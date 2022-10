Diez obras de la fotoperiodista Marta Escurra forman parte de un libro fotográfico global presentado en EE.UU.

La periodista Marta Escurra, del diario ABC, viajó hace unas semanas a EE.UU. para participar del programa IVLP (International Visitor Leadership Program, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la embajada de los EE.UU. en Paraguay. “Es un programa para personas con perfil de liderazgo en sus respectivos países en diversas áreas. Pero este en particular tiene un componente especial único en su género que se ha hecho por primera vez en la historia de este programa creado hace 82 años”, comenzó contando Marta Escurra.

¿Qué hace que este programa sea especial y diferente a los demás que ya se han hecho?, consultamos a la comunicadora. “Este en particular es un programa multirregional para fotoperiodistas. Se llama ‘A Global Moment In Time: Photojournalist Document Challenges and Opportunities in the Covid Era’ (Un momento global en el tiempo: Fotoperiodistas documentan desafíos y oportunidades en la era del covid). Es una iniciativa especial del Departamento de Estado que se implementa conjuntamente con Global Learning. Lo especial es que por primera vez una iniciativa híbrida llevó un año de trabajo y tuvo dos componentes: el virtual y el que se está haciendo ahora el presencial”, expresó Marta Escurra, quien luego siguió explicando: “En la primera parte hemos tenido charlas con expertos, intercambios con fotoperiodistas de los EE.UU., conferencias especiales (entre ellas con Pete Souza, fotógrafo del expresidente Barack Obama) y otros de manera virtual. También de manera virtual realizamos fotoexposiciones ante una audiencia internacional y también hubo un componente cultural en esa instancia. Pero ahora estamos consolidando todo eso con la interacción presencial en Estados Unidos, donde nos encontramos los periodistas de todo el mundo en la ciudad de Washington DC, además de visitar otras ciudades de los Estados Unidos como Nueva Orleans, Portland, Dallas, Minneapolis, Santa Fe y St. Petersburg”.

Lea más: Rosa Speratti, la paraguaya que se casó con Larry de Clay: "Ama nuestro idioma"

Marta Escurra, la única paraguaya en este libro fotográfico global

Todo esto tiene un resultado particular, un libro fotográfico global, ¿es así?, fue nuestro siguiente requerimiento y Marta Escurra respondió: “Como decía, este programa en particular, además de ser único en su género, tiene como resultado la elaboración de un fotolibro con obras de los fotoperiodistas participantes que fue lanzado la semana pasada en el Meridian International Center, en el que los organizadores han destacado el esfuerzo que hemos realizado los fotoperiodistas de todo el mundo en un contexto desafiante en términos fotoperiodísticos. La presentación con la exposición de las obras en diversas pantallas led y también la presentación del libro de manera digital. El libro físico estará listo en unas semanas más”.

Marta Escurra forma parte del libro fotográfico junto a 64 colegas más. “Somos, finalmente 65 participantes (de entre estos somos 17 mujeres) de diferentes regiones y zonas horarias que, pese a tener orígenes diferentes, hablamos el mismo lenguaje fotoperiodístico y hemos pasado por casi los mismos desafíos en tiempos de pandemia. Son desafíos profesionales como particulares. Pero sacándole el lado ‘poético’, por así decirlo, nos comunicamos todos en inglés y en algún momento también hacemos intercambios culturales y aprendemos palabras de otros idiomas.

Lea más: Édgar Camarasa, feliz porque cantará con Pablito Lescano en Buenos Aires

Y, por supuesto, quisimos saber si Marta Escurra es la única representante guaraní que participa en este material. “Sí, soy la única paraguaya que participa en este libro. Se seleccionaron diez obras mías para ser incluidas en el mismo. Si me preguntás por el estilo de las fotos, son realistas, pero son respetuosas y sobre todo buscan, antes que centrarse en la tragedia que significa la pandemia por covid-19, mostrar el lado de la esperanza en medio de una calamidad que se ha cobrado muchas vidas en nuestro país y en todo el globo”, señaló la profesional de prensa.

“Poder mostrar la cara de Paraguay ante el mundo hace que una sienta la satisfacción del deber cumplido”

Al preguntar a Marta Escurra cómo se siente con este privilegio de formar parte de este libro, la periodista dijo con mucha satisfacción: “En realidad, cada oportunidad que se tiene para ocupar un espacio y mostrar la mirada fotoperiodística nacional es una victoria para el trabajo silencioso que en muchas ocasiones caracteriza al trabajo de los colegas fotoperiodistas que muchas veces anónimamente van construyendo la historia gráfica de un momento, de una era, de un país. La fotografía es un arma documental muy poderosa que tiene la posibilidad de congelar para siempre un momento único e irrepetible. Ese poder también implica una responsabilidad. Por eso, poder mostrar la cara de Paraguay ante el mundo hace que una sienta la satisfacción del deber cumplido por haber incluido la voz de Paraguay en este contexto y mostrar la cara de nuestro país ante el mundo. Algo que va a quedar para siempre”.

Ejerciendo el periodismo desde hace casi tres décadas

Marta Escurra comenzó muy joven en el mundo periodístico y hoy ya lleva casi tres décadas “28 años para ser exactos. El periodismo es, digamos, un todo, es la vía para comunicar lo que está pasando y esa vía tiene varias formas de expresión: escrita, visual (en este caso el fotoperiodismo), el auditivo (la radio) y el audiovisual (la TV). Por así decirlo, es un amor que se puede expresar de varias maneras”, afirmó Marta Escurra.

Y sobre cómo nació su pasión por la fotografía, la periodista de ABC aseguró: “El amor por la fotografía siempre estuvo presente. En el colegio (CNN) teníamos el Club de Prensa y ahí teníamos talleres de fotografía con la Pentax k1000. Con los años vino la oportunidad de hacer periodismo y tiempo después, paralelamente al periodismo, pude reconectarme con la fotografía y unir esas dos pasiones, esas dos formas de amor al periodismo”.

Nuestra última pregunta fue ¿qué lecciones te deja esta experiencia de participar en la elaboración de este libro fotográfico? Marta Escurra sin rodeos contestó: “La lección es siempre la misma, que hay que tener los ojos abiertos al mundo. Que en un contexto tan difícil como una pandemia estamos hermanados en los mismos desafíos, incertidumbres y esperanzas. De los trabajos incluidos en el libro el fenómeno común ha sido ver las calles vacías, el sistema de salud pública debilitado, las protestas sociales y la corrupción en el manejo del dinero para la pandemia. Pero también, he visto esperanza. Esto nos compromete a seguir aprendiendo, a seguir buscando nuevas formas y aprendizajes para ofrecer calidad y competitividad a la hora de comunicar algo de manera fotoperiodística”.