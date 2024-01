Stephi Ríos, prometida de Tito Torres: “Dios es bueno y puso en mi camino 4 hombrecitos”

Stephanie Ríos, la prometida de Iván Torres, agradeció por llegar a los 29 y contó cómo será su vida este 2024 en Brasil. “Un año lejos, pero con mi nueva familia. Sé que amor nunca me va a faltar y es lo que me deja tranquila porque Dios es bueno y puso en mi camino 4 hombrecitos que me dan muchísimo amor”, aseguró la novia de Tito.