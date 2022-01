Marta y Magdalena, la dupla de Entre Gallos y Medianoche que lidera las madrugadas dominicales

Las madrugadas de domingo son de Marta Escurra y Magdalena Benítez. Las periodistas entretienen e informan a través de Entre Gallos y Medianoche, espacio que va por ABC Cardinal y también por ABC TV.

ABC Digital conversó con la dupla femenina de las madrugadas dominicales para conocer un poco más sobre el escuchado programa y también sobre sus conductoras.

Lo primero que quisimos saber es cómo nació el programa y Marta Escurra comenzó contando: “Entre Gallos y Medianoche, que llevamos adelante con mi compañera y colega periodista Magdalena Benítez, se empolló y descascaró en la pandemia por covid-19. Fue algo que nos sorprendió luego de que habíamos hecho unos reemplazos en la radio meses antes. Porque el espíritu periodístico siempre nos lleva a hacer ‘de todo’, nos pusimos frente al micrófono de manera fortuita hasta que, en octubre del 2020, la jefa de prensa de ABC Cardinal, Sara Moreno, nos hizo la propuesta y al toque aceptamos sin saber a lo que nos enfrentaríamos, un programa de madrugada de seis horas de duración. Un desafío que lo encaramos con mucho cariño y por supuesto profesionalismo. Así, la primera emisión de ‘las gallas’ fue el 1 de noviembre de 2020, día en que la magia comenzó micrófono mediante”.

Por su parte, Magdalena Benítez aseguró: “La propuesta de Sara Moreno para hacer Entre Gallos y Medianoche fue un desafío y cada domingo sigue siéndolo. Es un espacio ideado por nuestro recordado ‘Dire’ Aldo Zuccolillo para acompañar a los noctámbulos, a los trabajadores de la madrugada: guardias de seguridad, camioneros, viajeros, choferes, funcionarios policiales, militares, de salud, etcétera”.

Al consultarles qué ofrece Entre Gallos y Medianoche a sus oyentes, Magdalena Benítez aseguró: “Información amena, excelente música de la mano del mago de la consola, Maluje (Makuke, Maluke...), diversión, risas..., compañía para los que trabajan de noche; los noctámbulos, los enfermos en cama”.

¿Por qué el nombre Entre Gallos y Medianoche?

“A decir verdad, pensamos en varios nombres. Hasta que Sara Moreno nos pasó una lista y la que encabezaba era Entre Gallos y Medianoche y de una sin siquiera pensar y al unísono elegimos con Magdalena el nombre. Después elegimos la cortina que es Gallito Cantor, cuyo autor es José Asunción Flores, un poema sinfónico que durante años fue cortina musical del Programa de la América, en Radio Moscú”, contó Marta Escurra.

Y sobre el público que las sigue a la madrugada, Magdalena Benítez aseguró: “Es variado, escuchan (y ven) hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes ¡y hasta niños! Dicen que solo nos escuchan los viejos conquistadores, pero no es así. La audiencia de Entre Gallos y Medianoche es afectuosa, fiel, respetuosa, divertida, culta, unida y muy solidaria”.

Contacto con la audiencia y buena música paraguaya

Y al preguntarles qué creen que es lo que más gusta al público de Entre Gallos y Medianoche, Marta Escurra contestó rápidamente: “Y como dice la presentación, que se hace con la voz de Carlos Troche, es la fórmula de ‘contacto con la audiencia y buena música paraguaya’, además de las noticias del momento, los móviles en exteriores que hacen los compañeros y compañeras de la guardia nocturna y la red de corresponsales que tiene ABC en todo el país”.

Luego, Marta continuó: “En piso, creo que principalmente es el trabajo en equipo conformado también por el operador de radio que es Antonio Maluge “El mago de la consola” y los directores de cámaras de ABC TV (porque el programa va en dúplex por tevé) Miguel Pedrozo, Juan Blas Álvarez y Ramón Cano, que se turnan. Creo que también por otro lado es el rescate cultural que hacemos de costumbres y de la música paraguaya de manera única. De hecho, particularmente, le hago un homenaje a Sabino Giménez (Aravo aravo’i) a quien yo escuchaba de niña a la madrugada y de quien aprendí a decir la hora en guaraní. Así que siempre abrimos y cerramos el programa y los bloques diciendo el aravo y aravo’i, y también el arapytu (temperatura en guaraní)”.

