.

“En cuanto a las gallas, cuando tuvimos que parar un poco para retomar impulso, ya sea por vacaciones o algún problemita de salud, tuvimos excelentes reemplazos como el gran Enrique Escobar, que nos dejó muy joven a inicios de octubre último; la apreciada mbo’ehára alteña Felicita Arenas, nuestra compañera corresponsal en Cordillera, Faustina Agüero, y nuestro compañero corresponsal en San Antonio con mucha experiencia en radio, Higinio Ruiz Díaz”, recordó Magdalena Benítez.

Mientras sobre las varias anécdotas de las madrugadas de domingo, Magdalena Benítez dijo: “Hay tantas que no recuerdo en este momento. En mi caso las anécdotas relacionadas con el programa surgen más en el día a día, por la calle, cuando los oyentes me piden saludos en el programa y hacen que me sienta toda una ‘famosa’”.

Y antes de finalizar la charla, Marta Escurra destacó: “Tanto Magdalena como yo tenemos otros roles dentro de ABC Color, llevamos años en el ejercicio de la profesión y lo de Entre Gallos y Medianoche vino a completar lo que siempre se habla en el periodismo de los nuevos tiempos: ser periodistas multiplataforma o multitasking”.