La interacción con el público en Entre Gallos y Medianoche es increíble, y Magdalena Benítez nos dijo al respecto: “Hay mucha interacción a través de llamadas telefónicas y mensajes tanto sean en audios como textos. Recibimos llamadas y mensajes vía WhatsApp de oyentes y televidentes desde diversos puntos de nuestro país y del extranjero. Comparten información, comentarios sobre temas del momento, actividades tradicionales de sus comunidades; denuncias, añoranzas, chistes, historias diversas, comidaaa.... (risas). Es por eso que el programa no siempre es igual”.

Muy queridas por sus fieles oyentes y televidentes

¿Sienten el cariño de sus fieles oyentes y televidentes?, fue el siguiente requerimiento, y Marta Escurra expresó: “Siendo muy sinceras, y aunque ya teníamos cierto training en la madrugada por lo de los reemplazos, particularmente me preguntaba si ¿quién nos va a escuchar? Y realmente la respuesta nos sobrepasó porque tenemos mucha interacción, tanto a través de los mensajes que llegan vía WhatsApp de todas partes del país, de rincones superlejanos como el Chaco, Ciudad del Este, Mayor Otaño, Pilar, Amambay, de hecho, de todas partes y también de Central y Asunción. También recibimos llamadas y hay algunos oyentes que se comunican con nosotros fielmente así que sí, eso de ‘fieles oyentes’ es una verdad que nos hace sentir que estamos haciendo un buen trabajo que, obviamente, siempre puede ir mejorando”.

“Un lugar aparte en nuestro corazón tienen los compatriotas del exterior; es impresionante: de la Argentina, España, Estados Unidos, Holanda, Canadá, Taiwán, la verdad que como decía no quiero olvidarme de nadie, pero son geniales. Una vez, cuando debíamos hacernos una fotografía oficial para un curso de doctorado que estoy realizando, desde el fondo del salón, una persona (hombre) dijo: ‘Acá está la única mujer que no me deja dormir los fines de semana’ y todos se dieron vuelta a mirarme… hubo un silencio incómodo y sentía cómo mi rostro se sonrojaba bajo mi tapabocas. Y después agregó: ‘Ella es la conductora de Entre Gallos y Medianoche con Magdalena Benítez’”.

Seguidamente, Magdalena Benítez señaló: “El público de Entre Gallos y Medianoche es diverso, es probable que sea mayoría masculino por el hecho de que hay más actividades laborales nocturnas para hombres. Aunque, también nos ven y escuchan parejas o matrimonios. Nuestros oyentes y televidentes nos hacen sentir mimadas, bellas, poderosas, importantes, gallas”.

Y por supuesto, también les preguntamos si tienen competencia femenina en ese horario en radio o son las únicas mujeres que un domingo de madrugada están en el éter. Marta Escurra contestó: “La verdad, es que no conozco que haya una dupla femenina en fin de semana que haga el estilo de nuestro programa. Pero si la hay, bienvenida sea la diversidad, porque realmente hacer seis horas de programa y acompañar a gente tan diversa es un desafío muy grande, una gran responsabilidad que no está exenta obviamente de diversión y buena onda”.

¡Seis horas al aire!

¿Cómo hacen para estar seis horas al aire en ese horario? “El tiempo pasa muy rápido cuando uno se divierte. Y la verdad es que a veces nos quedamos con muchas cosas sin decir porque el tiempo se ‘re fue’, hablando con la audiencia, contando las noticias y escuchando buena música paraguaya. Lo que nos alientan son los radioescuchas y los televidentes, con ellos también nos emocionamos, reímos y lloramos en este tiempo tan difícil que estamos pasando que es la pandemia por covid-19. Conocer quién esta del otro lado y sentir lo que sienten es algo demasiado poderoso”, sostuvo Marta Escurra, y Magdalena Benítez puntualizó: “Solo sabemos que ese tiempo vuela cuando se pasa bien”.

Colegas y amigas

Marta Escurra y Magdalena Benítez son colegas, compañeras de redacción en ABC Color y aseguran que se llevan bien también fuera de micrófono. “Somos, primeramente, compañeras de la redacción, del Diario ABC Color. Nos conocemos hace más de dos décadas y en ese tiempo hemos pasado, vivido y escrito sobre hechos históricos increíbles. Una de las coberturas que recuerdo con mucho cariño en ese tiempo fue la visita del Papa Francisco a Caacupé, de donde Magdalena es oriunda. Fuimos un día antes y entonces ambas vimos por tevé el arribo del Papa al aeropuerto Silvio Pettirossi, fue emocionante y recuerdo que las dos lagrimeamos y luego nos preparamos para la supercobertura desde la Basílica de Caacupé que fue noticia en todo el mundo”, recordó Marta Escurra.

“Fuera de micrófono somos iguales como delante del mismo… somos nosotras mismas. De hecho, en la pandemia afianzamos la cercanía que tenemos porque ambas vivimos en Luque y nos íbamos y veníamos juntas. Y ahora andamos como en cardumen juntas por todos lados”, dijo Marta entre risas, al tiempo de asegurar: “En cuanto a nuestro carácter, somos muy distintas… demasiado, y creo que ser diferentes no complementa muchísimo. No hay competencia y cada quien respeta el espacio de la otra. Creo que esa una clave importante porque los oyentes y televidentes se dan cuenta de todo. En todo este tiempo, Magdalena desarrolló un talento que es reclamado por la audiencia: Es la silbadora oficial de Entre Gallos y Medianoche”.

“Nos conocemos hace dos décadas porque somos compañeras de trabajo en el diario ABC Color, como ya lo dijo Marta. Entre Gallos y Medianoche nos unió y, sí, somos amigas. Nos llevamos muy bien porque somos Magda y Marta, totalmente distintas; Marta es la ‘cheta’ que confunde mbusia como morcilla y yo la que hace el silbido pomberil, por ejemplo (risas). Y nos complementamos bien”, resaltó Magdalena Benítez.

Anécdotas de las madrugadas de domingo

Y para finalizar la amena entrevista con Marta Escurra y Magdalena Benítez pedimos a ambas que nos relaten algunas de las muchas anécdotas que tienen de este tiempo al frente de Entre Gallos y Medianoche.

“Una vez, por el cambio de hora yo estaba muy acelerada porque no quería entrar tarde porque se adelantaba el reloj 60 minutos. Llegamos a las 22:00 como para estar preparadas. Y cuando dieron las 23:00 -no sé qué me entró en el cerebro en ese momento que yo pensé ya era la 1:00 AM- y le digo a Ovi Cáceres, el operador de esa hora, que ponga el Himno Nacional, que precede a la cortina, porque íbamos a entrar. Y él desconcertado no entendía lo que pasaba entonces puso, yo me senté al micrófono y saludé y cuando dije “¡¡Peteî aravo!!!” (una de la mañana) me di cuenta de que faltaba todavía muchísimo”, comentó Marta Escurra entre risas y continuó: “Esa noche hicimos un programa de siete horas. Mandamos a la música y nos reímos hasta caernos al suelo. Y obviamente el lunes llegué a la redacción esperando que alguien nos rete o algo así. Pero no pasó nada. Una muestra del entusiasmo que tenemos hacia la radio. Otra es que, como saben Magdalena es la jefa de Corresponsales, es decir, la sección Interior. Y una vez cuando estábamos al aire y tenía que entrar el oyente, en lugar de decir “buenos días”, le dijo “Interior”, como si fuese que atendía a un lector. ‘Mba’e picó Magda’”.

Mientras que Magdalena Benítez relató: “Anécdotas tengo varias como la de un oyente que llamó y ¡contó ‘intimidades’ de mi vida que le comentó mi madre! O aquella vez que cuando entró una llamada ‘hacia mi arco’ saludé con la palabra: ‘Interior’ porque según yo estaba sentada en mi escritorio de periodista de la sección Interior de ABC Color y estaba atendiendo la línea interna del teléfono o cuando intenté como diez veces pronunciar la palabra Pentecostés... Decía pentecon...pentecon...y no podíamos parar de reír”.

Otra simpática anécdota más nos reveló Magdalena Benítez. “Una vez entré a un negocio de Luque para cargar saldo de billete electrónico de bus. Me atiende un joven, que esperó con paciencia y con una sonrisa que encontrara el plástico. En un momento dado me pregunta si cómo me llamo y feliz le respondo, le pregunto si con mi nombre podía cargar el saldo y seguidamente le doy el número de mi cédula de identidad... Seguía sonriendo y me pregunta si soy la compañera de ‘Martita’; le respondo que sí y le consulto si le conoce, si es su amiga y otras preguntas más... Me dice que no, que en realidad me reconoció, ya que es seguidor de Entre Gallos y Medianoche por ABC TV, que me reconoció por la voz, mi frente, mis cejas y mis ojos. Pasa que yo tenía puesto el tapaboca y por eso me sorprendió que me haya reconocido”, añadió entre risas Magdalena y luego finalizó diciendo: “Encontrar personas desconocidas en actividades, encuentros o por la calle que nos digan que nos ven o escuchan emociona mucho; se emocionan ellos y nosotras. Nos hacen sentir mimadas, queridas y que Entre Gallos y Medianoche tiene una misión, propósito y función importantes”.